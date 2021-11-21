Мемориал давай до свидания

У нас великая история, мы первыми полетели в космос, мы покоряли целину, но самое главное, под руководством товарища Сталина, мы спасли мир от фашизма.

Теперь «Мемориал», которую спонсируют такие организации, как фонд Сороса, фонд Форда, Агентство США по международному развитию, Фонд им. Бредли, Фонд Гугенхейма, занятный список не правда ли(?), активно очерняет нашу историю, выдумывает сказки про-то, как Сталин по миллиону человек в день арестовывал или с помощью своих соратников находит старое кладбище и тут же объявляет, что это место репрессий. Анализ, экспертиза, зачем? Хайли лайкли, вали все на Сталина, а еще и на Берию можно спихнуть.

×

×

Но самое главное, что делает организация «Мемориал», за что и выделяют деньги американцы, она проводит знак равенства между Сталиным и Гитлером. Типа и там диктатор и здесь диктатор, один развязал войну, а другой его поддержал. И подобную ложь они распространяют уже тридцать лет! Удивительно целая организация, занимается тем, что перевирает нашу историю, за иностранные деньги, и их только сейчас закрывают.

Кстати глава карельского отделения «Мемориал» Юрий Дмитриев был осужден российским судом за педофилию. Так вот «Мемориал» не только не осудил своего коллегу, а наоборот активно защищает. Более того Дмитриев у них считается политическим заключенным. И это все, что нужно знать о них.

Я целиком и полностью поддерживаю решение о закрытие «Мемориала», подобные организации, которые за иностранные деньги очерняют нашу историю не должны существовать.

Источник