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"У мужчин - член, у женщин - вагина": девушка объясняет, кто и почему должен дарить подарки

"У мужчин - член, у женщин - вагина": девушка объясняет, кто и почему должен дарить подарки (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 08:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: взаимоотношения   видео   девушки   мысли девушек   отношения   подарки   теория   
1377
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1

Говорит, что ее муж полностью поддерживает эту теорию и не уклоняется от возможности порадовать любимую.

Дарите ли вы своим любимым девушкам подарки, уважаемые мужчины? Между тем, если постараться, то под это действо можно подвести целую теорию.


А вы согласны с девушкой, уважаемые фишкяне?

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Метки: взаимоотношения   видео   девушки   мысли девушек   отношения   подарки   теория   
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23  комментария
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3k
Andy 52 минуты назад
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Аккаунт удален 4 минуты назад
очередной биомусор, которму все должны... страшная к тому же
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2k
Domax3000 5 минут назад
А есть ролик с подтверждением от её мужа? Было бы любопытно посмотреть на этого "мужчину с тонкой душевной организацией".
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4k
fin4all 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Антон Штопаный 18 минут назад
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876
Игорь Меншиков 18 минут назад
Не смотрел безлимитный трафик кончился. О чем это она?
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919
Нюся 22 минуты назад
Странные теории. Смысла в подарках не вижу. Перекладывание денег из одного кармана в другой. Нормальная семья это когда общий бюджет. это когда не нужно делать заначки.это когда пошел и купил нужную вещь. Денег нет- пока не купил. Цветы по случаю не понимаю. Есть настроение-купили...без повода. И романтические ужины не раз в году, а по настроению.И когда оба встали на кухне и приготовили.А эта курица на видео рекламирует потреблядство. Простите за грязное слово.
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1k
Дмитрий Полчаса назад
Жалко мужика конечно..
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8k
кот базилий Полчаса назад
Не люблю дарить и принимать тоже, почему ? не знаю.
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202
Кто-то Там Полчаса назад
Моя Мама не курит трубку, но сцуко её внуки, мои племянники, бабло с ней тянут на свои нужды и тёлок трахать.
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14k
seller-k 38 минут назад
Ну если семя = подарок, как она сама сказала, то я рад за их полноценную семью.
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26k
winergy2012 38 минут назад
Как то предложил подруге сходить и выбрать ей подарок.Она сказала,что так подарки не дарят.А я должен ее удивить чем нибудь.Пойти,найти и принести.И я пошел.А подруга где то затерялась.С тех пор кроме за.лупы ниего не дарю.
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3k
Kozlodoev 39 минут назад
По-моему, это величайшее научное открытие. Премию ей!
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16k
homerchik 41 минуту назад
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905
Ksenia2 43 минуты назад
Ну не знаю. Мне лично тоже дарить любимом приятно. Вообще, дарить - это приятно, без привязки к гендеру. Другое дело, что у моего мужчины для этого больше финансовых возможностей, зато у меня - лучше фантазия.)))
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4k
Fishki_surfer 47 минут назад
Да, в животном мире это очень распространено.
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3k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
На подарок девушка должна еще насосать/навагинить
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2k
Bobbus 50 минут назад
Жалко ее мужа, оленя
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5k
Денис Колосов 53 минуты назад
Х.з, отношения не купишь, отношения построенные на бесконечных выплатах женщине, обречены на провал, т.к если это для неё мерило чувств, то всегда есть или будет ктото, кто может более дорогие подарки сделать или партнер может в фин. затруднение попасть, кризис, сокращение. ВОбщем нафиг такая не нужна. Я подарки начал дарить уже при семейной жизни, так же как и жена мне.. До этого, цветы иногда, мартини. Но подарками это назвать нельзя
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1k
Павел 55 минут назад
Аха ха вот же тупая Пда и не стыдно свое глупое лицо на камеру то светить.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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