Бренды Российской империи, затмевавшие конкурентов во всем мире

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Его Высочество стиль, красота и качество не частый гость в современном российском производстве. Но так было не всегда. На заре индустриализации в Российской империи, не государством, а частными предпринимателями, производились товары мирового уровня. Большинство брендов, о которых пойдет речь в посте, пытались реанимировать, но...
«Руссо-Балт»
Российский император Николай II поначалу был равнодушен к автомобилям, предпочитая конные выезды. Впервые прокатиться на машине ему довелось в 1902 году во время визита в Германию. После этого автомобильные прогулки становились все чаще. Пока, наконец, в 1905 году он не заказал несколько 45-сильных Mercedes-Benz.
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С 1909 года в России начинают производиться собственные авто под брендом «Руссо-Балт». Их выпускал Русско-Балтийский вагонный завод.
«Руссо-Балты» считались самыми надежными автомобилями в мире. В январе 1912 года спортивная модификация С 24-50, управляемая Андреем Нагелем и Вадимом Михайловым, взяла «Первый приз маршрутов за дальность» и «Первый приз туризма за выносливость» на ралли Монте-Карло, пройдя 3500 километров по зимней трассе.
«Руссо-Балты» считались самыми надежными автомобилями в мире. В январе 1912 года спортивная модификация С 24-50, управляемая Андреем Нагелем и Вадимом Михайловым, взяла «Первый приз маршрутов за дальность» и «Первый приз туризма за выносливость» на ралли Монте-Карло, пройдя 3500 километров по зимней трассе.
В 2003 году группа предпринимателей решила возродить бренд «Руссо-Балт». По задумке, это должен был быть самый шикарный российский авто. Попытки создать машины премиум-класса в России были и раньше. Но у предыдущих проектов не было истории и имени, не было и уникального дизайна, основанного на классических корнях автомобилестроения.
Эти две ошибки, которые, по мнению выкупивших имперский бренд предпринимателей, не позволяли предыдущим дельцам запустить производство в России, были исправлены в Russo-Baltique Impression.
Эти две ошибки, которые, по мнению выкупивших имперский бренд предпринимателей, не позволяли предыдущим дельцам запустить производство в России, были исправлены в Russo-Baltique Impression.
Говорят, дизайнеру Тренихину Михаилу Рюриковичу удалось создать индивидуальный дизайн автомобиля
В 2006 году автомобиль наконец презентовали. Как обстоят дела с «Руссо-Балтом» сейчас – неизвестно. Говорят, производители столкнулись с некими трудностями.
Так или иначе, но выпускать автомобили планировалось ограниченной серией – 10-15 авто в год. И только для избранных – ведь примерная стоимость «Руссо-Балта» составляет около 1,8 миллиона долларов. Сейчас, насколько известно, автомобиль лишь участвует в различных выставках.
Singer
Не совсем русский бренд, но который стал "родным", а впоследствии и вовсе превратился в советскую марку ПМЗ.
Легендарный производитель швейных машин обосновался и в Российской Империи. В 1897 году компания зарегистрировала в Москве акционерное общество «Мануфактурная компания Зингер». Но импортировать готовые машины оказалось дорого. Поэтому руководство компании «Зингер» решило построить собственный механический завод в Подольске, где и появилось АО «Компания Зингер».
Легендарный производитель швейных машин обосновался и в Российской Империи. В 1897 году компания зарегистрировала в Москве акционерное общество «Мануфактурная компания Зингер». Но импортировать готовые машины оказалось дорого. Поэтому руководство компании «Зингер» решило построить собственный механический завод в Подольске, где и появилось АО «Компания Зингер».
После революции завод простоял до 1923 года. Теперь швейные машины выпускались под маркой «Госшвеймашина». Продлилось это недолго - в 1931 название изменили на ПМЗ (Подольский механический завод).
Смирновъ
В 1862 году Петр Арсеньевич Смирнов начал производство горячительного на небольшом водочном заводе на Пятницкой улице в Москве. Сын крепостного крестьянина Петр Арсеньевич, наверное, и помыслить не мог, что производство водки, которым поначалу занимались всего 9 человек, разрастется до таких масштабов – налог, поступавший в казну с предприятия Смирнова составлял половину военного бюджета довоенной России, а стоимость произведенной продукции достигала 17-20 миллионов рублей в год!
Самым популярным «продуктом» было столовое вино «№21», а также настойка «Нежинская рябина». Именно эти изделия помогли фирме приобрести право на изображение Государственного герба на продукции и звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества и Великого князя Сергея Александровича».
Бутылка из-под "Нежинской рябины" на аукционе продается за 30 тысяч рублей
Сегодня существуют две марки водки, которые претендуют на звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества» - Smirnoff и «Смирновъ». Насколько известно, реальный потомок винно-водочного магната, Борис Смирнов (Smirnoff), несмотря на примирение с «А1 Групп» («Смирновъ»), продолжает настаивать на ликвидации обеих марок, считая, что существование двух брендов вводит покупателя в заблуждение.
Шустовский коньяк
Будущий «коньячный король» Николай Леонтьевич Шустов был сыном вольноотпущенного крестьянина. На скопленные за 20 лет службы деньги в 1863 году он приобрел небольшой водочный завод. Однако Шустов делал ставку на качественный алкоголь и бизнес поначалу рос медленно.
Шустов был ушлым предпринимателем и его надежды оправдались. И дело не только в качестве продукции. Но и в хитрой и агрессивной рекламной кампании. Николай Шустов, например, одним из первых начал использовать общественный транспорт для рекламы своего алкоголя. Более того, он придумал хитрый план для популяризации напитка. Шустов снарядил студентов, чтобы те спрашивали в трактирах только «шустовскую водку». А если в трактире таковой не находилось, то молодые люди устраивали дебош. Информация о беспорядках разлеталась по СМИ, студентов из участка выкупал Шустов и платил за «работу». Такой вот дореволюционный хайп.
