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Можно ходить по городу без страха

Можно ходить по городу без страха (6 фото)

Автор:
13 ноября 2021 13:49
Метки: Мехмангуль Нури   Сергей Краснопёров   дочь   
593
6

В Екатеринбург приехала учиться дочь советского солдата Сергея Краснопёрова, который в 1985 году попал в плен в Афганистане и остался жить в этой неспокойной стране. На первое занятие в Уральском федеральном университете она пойдёт уже в понедельник.

Мехмангуль Нури — дочь советского военнопленного Сергея Краснопёрова — прилетела в Россию впервые. При этом она уже студентка 3-го курса Уральского федерального университета (УрФУ). Первоначальный курс обучения прошла дистанционно.


«Интернет в наших горах плохо работает, с перебоями, но большинство университетских лекций я смогла увидеть», — рассказывает она.


По-русски молодая гражданка Афганистана с русскими корнями не говорит. Поэтому в беседе нам помогает Мухадеса, дочь афганского журналиста Али Казими, который получает в Екатеринбурге второе образование. Она переводит, что Мехмангуль, обучаясь дистанционно, понимала смысл лекций.

«Говорить стесняюсь, но понимать — почти всё понимаю. Отец немного научил. К тому же, язык математики и техники интернационален», — поясняет девушка.


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В родном Чагчаране, центре афганской провинции Гор, Мехмангуль после 12 лет учёбы в школе с отличием окончила курсы программирования.


«Хочу стать программистом. Информационные технологии — это перспективно в современном мире»

В Афганистане, власть в котором недавно взяли талибы, перспективы для женщины работать в сфере информационных технологий, как, впрочем, и вообще работать, туманны. Но Мехмангуль надеется только на хорошее.


«Солнечное» имя


Советский солдат Сергей Краснопёров попал в плен к моджахедам в 1985 году.


«Как он сам объяснял, ушёл из расположения своей воинской части, не выдержав издевательств сослуживцев, — рассказал специальный представитель Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Вячеслав Некрасов. — Ему, одному из очень немногих наших пленённых ребят, повезло: он смог выжить в сложившихся обстоятельствах и затем сделал личный выбор, остался в Афганистане. Я до декабря 2020-го 4,5 года руководил Российским центром науки и культуры Россотрудничества в Кабуле и неоднократно встречался с ним, знаю историю его жизни из первых уст».


Афганский полевой командир, в прошлом школьный учитель, отнёсся к пленнику гуманно. Избиений, унижений не было. Правда, первое время по ночам на Краснопёрова надевали кандалы, но днём их снимали.


В боях против соотечественников перебежчик не участвовал, но помогал афганцам чинить и чистить оружие. Воинские части советских войск вскоре после его побега ушли из провинции Гор, а затем были полностью выведены из Афганистана. А Краснопёров остался.


Он принял ислам, выучил язык и постарался вжиться в уклад местной жизни. Новоиспечённый афганец взял себе новые имя и фамилию — Нур Момад Нури. Нур — это в переводе свет, Солнце.


В начавшейся после ухода советских войск кровавой афганской гражданской войне, когда все воевали против всех, погиб опекавший его командир моджахедов. Краснопёрову отдали в жёны его дочь Айшу.

Нур Момад построил дом и начал трудиться на двух работах — прорабом на строительстве дорог и электриком на гидроэлектростанции. Зарабатывал по местным меркам неплохо, но счастья не было.

Семеро детей, один за другим, сразу после рождения умерли у Нур Момада и Айши. Врачи в Чагчаране, Герате и Кабуле понять причину трагедий не смогли. Как будто проклятие преследовало.


«Краснопёров рассказывал мне, что помог целитель, которого родственники жены пригласили приехать издалека, из Панджшерского ущелья, — говорит Вячеслав Некрасов. — Тот пошептал что-то, дал мужу с женой какие-то священные амулеты и чудодейственные порошки. Мистика, конечно, но «волшебство» сработало».


Нур Момад и Айша родили и вырастили шестерых детей.


