Как реагируют женщины на то, что их половинки устраивают мужские вечеринки

Раз в неделю, раз в две недели где-то получается у него. Я не против. Пашет как Папа Карло – пусть расслабляется. Бывает, что присоединяюсь и едем к общим друзьям).

Чапман (woman.ru)

Каждый раз, когда у моего мужа вечеринка с друзьями, я брею ноги, стираю простыни, беру бутылку шампанского и заказываю суши, чтобы есть в постели, пока смотрю исторические драмы... А в это время яростно раскачиваю ногами. К тому времени, когда он возвращается домой, я обычно пьяна больше, чем он.

Skullpture_garden (reddit.com)

Обычно моя жена искоса смотрит на меня, когда говорю, что ухожу к друзьям, а затем рада, когда возвращаюсь домой.

Caduceun (reddit.com)

Моя жена иногда заставляет меня пойти на встречи с парнями. Я замкнутый домосед, мне нравятся вечеринки. Когда меня приглашают на вечеринки, то у меня нет особой мотивации идти на них. Когда приходит приглашение, моя жена практически выталкивает меня за дверь. Я не хочу идти, но она знает, что я всегда получаю удовольствие.

Anti_sparkplug (reddit.com)

Норма – это когда у мужа и жены общие цели, планы, увлечения, досуг, друзья, дети, доходы, имущество. Семья называется.

Пани Бася (woman.ru)

Я не хожу на девичники, но у моего бойфренда есть отличная группа парней, с которыми они устраивают сугубо мужские вечеринки. Думаю, что это хорошо. × ×

fr3akgirl (reddit.com)

Мой дома сидит ) Не выгонишь! Я все думаю, уйдет с друзьями, я с подругами наконец-то. А то он не ходит, и мне как то неудобно ) Хотя друзей много, раньше звали его, теперь перестали. Что толку? Спрашиваю: "Что дома сидишь?", Он: "Мне и с тобой хорошо". На всякие гулянки типа свадеб и дней рождений ходим вместе. И так два года уже.

Аноним (woman.ru)

Я всегда призывала мужа видеться с друзьями и люблю проводить время в одиночестве. Но был один случай, когда его друзья просили о встречах трижды в неделю, нагружая моего мужа всякими поручениями. Я сказала ему, что надеюсь, ты не сделаешь это привычкой.

Crumpetsandchai (reddit.com)

Мне нравилось, когда он устраивал вечеринки с парнями. Это давало мне возможность провести вечер с хорошей книгой или за просмотром фильма, который, как я знала, он бы возненавидел. Хороший вечер для "своего времени".

Luvslilah (reddit.com)

Не ходит. Пиво пьет дома, ходим везде вместе:)) Я не против, чтобы иногда с кем-то встречался, сам не хочет.

Аноним (woman.ru)

Жена моего друга выпускает его дважды в год, и в этом году, кажется, она требует, чтобы он был дома к 18:00, мне на самом деле жаль этого парня.

Chrisbee012 (reddit.com)

Отдыхать друг от друга критически важно для крепкого брака! Мой муж уже более пятнадцати лет встречается со своими друзьями без жён и подруг. Я тоже встречаюсь с подругами. И мужу на таких встречах делать нечего!

Светлана (у-story.ru)

Я рекомендую своему жениху проводить время с друзьями. Скажи ему, чтобы он повеселился, и дай знать, если мне нужно приехать за ним!

Pawprintscharles (reddit.com)

Главное, когда у вас появятся дети, чтобы не получилось так, что вы сидите с ребенком дома целыми днями вся в заботах, а муж в пьянках-гулянках. Не первый раз я такое вижу.

Буратино (woman.ru)

Я устраиваю вечеринку с парнями, она посещает девичьи вечеринки. Мы делаем это годами.

Srgbski (reddit.com)

Мой муж тоже 4 года пил с друзьями где-то, я его выгнала, вернулся через 2 недели другим человеком, стал домашним и очень семейным, а потом опять начал через год, это было в 2015 году.

Аноним (woman.ru)

Моя жена поддерживает это, потому что у нас здоровые отношения. Если вашей девушке не нравится то, что вы проводите время с друзьями, убирайтесь к черту из этих отношений.

WhiskeyBosmer (reddit.com)

Я своего мужа не отпускаю на такие вечеринки. И причина именно в том, что в одной семье мужчина и женщина должны иметь одни интересы - иначе это не семья!

Ирина (y-story.ru)

Если ваша вторая половинка не хочет, чтобы вы проводили время с друзьями, вам нужна новая вторая половинка. Точка без вопросов.

Fatmando66 (reddit.com)

Считаете ли вы нормальным, когда супруги время от времени проводят время врозь?