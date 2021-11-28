Время - начинаю про Ленина рассказ

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На видео Почетный профессор СПбГУ, преподаватель Славянской кафедры Филологического факультета Алина Алексеевна Лилич зачитывает сочинение о Ленине авторства неизвестного школьника, который сдавал ЕГЭ.
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Хочешь плачь, хочешь смейся.
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Из комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя.
Полагаю, что данное сочинение как раз подводит черту над всеми трудами данных и прочих учителей. Ярчайший пример и показатель.
Право слово, каков поп, таков и приход.
Хотя, с другой стороны, это и грустно. Каким же дерьмом набили детям голову! И, похоже, его учителям тоже. Кто-то же поставил за этот бред четвёрку.
Тут уже не детские сочинения, а студенты. Студенты из педа, Карл!
А если бы власть взяли эсэры, то мы бы не знали, кто такой Ленин, но зато очень хорошо бы знали кто такой Чернов и его революционный путь.
А если бы власть взяли анархисты, то мы бы в школе и институте изучали бы не труды Ленина, а Бакунина и Кропоткина.
А если бы власть взяли кадеты, то мы бы не знали, кто такой Ленин, но зато очень хорошо бы знали кто такой Милюков и его революционный путь.
История Коммунистической партии Советского Союза. Учебник для вузов.
А других председателей правительства после Ленина? Ну, хоть того же Молотова? :) Настоящую фамилию?
А в каком году Брежнев стал председателем президиума? А ведь изучали! А сколько лет ему будет в декабре?
Ну вот и для этих студентов Ленин - политический деятель начала прошлого века.