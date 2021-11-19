"У мужчин - член, у женщин - вагина": девушка объясняет, кто и почему должен дарить подарки

1377
1
1
Говорит, что ее муж полностью поддерживает эту теорию и не уклоняется от возможности порадовать любимую.
Дарите ли вы своим любимым девушкам подарки, уважаемые мужчины? Между тем, если постараться, то под это действо можно подвести целую теорию.
Источник:
А вы согласны с девушкой, уважаемые фишкяне?
Источник:
Ссылки по теме:
- 5 типов девушек, с которыми стыдно встречаться
- 6 типов девушек, которые высосут из вас все жизненные соки
- Неожиданная реакция девушки на новую прическу ее мужа
- Обращение девушки к россиянкам, которые вешаются на иностранных болельщиков
- Когда девушка говорит: «Я тебя люблю, но как брата»
14
Понравилось14
Новости партнёров