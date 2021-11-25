Мне непрожаренное… с глистами: внутренний мир любителей сырого мяса зачастую богаче, чем они думают

Не для кого не секрет, что в сале, мясе или рыбных консервах в качестве белкового бонуса могут присутствовать паразиты и их личинки. Но при засоле и термической обработке они погибают и не грозят устроить в вашем организме «гельминтовую ферму».



Разумеется, далеко не все мясо заражено паразитами. Но мы все же советовали бы не покупать домашнюю колбаску и прочие копчености у охотника Васи, что торгует ими из своего багажника.