Помимо прочего, компания "Н.Л. Шустов и сыновья" стремилась разнообразить продукцию. Самыми знаменитыми напитками в те времена были зубровка, мандариновая наливка, кавказский горный травник, ликеры русских степных трав и крымский дюшес.
Сладости
Тут сложно выделить какой-либо один бренд, так как сладостей в Российской империи производилось много, поэтому остановимся на двух ныне существующих марках, которыми владеет одна компания.
История кондитерской компании «Абрикосов и сыновья» началась в 1804 году. Будущий родоначальник торгово-промышленной династии Степан Николаевич был крепостным в Казанской губернии, но с позволения помещицы перебрался в Москву на оброк. В столице он открыл небольшую кондитерскую лавку, где продавал варенье и абрикосовую пастилу собственного производства. Отсюда и пошло прозвище «Абрикосов», которое впоследствии превратилось в фамилию.
Абрикосов тоже знал толк в рекламе, буквально заполонив столицу листовками с изображением своей продукции.
В 1891 году на одну только рекламу компания потратила 300 тысяч рублей. Но оно того стоило. К началу XX века у Абрикосовых трудились почти 2000 рабочих, которые производили не менее 4000 тонн карамели, бисквитов, конфет и шоколада в год.
Конкурентом Абрикосова была знаменитая компания «Эйнем». Теодор Фердинанд фон Эйнем в 1851 году открыл на Арбате маленькую мастерскую, в которой поначалу работало всего 4 человека. В отличие, от Абрикосова подняться бизнесу Эйнема помогла Крымская война - компания поставляла на фронт сиропы и варенье. В 1913 году «Эйнем» получил титул «поставщик Двора Его Императорского Величия».
Сегодня «Кондитерская фабрика Бабаева» всячески подчеркивает свою причастность к Абрикосовым. На каждой шоколадке красуется дата «1804» и дом-фабрика Абрикосовых, которая расположена на углу Малой Красносельской улицы в Москве.
А фабрика Эйнема, как известно, после национализации превратилась в «Красный Октябрь». Сегодня обеими фабриками владеет компания «Объединенные кондитеры», и даже выпускает конфеты под брендом «Эйнем», которые стоят значительно дороже «Мишки Косолапого» или «Кара-Кума».
Часы «Буре»
Еще один мировой бренд, который, увы, сохранить не удалось. Часы «Буре» славились своим качеством. Сам Николай II дарил часы отличившимся чиновникам и иностранным дипломатам.
Компания «Буре» выпускала как эксклюзивные часы премиум-класса, так и недорогие, для массового покупателя. Цена на часы начиналась от двух рублей и достигала нескольких тысяч. После революции Павлу Буре пришлось бежать из России в Швейцарию – он потерял 7 миллионов рублей и 10 зданий, которые были успешно национализированы. Но компании удалось спасти. Павел Буре наладил производство часов в Швейцарии под брендом Paul Buhre.
Компания «Буре» выпускала как эксклюзивные часы премиум-класса, так и недорогие, для массового покупателя. Цена на часы начиналась от двух рублей и достигала нескольких тысяч. После революции Павлу Буре пришлось бежать из России в Швейцарию – он потерял 7 миллионов рублей и 10 зданий, которые были успешно национализированы. Но компании удалось спасти. Павел Буре наладил производство часов в Швейцарии под брендом Paul Buhre.
Кстати, интересный факт: председатель Петроградского Военно-революционного комитета Николай Подвойский руководил октябрьским переворотом по золотым карманным часам "Павел Буре", которые позднее были названы Часами Революции. Также известно, что настенные часы «Буре» были в кабинете у Ленина, а Сталин пользовался карманными часами этой фирмы.
В 2004 году в Москве был создан «Торговый дом по возрождению традиций часовщика Двора Его Величества Павла Карловича Буре». Компания занимается производством часов. Но насколько успешно обстоят дела у компании – неизвестно.
Скороход
Одним из лучших производителей обуви в дореволюционной России считалось Товарищество Санкт-Петербургского производства механической обуви, которое было основано в 1882 году. Спустя два года компания начала производить ставшие очень популярными туфли «Реформа», которые было бы не стыдно надеть и сегодня. Летние туфли на низком каблуке, тисненные на носке узором «елочка» прозвали «Скороходами». Отсюда и появилось название компании, которое официально закрепили лишь в 1910 году.
Обувь «Товарищества» неоднократно вывозилась на выставки и международные ярмарки – в Чикаго (1893 год), Амстердаме (1894 год), Париже (1900 год). Более того обувь от «Скорохода» отлично продавалась в Германии, выдерживая конкуренцию с местными брендами. Ну, и конечно, куда же без галош. Зажиточные крестьяне вовсю щеголяли в галошах «Треугольник» от фабрики «Скороход».
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Скороход и Треугольник - это два РАЗНЫХ Товарищества
1. «Товарищество Санкт-Петербургского механического производства обуви» (Скороход)
основано в 1882 году.
2. «Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры» (ТРАРМ) (Треугольник, после революции - Красный Треугольник)
основано в 1859 году.
Обе марки дожили до наших дней. "Скороход" перед преобразованием в 1998 году в фабрику "Детский Скороход" был КРУПНЕЙШЕЙ российской обувной фабрикой.
https://www.fdo-skorohod.ru/https://www.fdo-skorohod.ru/
Оригинальный "Красный Треугольник" хоть и обанкротился в 2002 году, но это название перешло к образованному на его останках и площадях предприятию "Красный Треугольник" по выпуску конвейерных лент.
https://krastr.ru/https://krastr.ru/