Как трудно быть мамой: в бурю, даже будучи занесённой снегом, орлица не сходила с гнезда

На видео, отснятом скрытой камерой и опубликованном Telegram-каналом "Лента дня", можно увидеть, какие трудности приходится преодолеть самке белоголового орлана, чтобы высидеть и сохранить своё потомство.

Даже в лютую метель, занесённая снегом, она терпеливо сидела в гнездовье. Орлица пережила бессонные ночи, голод, жажду и её терпение было вознаграждено.