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Тест по фильму "Лицо со шрамом"

Тест по фильму "Лицо со шрамом"

Автор:
19 ноября 2021 10:26
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   тест   тесты по криминальным драмам   тесты по фильмам   тесты по фильмам Аль Пачино   тесты по фильмам восьмидесятых   
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В 1983 году на экраны вышел один из самых известных гангстерских фильмов в истории кинематографа.
Откуда родом был Антонио "Тони" Монтана?
1/8Откуда родом был Антонио "Тони" Монтана?
Кто открыл дверь?
2/8Кто открыл дверь?
Как Омар Суарес проведёт свои последние мгновения?
3/8Как Омар Суарес проведёт свои последние мгновения?
За что (или кого) предложил выпить Тони?
4/8За что (или кого) предложил выпить Тони?
Кто пришёл поговорить с Тони?
5/8Кто пришёл поговорить с Тони?
Что это за хмурые ребята?
6/8Что это за хмурые ребята?
Для чего Тони эта золотая коробочка?
7/8Для чего Тони эта золотая коробочка?
Кто прикончил Мэнни?
8/8Кто прикончил Мэнни?

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Метки: Тесты   тест   тесты по криминальным драмам   тесты по фильмам   тесты по фильмам Аль Пачино   тесты по фильмам восьмидесятых   
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Краткое содержание.
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5k
night_visitor Полчаса назад
Смотрел один раз, лет 6-7 назад. 7/8 верно.
Фильм отличный, всё никак оригинальный фильм 1932 года посмотреть не соберусь.
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64k
Доктор Джонс 2 часа назад
7/8 при том что фильм не смотрел... Теперь обязательно посмотрю...
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57k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Один из любимых фильмов. А саунд-трек там вообще улётный...
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