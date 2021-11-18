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Бренды Российской империи, затмевавшие конкурентов во всем мире

Бренды Российской империи, затмевавшие конкурентов во всем мире (26 фото)

Автор:
18 ноября 2021 22:24
Метки: бренды   дизайн   производство   российская империя   торговля   
802
26
Его Высочество стиль, красота и качество не частый гость в современном российском производстве. Но так было не всегда. На заре индустриализации в Российской империи, не государством, а частными предпринимателями, производились товары мирового уровня. Большинство брендов, о которых пойдет речь в посте, пытались реанимировать, но...
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Сладости

Тут сложно выделить какой-либо один бренд, так как сладостей в Российской империи производилось много, поэтому остановимся на двух ныне существующих марках, которыми владеет одна компания.

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Метки: бренды   дизайн   производство   российская империя   торговля   
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5k
Афанасий 4 часа назад
ну вы тут нашли "российские" бренды! "Эйнем", "Зингер"? В Руссо-балте небыло ни одной российской детали -- только рижская сборка! Не выпускала Российская империя ни колёс с шинами, ни подшипников, ни автооборудовния, ни двигателей, ни электротехники... Ни часов! -- "Павел Буре" чисто швейцарский продукт -- только название российское! Про отечественную обувь и её качество просто не верю! -- Ну не могут у нас и никогда не могли! В активе остаются только алкоголь и конфетки...
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2k
Frank Borman 59 минут назад
Российские бренды были фэймусными во всем мире. Сейчас идет тренд, чтобы россияненские бренды возрождали российские бренды, но дело продвигается с трудом. Ну не желают россияненские олигархи инвестировать в продюсинг, трейдовать газом и ойлом намного изи.
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1k
Атомный Крот 2 часа назад
Автор, хоть бы погуглил перед публикацией, что ли.

Скороход и Треугольник - это два РАЗНЫХ Товарищества

1. «Товарищество Санкт-Петербургского механического производства обуви» (Скороход)
основано в 1882 году.

2. «Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры» (ТРАРМ) (Треугольник, после революции - Красный Треугольник)
основано в 1859 году.

Обе марки дожили до наших дней. "Скороход" перед преобразованием в 1998 году в фабрику "Детский Скороход" был КРУПНЕЙШЕЙ российской обувной фабрикой.

https://www.fdo-skorohod.ru/https://www.fdo-skorohod.ru/

Оригинальный "Красный Треугольник" хоть и обанкротился в 2002 году, но это название перешло к образованному на его останках и площадях предприятию "Красный Треугольник" по выпуску конвейерных лент.

https://krastr.ru/https://krastr.ru/
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11k
поручик Ржевский 2 часа назад

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29
Иван 3 часа назад
Оч круто ??давно такого познавательного поста не читал
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