Мемориал давай до свидания

FISHKINET
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Как можно быстро и эффектно избавиться от «Приоры» Как можно быстро и эффектно избавиться от «Приоры» «Совпадение? Не&nbsp;думаю!»: странные исторические совпадения, заставляющие верить в&nbsp;судьбу. Часть 2 «Совпадение? Не думаю!»: странные исторические совпадения,... Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы? Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы? 20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат 20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат "Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина "Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита... Поттероманы как заклинание пишут #IStandWithJKRowling, призывая пригласить Роулинг в юбилейный выпуск "Гарри Поттера" Поттероманы как заклинание пишут #IStandWithJKRowling, призывая... Кудри вдоль ушей Кудри вдоль ушей Юмор на подзарядке веселит, после каждой картинки добавляйте фразу " Делайте выводы" Юмор на подзарядке веселит, после каждой картинки добавляйте... «Масштабные» проблемы: почему в моделировании размеры техники такие странные и откуда они взялись «Масштабные» проблемы: почему в моделировании размеры техники... Американские туристы рассказали о самых больших своих разочарованиях Американские туристы рассказали о самых больших своих разочарованиях Школьники решили пощекотать себе нервы, перебегая дорогу в неположенном месте Школьники решили пощекотать себе нервы, перебегая дорогу в... Мужья-приколисты, с которыми никогда не бывает скучно Мужья-приколисты, с которыми никогда не бывает скучно Чистота - это страшная сила! Чистота - это страшная сила! 9 советов 30-летним от тех, кому за сорок 9 советов 30-летним от тех, кому за сорок Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные 17 котеек, которые напрочь забыли о своей фотогеничности 17 котеек, которые напрочь забыли о своей фотогеничности Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов Лучшие из лучших: подборка самых убойных обманов Как выглядели компьютерные вирусы 30 лет назад Как выглядели компьютерные вирусы 30 лет назад
Мемориал давай до свидания

Мемориал давай до свидания (1 фото)

Автор:
21 ноября 2021 18:29
Метки: мемориал   прощание   факты   
545
1

Организация «Мемориал» изначально была создана, только для одной цели, внушать нам вину за свое великое прошлое.


У нас великая история, мы первыми полетели в космос, мы покоряли целину, но самое главное, под руководством товарища Сталина, мы спасли мир от фашизма.


Теперь «Мемориал», которую спонсируют такие организации, как фонд Сороса, фонд Форда, Агентство США по международному развитию, Фонд им. Бредли, Фонд Гугенхейма, занятный список не правда ли(?), активно очерняет нашу историю, выдумывает сказки про-то, как Сталин по миллиону человек в день арестовывал или с помощью своих соратников находит старое кладбище и тут же объявляет, что это место репрессий. Анализ, экспертиза, зачем? Хайли лайкли, вали все на Сталина, а еще и на Берию можно спихнуть.

×
×


Но самое главное, что делает организация «Мемориал», за что и выделяют деньги американцы, она проводит знак равенства между Сталиным и Гитлером. Типа и там диктатор и здесь диктатор, один развязал войну, а другой его поддержал. И подобную ложь они распространяют уже тридцать лет! Удивительно целая организация, занимается тем, что перевирает нашу историю, за иностранные деньги, и их только сейчас закрывают.

Кстати глава карельского отделения «Мемориал» Юрий Дмитриев был осужден российским судом за педофилию. Так вот «Мемориал» не только не осудил своего коллегу, а наоборот активно защищает. Более того Дмитриев у них считается политическим заключенным. И это все, что нужно знать о них.

Я целиком и полностью поддерживаю решение о закрытие «Мемориала», подобные организации, которые за иностранные деньги очерняют нашу историю не должны существовать.


Источник

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: мемориал   прощание   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Слепой Пью 2 часа назад
Сдается, только высылкой это мудачье можно искоренить. Либо навсегда в воняющий поселок в овраге, либо куда-нибудь На север Восточной Сибири.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
361
arioh1 18 минут назад
Все как обычно, статья рассчитана на среднестатистического обывателя, который увидев: фонд Сороса, педофилия, очернение Сталина- при случае не задумываясь поставят минус "Мемориалу"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sunny11 47 минут назад
На какого ещё Берию спихнуть? Который признался советским следователям, что он английский шпион? Которого чекисты пристрелили, как собаку и никто не знает где прикопали. Славное прошлое, ничего не скажешь, есть чем гордиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
babuby 48 минут назад
Мавзолей драпировали и загораживали тоже "мемориаловцы"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 2 часа назад
Мы полетели... Мы покоряли... Мы спасли... Да не мы нихрена! Это они! А мы всё просрали!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах 7 людей, погулявших на своих похоронах 7 людей, погулявших на своих похоронах В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать
Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
31086



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали
0
218
Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
0
522
Блогер за рулем BMW устроил страшную аварию на Кутузовском проспекте в Москве
Набирающие популярность
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Военный билет: как получить в 2021 году
0
11
Военный билет: как получить в 2021 году
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#кино#сша#познавательно#комментарии#Разное#забавно#приколы
#Юмор#история#люди#новости#фотографии#Россия#сатира#фильм#знаменитости#прикол
#факты#подборка#животные#сарказм#СССР#интересное#смешные#страна#позитив#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться