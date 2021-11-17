FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10923 поста • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Как трудно быть мамой: в бурю, даже будучи занесённой снегом, орлица не сходила с гнезда

Как трудно быть мамой: в бурю, даже будучи занесённой снегом, орлица не сходила с гнезда (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 01:17
Сообщество : Животные
Метки: Белоголовый   видео   высиживание   гнездо   орлан   потомство   самка   трудности   
706
2
1

Камера видеонаблюдения сняла самку белоголового орлана на высиживании яиц.

На видео, отснятом скрытой камерой и опубликованном Telegram-каналом "Лента дня", можно увидеть, какие трудности приходится преодолеть самке белоголового орлана, чтобы высидеть и сохранить своё потомство.

Даже в лютую метель, занесённая снегом, она терпеливо сидела в гнездовье. Орлица пережила бессонные ночи, голод, жажду и её терпение было вознаграждено.

На заключительных кадрах ролика мы видим, как в освободившемся от снега гнезде, терпеливая и заботливая мать кормит вылупившихся из яиц птенцов.

Считаем нелишним, напомнить нашим читателям, что в России, по уже сложившейся традиции День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Иными словами, Российский день матери в 2021 году пройдёт 28 ноября.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Белоголовый   видео   высиживание   гнездо   орлан   потомство   самка   трудности   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
pssst Час назад
Какой еще голод? Ее мужик кормит, че за драматизация феминистская.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLD JOKER Час назад
Яжемать, ятакая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Таблетка от Covidа существует? Таблетка от Covidа существует? Птица построила уютное гнездо для своих птенцов внутри светофора Птица построила уютное гнездо для своих птенцов внутри светофора Белка построила за окном гнездо и привела бельчат Белка построила за окном гнездо и привела бельчат На Аляске медведи устроили разборку за самку На Аляске медведи устроили разборку за самку Фотограф показал самое жуткое паучье гнездо, которое напоминает пушистого зверя Фотограф показал самое жуткое паучье гнездо, которое напоминает пушистого зверя Кошка 40 дней прожила одна дома и родила себе компанию Кошка 40 дней прожила одна дома и родила себе компанию
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13111



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 необычных фотографий увлекательных вещей
1
20
15 необычных фотографий увлекательных вещей
Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
0
73
Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
Набирающие популярность в сообществах
Кофе с молоком – угроза здоровью?
0
6
Кофе с молоком – угроза здоровью?
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
0
38
Схожесть современных комиков с великими советскими юмористами
«Как-то не сложилось». Что стало с красавицей из «Маски-шоу» Наталией Бузько
«Как-то не сложилось». Что стало с красавицей из «Маски-шоу» Наталией Бузько
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ага, как же
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#картинки#СССР#кино#авто аварии#фотографии#Разное#позитив
#Юмор#Россия#история#автомир#прикол#дтп#Ynews#приколы#комментарии#искусство
#факты#интересное#автомобили#подборка#животные#аварии#в мире#новости#мемы#не уступил

На что жалуетесь?

Вернуться