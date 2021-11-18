Бренды Российской империи, затмевавшие конкурентов во всем мире

Шустов был ушлым предпринимателем и его надежды оправдались. И дело не только в качестве продукции. Но и в хитрой и агрессивной рекламной кампании. Николай Шустов, например, одним из первых начал использовать общественный транспорт для рекламы своего алкоголя. Более того, он придумал хитрый план для популяризации напитка. Шустов снарядил студентов, чтобы те спрашивали в трактирах только «шустовскую водку». А если в трактире таковой не находилось, то молодые люди устраивали дебош. Информация о беспорядках разлеталась по СМИ, студентов из участка выкупал Шустов и платил за «работу». Такой вот дореволюционный хайп.