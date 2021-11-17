Тесть Кокорина напал на бизнесмена в коттеджном посёлке

В коттеджном посёлке "Никологорское" камера видеонаблюдения засняла конфликт между тестем Кокорина и главой крупной IT-компании Льва Матвеева. По предварительным данным, причиной конфликта стало нарушение ПДД.
Бизнесмен на Mercedes подъехал к своему новенькому свежекупленному дому, как вдруг за ним приехал Genesis с недовольным Русланом Валитовым (тесть Кокорина). Валитов был уверен, что его сосед Лев Лазаревич Матвеев превысил скорость, сообщает Mash. Желая восстановить справедливость, водитель Генезиса напал на бизнесмена, оскорбил и оставил вмятину на Мерседесе.
Матвеев думает, что нападавший был под наркотиками. Со слов местных, Валитов часто отличается буйным поведением и недавно нападал на рабочих с арматурой в руках. Матвеев обратился в полицию.
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Жаль, мерседес скорее всего застрахован и уголовного дела не будет.