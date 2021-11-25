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Мне непрожаренное… с глистами: внутренний мир любителей сырого мяса зачастую богаче, чем они думают

Мне непрожаренное… с глистами: внутренний мир любителей сырого мяса зачастую богаче, чем они думают (12 фото)

Автор:
25 ноября 2021 12:46
Метки: болезни   глисты   мясо   охота   паразиты   
1441
12
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Сырое мясо советуют диетологи. Оно хорошо усваивается организмом. Во многих кухнях мира есть умопомрачительные блюда из нежного, сырого мяса. А во многих людях есть глисты…
Не для кого не секрет, что в сале, мясе или рыбных консервах в качестве белкового бонуса могут присутствовать паразиты и их личинки. Но при засоле и термической обработке они погибают и не грозят устроить в вашем организме «гельминтовую ферму».

Разумеется, далеко не все мясо заражено паразитами. Но мы все же советовали бы не покупать домашнюю колбаску и прочие копчености у охотника Васи, что торгует ими из своего багажника.
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Метки: болезни   глисты   мясо   охота   паразиты   
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28  комментариев
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5k
Максим 4 часа назад
В целом сегодня можно и не обедать. Спасибо автору.
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937
Alex 43 минуты назад
Забыли упомянуть "российского народного" гельминта описторха. В Сибири и во всем Волжском бассейне 90% населения его в печенке всю жизнь носит
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23k
Sergey Час назад
Трихинеллы в стадии цисты, в кальценированной упаковке, так сказать, выдерживают температуру до +400 градусов
и выглядят как мелкие кусочки мела в мясе, размером 3-4мм, жесткие на ощупь, так что разделывая мясо, обращайте внимание!
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11k
Голос Вселенной 2 часа назад
В России, на сколько мне известно, законом запрещено продавать сырое мясо и рыбу, готовые к употреблению.
Я ни разу не встречал так любимые в Японии суши и роллы с сырой рыбой.
А во вьетнамской забегаловке спросил, кладут ли они в суп Фо-Бо сырое мясо, как это положено по рецепту. Он ответил, что в России не кладут, нельзя... А во Вьетнаме, он сказал, что они могут спокойно резать сырое мясо, поливать его лимонным соком и подавать посетителям...
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1k
Eugene 2 часа назад
Мясо с помоек собрали?
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25k
Vazari 3 часа назад
В детстве была у меня очень дурацкая привычка. Когда домой приносили говядину с рынка, любил отрезать кусок, размером со спичечный коробок примерно, посолить, смазать уксусом. Потом наколоть на вилку и покрутить над пламенем газовой горедки минуту. И съесть сразу. К счастью, живность в животе не завелась!
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5k
Денис Колосов 3 часа назад
сырое мясо почти не ем) только карпаччо из говядины, но она в вакумной упаковке и только свежую. С рынка - не рискну есть. Рыбу сырую не ем, не нравится, ну могу слабосоленого хариуса, что сам выловил..
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2k
Артур Будкин 3 часа назад
в общем, перед употреблением кошку следует хорошо прожарить. а если разобраться, то сырое мясо, которое чаще всего употребляют- это рыба или говядина и если прочитать перечисленных носителей, то встречаются очень редко. а если кто-то додумался есть сырую свинину, то земля ему пуховик
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14k
sssss3 3 часа назад
Не верьте!! Они всё врут, Шукшину слушайте!!!
Руки не мойте, ничего не мойте, мясо и рыбу лопайте сырыми, не прививайтесь ни когда и не от чего!!!
И главное врачей не вызывайте, и в больницы не обращайтесь - именно в больницах в основном умирают - значит медицина УБИВАЕТ!!!
Сарказм, если кто не понял......
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10k
Lev Asriev 3 часа назад
Хм, а я вот не знал, что глубокая заморозка не всех гадин убивает. Часто готовлю деликатесы сам, всегда промораживал сырье, думал достаточно....
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20k
Ego sum qui sum 3 часа назад
Этих тварей Ной тоже на ковчег пригласил или они зайцем проехали?
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18k
Luc72 3 часа назад
"Но такой продукт требует особого подхода: тщательной и длительной термической обработки."
Да лана... Вы еще скажите, что они запросто переживают нагревание до ста градусов (по Цельсию). Прям, тихоходки какие то...

Ну а из жизни - в 70-е, когда я мелкий был, а тетка держала овец, когда их закалывали, печенки у них были ВСЕГДА заражены какими то червячками мелкими, 3, 4 мм, белые. В мышцах не видел.
В печенку они могли попадать и не через кровоток, а по протокам из кишечника, они, видимо, не распространялись через кровоток, скорее всего, поэтому в других местах их не было.
Кстати, печенки не выкидывали, все равно они шли на шурбе (не шурп-П-пе, а именно шÿрпе, к нас так называют суп из внутренностей, мяса и пр.), а там все варится несколько часов.
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5k
KonstantinLeirov 3 часа назад
В общем только вел дан, а лучше ту вел дан, я так понимаю
ЗЫ: а так, для меня такая тема только в аддок, имхо, мерзость та ещё) хотя паразитов, кроме вшей в детстве, не ловил никаких, но отвращение лютое)
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5k
schmubu 3 часа назад
\ Мир паразитов разнообразен и удивителен.

ну спасибо, ълять...
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33k
KiploksAKS 4 часа назад
Покажите мне диетолога, который не знает, что организм человека не приспособлены для питания сырым мясом.
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