Мне непрожаренное… с глистами: внутренний мир любителей сырого мяса зачастую богаче, чем они думают

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Сырое мясо советуют диетологи. Оно хорошо усваивается организмом. Во многих кухнях мира есть умопомрачительные блюда из нежного, сырого мяса. А во многих людях есть глисты…
Не для кого не секрет, что в сале, мясе или рыбных консервах в качестве белкового бонуса могут присутствовать паразиты и их личинки. Но при засоле и термической обработке они погибают и не грозят устроить в вашем организме «гельминтовую ферму».
Разумеется, далеко не все мясо заражено паразитами. Но мы все же советовали бы не покупать домашнюю колбаску и прочие копчености у охотника Васи, что торгует ими из своего багажника.
Разумеется, далеко не все мясо заражено паразитами. Но мы все же советовали бы не покупать домашнюю колбаску и прочие копчености у охотника Васи, что торгует ими из своего багажника.
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И вот почему
Если вы любите строганинку или домашний тартар из лосося и знаете, что сырое мясо перед употреблением нужно проморозить, то вы, конечно, молодец. Но не все паразиты умирают от проморозки. Например, трихинеллы - чрезвычайно живучие твари. И с их живучестью может сравниться только их опасность для здоровья.
Трихинеллы - круглые черви рода нематод. Они вызывают трихинеллез как у человека, так и животных. Эти гельминты достигают длины 4 мм и предпочитают селиться между мышечными волокнами в организме носителя, уютно скручиваясь там в спиральки.
Чаще всего человек заражается трихинеллезом после употребления мяса кабанов или свиней, нутрий, барсуков, медведей, енотов, собак (также зараженными могут быть парно и непарнокопытные, но самые опасные разносчики этого заболевания - всеядные и плотоядные животные). Чтобы подхватить заразу достаточно съесть всего 30-40 граммов пораженного мяса.
Личинки трихинеллы отличаются живучестью. И даже проварка, прожарка, копчение или соление не могут в полной мере гарантировать, что все паразиты мертвы.
Личинки трихинеллы отличаются живучестью. И даже проварка, прожарка, копчение или соление не могут в полной мере гарантировать, что все паразиты мертвы.
Сначала трихинеллы попадают в кишечник, размножаются и вызывают диарею, диспепсию, тошноту и изжогу. На третью и четвертую недели после заражения у больного начинается лихорадка, отеки, конъюнктивит или куча других неприятных патологий. Затем по мере размножения, личинки гельминтов через кровь и лимфу попадают в мышцы, вызывая боли и даже потерю двигательных функций.
Затем наступает иммунопатологическая фаза. Происходит образование системных аллергических васкулитов (воспалений, возникающих в стенках кровеносных сосудов), а также поражений внутренних органов в тяжелой их степени проявления.
И да, от трихинеллеза можно умереть. Если паразиты успеют проникнуть в мозг, то могут вызвать паралич или атаксии дыхательных путей. Что приведет к весьма печальным последствиям.
И да, от трихинеллеза можно умереть. Если паразиты успеют проникнуть в мозг, то могут вызвать паралич или атаксии дыхательных путей. Что приведет к весьма печальным последствиям.
Цистицерки
Это личинки глистов класса цестод. В размерах они достигают 5 миллиметров и хорошо видны при разрезе пораженного мяса. Цистицерки поражают людей, овец, кошек, собак, свиней и крупнорогатый скот. В мясе говядины они обычно локализуются в области шеи, языка, поясницы и сердца.
Цистицеркоз сердца у человека
Мясо с множественными личинками цестод называют финнозным. Оно может вызывать цистерикоз мозга и других внутренних органов. Также в организме носителя могут развиться бычьи и свиные цепни, достигающие несколько метров в длину. Эти опасные паразиты высасывают все питательные вещества из организма хозяина.
На производстве, зараженное цистицерками мясо, не выбрасывают, если количество личинок не превышает 3 штук на 40 квадратных сантиметров. Но такой продукт требует особого подхода: тщательной и длительной термической обработки.
Возбудители фасциолеза и диктиокаулеза
Эти глисты (нематоды) обитают в бронхах и печени животных, вызывая диктиокаулез или фасциолез соответственно. Человек может заразиться этим паразитом, съев, например, пирожок с ливером.
Кстати, фасциолезом часто страдают домашние кролики. Но к счастью, эти глисты не заражают мышечную ткань. Тушу зараженного этими сосальщиками животного можно употреблять в пищу, а вот печень определенно - в топку.
Мир паразитов разнообразен и удивителен. По статистике, на планете от глистов и заболеваний, которые они вызывают, страдает миллиард человек.
Мойте руки, обрабатывайте мясо и покупайте дичь только у проверенных поставщиков. Не становитесь едой и средой обитания для этих обаятельных, но все же опасных паразитов.
Мойте руки, обрабатывайте мясо и покупайте дичь только у проверенных поставщиков. Не становитесь едой и средой обитания для этих обаятельных, но все же опасных паразитов.
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и выглядят как мелкие кусочки мела в мясе, размером 3-4мм, жесткие на ощупь, так что разделывая мясо, обращайте внимание!
Я ни разу не встречал так любимые в Японии суши и роллы с сырой рыбой.
А во вьетнамской забегаловке спросил, кладут ли они в суп Фо-Бо сырое мясо, как это положено по рецепту. Он ответил, что в России не кладут, нельзя... А во Вьетнаме, он сказал, что они могут спокойно резать сырое мясо, поливать его лимонным соком и подавать посетителям...
Паразиты Мираторг не трогают, я совсем забыл...
С таким подходом, всего надо боятся, с дороги авто прилететь может, с неба -кирпич или молния, дома орешком подавиться.. Если мясо по технологии сделано и упаковано, никаких паразитов там не будет.
Куда деваться, без мяса я не могу) Приходится идти на риск)
Руки не мойте, ничего не мойте, мясо и рыбу лопайте сырыми, не прививайтесь ни когда и не от чего!!!
И главное врачей не вызывайте, и в больницы не обращайтесь - именно в больницах в основном умирают - значит медицина УБИВАЕТ!!!
Сарказм, если кто не понял......
А некоторые бактерии вообще свободно обитают даже на МКС ... да-да, СНАРУЖИ МКС, а не внутри... Есть даже достаточно обоснованная теория, что бактерии, которые попали на другие планеты с нашими летательными аппаратами, могут там начать размножаться и чуть ли не положить основу жизни...
Далеко не все бактерии - паразиты, да и далеко не все паразиты - бактерии...
Да лана... Вы еще скажите, что они запросто переживают нагревание до ста градусов (по Цельсию). Прям, тихоходки какие то...
Ну а из жизни - в 70-е, когда я мелкий был, а тетка держала овец, когда их закалывали, печенки у них были ВСЕГДА заражены какими то червячками мелкими, 3, 4 мм, белые. В мышцах не видел.
В печенку они могли попадать и не через кровоток, а по протокам из кишечника, они, видимо, не распространялись через кровоток, скорее всего, поэтому в других местах их не было.
Кстати, печенки не выкидывали, все равно они шли на шурбе (не шурп-П-пе, а именно шÿрпе, к нас так называют суп из внутренностей, мяса и пр.), а там все варится несколько часов.
ЗЫ: а так, для меня такая тема только в аддок, имхо, мерзость та ещё) хотя паразитов, кроме вшей в детстве, не ловил никаких, но отвращение лютое)
ну спасибо, ълять...