Секвойя: дерево-долгожитель с ранимой душой

Секвойи - одни из самых удивительных деревьев нашей планеты. Эти величественные гиганты настолько древние, что помнят еще динозавров. Прошли тысячелетия, а они продолжают жить рядом с нами, тянуться ввысь, расти вширь и философски взирать с высоты на крошечных людей, поколения которых многократно сменились где-то там, далеко внизу, у корней...
Sequoia sempervirens — единственный живой вид рода Sequoia, который дожил до наших дней. Это одни из самых высоких, широких и долгоживущих деревьев, достигающие, по разным данным, возраста 3.5 тысяч лет. Как пишет Википедия: "Возможно, это самый большой живой организм на Земле".
На секвойи люди обратили внимание лишь в XIX веке. Дело было в Северной Америке. В 1833 году человек по фамилии Леонард в горах Сьерра-Невады обнаружил рощу стометровых деревьев и написал о них книгу. Книга никого не заинтересовала, читатели решили, что автор все выдумал.
Прошло двадцать лет, и в эти места устремились толпы искателей золота. Среди них был человек, по имени Дауд, он погнался за раненным им медведем гризли и... уперся в сплошную деревянную стену. Это был не забор, построенный людьми, а огромная деревянная крепость, выращенная природой. Охотник вернулся и рассказал о поразительной находке и...его высмеяли.
По легенде, Дауд схитрил. Чтобы привлечь внимание соплеменников, он сказал, что убил медведя размером с большой дом. Все побежали в лес и увидели рощу секвой! Люди в немом изумлении стояли перед гигантами, рядом с которыми они казались меньше муравьев.
До 1847 года единого имени у этого дерева не было. Его называли калифорнийская сосна, мамонтово дерево (из-за толстого основания), красное дерево и даже вашингтония громадная. Пока австрийский ботаник Штефан Эндхлер не предложил назвать величавого гиганта в честь вождя племени чероки.
Секвойя — лишь один род из подсемейства секвойевых, которые, в свою очередь, относятся к кипарисовым семейства сосновых.
У севойи есть родственники - секвойядендрон гигантский и метасеквойя. Для далеких от биологии обывателей отличий между ними немного — разве что секвойя может вырасти выше секвойядендрона, зато последний — куда толще. Метасеквойя же — нечто среднее (даже ее греческая приставка meta означает «средний», «между»).
Самая большая по объему древесины секвойя носит имя "Генерал Шерман". Высота дерева почти 84 метра. Этому дереву около 2300—2700 лет, точный возраст ученые определить не могут, т. к. возраст дерева можно определить только по кольцам, распилив его. Объём ствола "Генерала Шермана" оценивается в 1487 метров кубических. Вес гиганта достигает 1910 тонн.
В 2006 году была найдена самая высокая секвойя - "Гиперион". Высота дерева достигла 115,5 метров. Но рост дерева затормозили дятлы, которые повредили самую верхушку дерева. По мнению исследователей возраст дерева - 700-800 лет.
И, кажется, у Гипериона есть соперник — Гелиос. Это более молодое дерево, высота которого около 114 м, но оно продолжает уверенно расти.
Утвердают, что в 1912 году срубили секвойю, которая достигла 115,8 метров в высоту.
Ради денег люди предприняли немало попыток уничтожения этих благородных молчаливых гигантов. Деревья спиливали, жгли, прорубали в стволе тоннели, вбивали скобы, сдирали кору. Одну из самых высоких секвой пытались спилить ради выставки — не получилось: пилы очень быстро тупились. Тогда пошли в дело мощные сверла. Почти месяц пять рабочих старались с разных сторон продырявить ствол. Но и тогда дерево не упало. Оно упало только от шквала ураганного ветра. Ствол развалился на несколько кусков, а ветви глубоко врезались в землю. Вывезти из леса так и не удалось. Доставили только ободранную с него кору. В Сан-Франциско из нее собрали огромную круглую комнату высотою в семь метров. Внутри поставили пианино и устроили сиденья для 40 зрителей.
Как то так повелось, что люди секвойям не только вредили, но еще и давали им имена собственные: «Франклин", "Колонна", "Гамильтон", "Старый холостяк», «Три сестры», «Хижина рудокопа», "дерево Марка Твена", а упавшее дерево с дуплом, в которое мог въехать всадник, нарекли «школой верховой езды». Этот туннель существует и сейчас — под ним проложена дорога и потоком идут машины.
Секвойи очень любят воду и растут в основном недалеко от морского побережья или в местности, где много туманов. Много их вдоль большей части прибрежной Калифорнии, где они занимают узкую часть суши длиной около 750 километров и шириной от 5 до 47. Благоприятный влажный климат и низкая растительная конкуренция, связанная с дефицитом питательных веществ, позволили когда-то секвойям закрепиться в облюбованном регионе и там процветать.
Также секвойи произрастают в районах с похожим климатом — Новой Зеландии, Великобритании, Италии, Португалии и Южной Африке. Даже искусственно высаженые там деревья хорошо приживались, давали потомство и позволяли производить большие объемы красного дерева, которое очень ценится по всему миру. В России секвойи растут в Закавказье и на Южном берегу Крыма. Увидеть их и послушать о них рассказ можно, например, в Никитском ботаническом саду в Ялте. Метасеквойя растет в условиях Дальнего Востока и Прибалтики.
Как написал на форуме, где обсуждали секвойю, один из пользователей сети: "Душа есть у любого живого существа на земле, будь то трава или дерево. Мне кажется что у секвойи очень ранимая древесная душа, сгубить ее можно, а вырастить жизни человеческой не хватит, потому что вам уже жить надоест, а она только на полметра поднимется".
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