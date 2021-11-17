Как трудно быть мамой: в бурю, даже будучи занесённой снегом, орлица не сходила с гнезда

Камера видеонаблюдения сняла самку белоголового орлана на высиживании яиц.
На видео, отснятом скрытой камерой и опубликованном Telegram-каналом "Лента дня", можно увидеть, какие трудности приходится преодолеть самке белоголового орлана, чтобы высидеть и сохранить своё потомство.
Даже в лютую метель, занесённая снегом, она терпеливо сидела в гнездовье. Орлица пережила бессонные ночи, голод, жажду и её терпение было вознаграждено.
На заключительных кадрах ролика мы видим, как в освободившемся от снега гнезде, терпеливая и заботливая мать кормит вылупившихся из яиц птенцов.
Считаем нелишним, напомнить нашим читателям, что в России, по уже сложившейся традиции День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Иными словами, Российский день матери в 2021 году пройдёт 28 ноября.
Источник:
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А всё остальное- х.у.й.ня.
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