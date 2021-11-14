Деревни Полесья. Разговор с бабушкой

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Деревни в глубинке Беларуси. Жизнь в Полесье Во время поездки в Пинский район встретил 90-летнюю бабушку. Разговор о жизни в деревне, о войне, история жизни ...
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Авторский пост
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