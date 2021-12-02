Дюжина крутых уроков для тех, кто совсем не умеет рисовать

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Разные техники, которые позволят писать картины при помощи акриловых красок. По-настоящему просто создавать фантастические пейзажи и абстрактные творения.
2.
Воздушный пейзаж
3.
Рисование при помощи широких кистей и ватных палочек
4.
5.
Красивая абстракция
6.
Техника рисования при помощи нитей
7.
Красивый ночной пейзаж
8.
Рисование при помощи фольги и ватных палочек
9.
Объёмная картина
10.
11.
Как легко сделать триптих
12.
Настоящий космос
13.
Пейзаж
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Даже наоборот, чем хуже вы рисуете, тем выше ценятся ваши картины...