Секвойя: дерево-долгожитель с ранимой душой

Sequoia sempervirens — единственный живой вид рода Sequoia, который дожил до наших дней. Это одни из самых высоких, широких и долгоживущих деревьев, достигающие, по разным данным, возраста 3.5 тысяч лет. Как пишет Википедия: "Возможно, это самый большой живой организм на Земле".

На секвойи люди обратили внимание лишь в XIX веке. Дело было в Северной Америке. В 1833 году человек по фамилии Леонард в горах Сьерра-Невады обнаружил рощу стометровых деревьев и написал о них книгу. Книга никого не заинтересовала, читатели решили, что автор все выдумал.

Прошло двадцать лет, и в эти места устремились толпы искателей золота. Среди них был человек, по имени Дауд, он погнался за раненным им медведем гризли и... уперся в сплошную деревянную стену. Это был не забор, построенный людьми, а огромная деревянная крепость, выращенная природой. Охотник вернулся и рассказал о поразительной находке и...его высмеяли.

По легенде, Дауд схитрил. Чтобы привлечь внимание соплеменников, он сказал, что убил медведя размером с большой дом. Все побежали в лес и увидели рощу секвой! Люди в немом изумлении стояли перед гигантами, рядом с которыми они казались меньше муравьев.