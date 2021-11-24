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Как реагируют женщины на то, что их половинки устраивают мужские вечеринки

Как реагируют женщины на то, что их половинки устраивают мужские вечеринки (1 фото)

Автор:
24 ноября 2021 08:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: женатый мужчина   женские вопросы   интересное   муж и жена   семья   форумы   
2381
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Как в разных странах женщины реагируют на сугубо мужские посиделки? В посте собрана реакция женщин в России и на Западе. Реакция некоторых женщин удивляет...

Раз в неделю, раз в две недели где-то получается у него. Я не против. Пашет как Папа Карло – пусть расслабляется. Бывает, что присоединяюсь и едем к общим друзьям).

Чапман (woman.ru)


Каждый раз, когда у моего мужа вечеринка с друзьями, я брею ноги, стираю простыни, беру бутылку шампанского и заказываю суши, чтобы есть в постели, пока смотрю исторические драмы... А в это время яростно раскачиваю ногами. К тому времени, когда он возвращается домой, я обычно пьяна больше, чем он.

Skullpture_garden (reddit.com)


Обычно моя жена искоса смотрит на меня, когда говорю, что ухожу к друзьям, а затем рада, когда возвращаюсь домой.

Caduceun (reddit.com)


Моя жена иногда заставляет меня пойти на встречи с парнями. Я замкнутый домосед, мне нравятся вечеринки. Когда меня приглашают на вечеринки, то у меня нет особой мотивации идти на них. Когда приходит приглашение, моя жена практически выталкивает меня за дверь. Я не хочу идти, но она знает, что я всегда получаю удовольствие.

Anti_sparkplug (reddit.com)


Норма – это когда у мужа и жены общие цели, планы, увлечения, досуг, друзья, дети, доходы, имущество. Семья называется.

Пани Бася (woman.ru)


Я не хожу на девичники, но у моего бойфренда есть отличная группа парней, с которыми они устраивают сугубо мужские вечеринки. Думаю, что это хорошо.

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fr3akgirl (reddit.com)


Мой дома сидит ) Не выгонишь! Я все думаю, уйдет с друзьями, я с подругами наконец-то. А то он не ходит, и мне как то неудобно ) Хотя друзей много, раньше звали его, теперь перестали. Что толку? Спрашиваю: "Что дома сидишь?", Он: "Мне и с тобой хорошо". На всякие гулянки типа свадеб и дней рождений ходим вместе. И так два года уже.

Аноним (woman.ru)


Я всегда призывала мужа видеться с друзьями и люблю проводить время в одиночестве. Но был один случай, когда его друзья просили о встречах трижды в неделю, нагружая моего мужа всякими поручениями. Я сказала ему, что надеюсь, ты не сделаешь это привычкой.

Crumpetsandchai (reddit.com)


Мне нравилось, когда он устраивал вечеринки с парнями. Это давало мне возможность провести вечер с хорошей книгой или за просмотром фильма, который, как я знала, он бы возненавидел. Хороший вечер для "своего времени".

Luvslilah (reddit.com)


Не ходит. Пиво пьет дома, ходим везде вместе:)) Я не против, чтобы иногда с кем-то встречался, сам не хочет.

Аноним (woman.ru)


Жена моего друга выпускает его дважды в год, и в этом году, кажется, она требует, чтобы он был дома к 18:00, мне на самом деле жаль этого парня.

Chrisbee012 (reddit.com)


Отдыхать друг от друга критически важно для крепкого брака! Мой муж уже более пятнадцати лет встречается со своими друзьями без жён и подруг. Я тоже встречаюсь с подругами. И мужу на таких встречах делать нечего!

Светлана (у-story.ru)


Я рекомендую своему жениху проводить время с друзьями. Скажи ему, чтобы он повеселился, и дай знать, если мне нужно приехать за ним!

Pawprintscharles (reddit.com)


Главное, когда у вас появятся дети, чтобы не получилось так, что вы сидите с ребенком дома целыми днями вся в заботах, а муж в пьянках-гулянках. Не первый раз я такое вижу.

Буратино (woman.ru)


Я устраиваю вечеринку с парнями, она посещает девичьи вечеринки. Мы делаем это годами.

Srgbski (reddit.com)


Мой муж тоже 4 года пил с друзьями где-то, я его выгнала, вернулся через 2 недели другим человеком, стал домашним и очень семейным, а потом опять начал через год, это было в 2015 году.

Аноним (woman.ru)


Моя жена поддерживает это, потому что у нас здоровые отношения. Если вашей девушке не нравится то, что вы проводите время с друзьями, убирайтесь к черту из этих отношений.

WhiskeyBosmer (reddit.com)


Я своего мужа не отпускаю на такие вечеринки. И причина именно в том, что в одной семье мужчина и женщина должны иметь одни интересы - иначе это не семья!

Ирина (y-story.ru)


Если ваша вторая половинка не хочет, чтобы вы проводили время с друзьями, вам нужна новая вторая половинка. Точка без вопросов.

Fatmando66 (reddit.com)


Считаете ли вы нормальным, когда супруги время от времени проводят время врозь?

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Метки: женатый мужчина   женские вопросы   интересное   муж и жена   семья   форумы   
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18k
KOSTELLO Час назад
Если все время за тобой будет хвостом ходить жена, то долго этот брак не продлится.
В обратную сторону тоже.
Во-первых надо отдыхать друг от друга, а во-вторых, если человек захочет гулять налево, он все равно это сделает
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7k
Ysik 2 минуты назад
Периодически отвожу жену к ее подругам, они собираются и устраивают гулянку, а иногда она меня отвозит или забирает от друзей. Единственное условие, которое мы с ней обговорили довольно давно, это запрет на раздельное посещение клубов, но этот запрет родился не на пустом месте. Хотя последнее время больше хочется проводить время вдвоем. Слишком много работы и слишком мало свободного времени. А вот вопрос в котором мы не нашли общий язык, это посиделки у нас дома. Квартира располагает к веселым застольям. Большие диваны, достаточная площадь и т.д. да и мне очень нравится, когда собираются у нас собирается толпа и мы сидим почти до утра. Но моя жена терпеть этого не может. Поэтому чаще всего сидим в баре или у друзей.
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29k
a.fey 7 минут назад
Мы когда-то собирались, чаще на природе, в сугубо мужской компании. Дня на два, на три. Ну, там, рыбу половить, напитки попить, песни поорать, матом поразговаривать. Потом кто-то свою бабу притащил. Типа, посмотри, никакого криминала, просто, культурно отдыхаем. А она, мало того, что приехала, так еще и другим бабам рассказала, что, типа, все нормально. Культурно отдыхают. А другие бабы сразу: "А почему ей можно, а нам нельзя!" И тоже стали ездить. Собираться перестали. Смысла нет.
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1k
Павел Астахов 24 минуты назад
Ценности должны быть одни, а интересы могут не совпадать, и это правильно. Мы все разные....
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3k
Ivan Полчаса назад
У ребенка опять зубы режутся, я сегодня вечером, до пятницы, на дачу бухать с друзьями. Хочу поспать и отдохнуть от детских писков и жены. Ее мнение, наверное, где то есть... Но меня это не очень волнует. Я ее люблю, и прислушиваюсь к ней, но сейчас я просто задолбался.
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4k
jfk Полчаса назад
У меня друг постоянно таскал жену на встречи, когда мы собирались без жен. Уже шутки ходили по этому поводу. Сейчас большинство друзей разъехались по стране, поэтому встречаюсь с подругами))))
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