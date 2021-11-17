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Тесть Кокорина напал на бизнесмена в коттеджном посёлке

Тесть Кокорина напал на бизнесмена в коттеджном посёлке (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 12:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Тесты   бизнесмены   драка   интересное   кокорин   напал   фото   
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В коттеджном посёлке "Никологорское" камера видеонаблюдения засняла конфликт между тестем Кокорина и главой крупной IT-компании Льва Матвеева. По предварительным данным, причиной конфликта стало нарушение ПДД.

Бизнесмен на Mercedes подъехал к своему новенькому свежекупленному дому, как вдруг за ним приехал Genesis с недовольным Русланом Валитовым (тесть Кокорина). Валитов был уверен, что его сосед Лев Лазаревич Матвеев превысил скорость, сообщает Mash. Желая восстановить справедливость, водитель Генезиса напал на бизнесмена, оскорбил и оставил вмятину на Мерседесе.

Матвеев думает, что нападавший был под наркотиками. Со слов местных, Валитов часто отличается буйным поведением и недавно нападал на рабочих с арматурой в руках. Матвеев обратился в полицию.

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Метки: Тесты   бизнесмены   драка   интересное   кокорин   напал   фото   
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14  комментариев
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26k
winergy2012 Час назад
Это семейное.Тюряга видимо тоже.
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16k
ЦСКА 11 минут назад
Кокорин.....
Это не то ли древесно-стружечное изделие, которое со своим дружбаном, разрисованным пеньком-Мамаевым, в Монако отмечало слив чемпионата европы, а потом село в тюрьму, по синей дыни??
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246
Sergel Fman 21 минуту назад
Семейка Адамс... Что зять ,что тесть... Обоих только кол промеж глаз или полужопий остановит.
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7k
Позитив Полчаса назад
Да походу вся семейка Кокококориных - петушки
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263
Киса Кацман 36 минут назад
что за ГОВНОПЕСНЯ????
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0
Николай 37 минут назад
что за семейка такая пакостливая?
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159
eutace 46 минут назад
о, среди богатых разборки - это просто праздник какой-то
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465
BHU1004 47 минут назад
За полтора года это можно вылечить.
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10k
Шурум-бурум Час назад
почему не указали национальность всех участников происшествия?
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369
Олег Шурум-бурум 22 минуты назад
указали: один бизнесмен - Лев лазаревич, какие тут вопросы? второй тесть Кокорина. тоже почти понятно
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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4k
Максим Час назад
Да уж, быдло останется быдлом вне зависимости от уровня дохода и положения в обществе.
Жаль, мерседес скорее всего застрахован и уголовного дела не будет.
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