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Дюжина крутых уроков для тех, кто совсем не умеет рисовать

Дюжина крутых уроков для тех, кто совсем не умеет рисовать (1 фото + 12 видео)

Автор:
02 декабря 2021 08:37
Сообщество : Искусство
Метки: art   Полезные уроки   Уроки рисования   акриловые краски   рисование   уроки на youtube   
1318
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Разные техники, которые позволят писать картины при помощи акриловых красок. По-настоящему просто создавать фантастические пейзажи и абстрактные творения.

Данный пост побудил вас к рисованию?

Источник:

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Метки: art   Полезные уроки   Уроки рисования   акриловые краски   рисование   уроки на youtube   
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7  комментариев
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2k
Mowgley Час назад
"Данный пост побудил вас к рисованию?"
=============
Если мне не дано, то мне ничего не поможет.
Дочке когда-то дали домашнее задание нарисовать дельфина, ну и папа помог как мог. А потом учительница ее спросила, зачем она нарисовала лошадь
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13k
aalexey3 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Летучий Мыш 5 минут назад
Помню, много лет назад по телеку уроки живописи от Боба Росса были, залипательное зрелище)

Ссылка youtu.be
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34k
Aleksandr 23 минуты назад
Сейчас совсем не нежно уметь рисовать, чтобы считаться художником.
Даже наоборот, чем хуже вы рисуете, тем выше ценятся ваши картины...
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3k
portroy Полчаса назад
Супер статья, переслал дочери, она учится рисовать, она в восторге))) За такие посты я и люблю фишки, жаль, что их немного среди всякой чернухи...
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2k
neutrino 45 минут назад
Учить рисовать человека, у которого нет способностей к рисованию всё равно что учить музыке человека без музыкального слуха. Хоть всю жизнь на это потрать.
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