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Деревни Полесья. Разговор с бабушкой

Деревни Полесья. Разговор с бабушкой (19 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 19:12
Сообщество : Путешествия
Метки: Великая отечественая война   беларусь   путешествия   фоторепортажи   
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Деревни в глубинке Беларуси. Жизнь в Полесье Во время поездки в Пинский район встретил 90-летнюю бабушку. Разговор о жизни в деревне, о войне, история жизни ...

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Метки: Великая отечественая война   беларусь   путешествия   фоторепортажи   
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zodiak 2 часа назад
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