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Время - начинаю про Ленина рассказ

Время - начинаю про Ленина рассказ (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2021 14:28
Сообщество : Юмор
Метки: Ленин   Юмор   егэ   сочинение   
630
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На видео Почетный профессор СПбГУ, преподаватель Славянской кафедры Филологического факультета Алина Алексеевна Лилич зачитывает сочинение о Ленине авторства неизвестного школьника, который сдавал ЕГЭ.

Хочешь плачь, хочешь смейся.

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Метки: Ленин   Юмор   егэ   сочинение   
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1k
Anna S Час назад
Надеюсь на то, что сии деграданты смеются сами над собою, поскольку они и такие как они ныне составляют школьные программы и по ним же обучают наших детей.
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976
Irena Ignatjevna 11 минут назад
"Чему смеетесь? Над собою смеетесь!"
Из комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя.
Полагаю, что данное сочинение как раз подводит черту над всеми трудами данных и прочих учителей. Ярчайший пример и показатель.
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251
allexx 18 минут назад
Интересно, а вот эти препо-даватели, поняли, что они ржут над собой и над итогами своего труда.
Право слово, каков поп, таков и приход.
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876
Evgeniy Полчаса назад
Вот так проходят корпоративы учителей и преподавателей в школах, училищах и вузах. Тамаду и диджея не приглашают, сами себя развлекают.
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610
Evita 40 минут назад
Я училась в латышской школе в Латвии и прекрасно помню - с каим предыханием учителя нам рассказывали о Ленине. В Латвийском Университете было точно так же. На полном серьёзе и с глубоким чувством уважения к нему. Что на их совести - тогда они врали и искусно лицедействовали или они это делают сейчас? А может и тогда и сейчас? Ложь о том, что кто-то чего-то когда-то не знал и тому подобный бред - за гранью понимания. Это всё чушь ради оправдания очередного предательства и переобувания. Мне вот интересно - эти почтенные люди ржут (как кони) потому, что таким образом снимают стресс по поводу собственного подленького прошлого (когда с упоением рассказывали о Ленине и его трудах) или настоящего (когда вместе с толпой истерящих о сифилитико-шпионской деятельности Ленина не помнящих ни прошлого, ни чести с совестью йеху требуют "упокоить" его в земле)?
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3k
Sunny11 Час назад
То есть, те люди, которые учат школьников, смеются над их сочинениями?
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38k
Андрей Час назад
Это же сочинение. Так что как могла, так и насочиняла. А вот если бы это было изложение, то тогда надо было писать как по учебнику.
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1k
azuver 2 часа назад
Поколение тиктокеров ,блохеров,пранкеров и т.д.Дальше хуже.И это уже не смешно.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Это не жертвы. Это целеноправленно взращенные либеральные соросята, гордящийся своим правильным пониманием истории.
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19k
Dobrovit 2 часа назад
Перфектли, бл....
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14k
Совранский 2 часа назад
Я один ждал момента, передачи власти Ленин-Путин ?))))))))))
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64k
Доктор Джонс 3 часа назад
Что творилось в голове этого сочинителя?
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12k
ss 3 часа назад
Феерия!!! Пипец!... Давненько я так не смеялся...
Хотя, с другой стороны, это и грустно. Каким же дерьмом набили детям голову! И, похоже, его учителям тоже. Кто-то же поставил за этот бред четвёрку.
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19k
Юрий 3 часа назад
Тут уже не плакать надо, а биться головой об стену. Сейчас ведь уже дети (большей частью) получают не образование, а образованщину. Отсюда и поклонение перед блогерами, инстасамками и прочими....
Тут уже не детские сочинения, а студенты. Студенты из педа, Карл!
Ссылка www.youtube.com
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225
Виктор Глущенко 3 часа назад
Жертвы еге они такие .
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Виноват всегда тот, кого облили дерьмом — в конце концов, ему отмываться.
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