«Старшая у нас Бибигуль, затем родилась я, потом Амир Мухаммад, Шах Мухаммад, Бибитахера и младшая Родия, — перечисляет Мехмангуль сестёр и братьев. — Нас всех на улице и в школе называли «шурави» (советскими). Когда ссорились с другими детьми, это звучало как ругательство. Но обычно просто как определение. Кто-то родился пуштуном, кто-то хазарейцем, а мы — дети русского».


О России, по её словам, отец рассказывал, что страна эта холодная, но хорошая. Сама девушка пока — мы говорили с ней на пятый день после прилёта – особого холода не почувствовала («У нас в горах зимой снега и больше выпадает, чем сейчас его на улицах в Екатеринбурге»), а хорошего увидела уже много.


«Можно ходить по городу без страха, — говорит она. — Это главное».

На учёбу в Россию по квоте Россотрудничества она должна была прилететь ещё в прошлом году. Но границы перекрыла пандемия коронавируса. Когда появился просвет между «волнами» болезни, они с отцом приехали в Кабул и попали на поспешное бегство американских войск и смену в Афганистане власти.


«Жили в гостинице, еда закончилась, а выйти боялись, —  вспоминает девушка. — Была слышна стрельба, всё время под окнами разъезжали машины с вооружёнными людьми. Никто не знал, что будет происходить через день, через час — так всё неожиданно и страшно произошло. Потом отец стал выходить за лепёшками и водой. Когда ситуация успокоилась, пошли в российское посольство узнать, будут ли вывозные рейсы в Москву и когда. Пришлось носить бурку (паранджу), не люблю я её — тяжёлая, неудобная».


Из-за нестабильной ситуации в стране обещанных вывозных авиарейсов обучающихся в российских вузах афганских студентов нет до сих пор. Мехмангуль Нури добралась самостоятельно.


«Всё просто, — поясняет она, — мы так долго жили в Кабуле, что у отца стали заканчиваться деньги. Визу мне в посольстве России дали, прививку от коронавируса я получила и полетела через Иран в Москву. В аэропорту меня по просьбе бывшего руководителя миссии Россотрудничества в Кабуле Вячеслава Михайловича Некрасова встретил его друг-афганец, и вместе с ним мы сразу улетели в Екатеринбург. В университете меня приняли очень доброжелательно, спасибо кураторам, сразу дали место в общежитии. Моя соседка по комнате Катя — она как я. У неё тоже папа русский, а мама нерусская, казашка. Мы уже подружились».


После вынужденной из-за долгого ожидания вылета в Россию жизни в Кабуле на хлебе и воде, Мехмангуль отметила и гастрономические для неё новшества.


«Суп русский понравился, шаурма, а такого вкусного мороженого я в жизни не пробовала. Шаурма — это не русское национальное блюдо?! Но я видела, что её все здесь едят, вот и подумала, что это ваша традиционная кулинария. Ваши — это пельмени? Спасибо. Схожу сегодня, попробую», — говорит девушка.


По словам, Мехмангуль планы на ближайшее будущее у неё простые — учиться. В Афганистане она прошла строгий предварительный отбор, опередив многих желающих получить высоко ценящееся в этой стране российское образование.


В российских вузах для обучения иностранных студентов и аспирантов ежегодно выделяется 15 тыс. бюджетных мест. Порядка 350—400 из них занимали абитуриенты из Афганистана. О популярности российского образования говорит тот факт, что на одно место в отечественных университетах и институтах претендовали в среднем 17 кандидатов.


В конце октября, открывая заседание по Афганистану в московском формате, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: «Важным шагом считаем решение о продолжении афганскими студентами, принятыми на учёбу в российские вузы, своего образования в очной форме. В ближайшее время планируем организовать их отправку в Россию».


Только в Уральском федеральном университете сейчас учатся около 70 афганцев. Со студенческой «диаспорой» УрФУ Мехмангуль пока не успела познакомиться, но не сомневается, что найдёт у земляков и землячек поддержку.


«По-другому у афганцев не бывает», — говорит девушка.


«Обживусь — поеду к бабушке»


По словам Мехмангуль, она находится на постоянной связи со своей семьёй. Когда не «шалят» связь и интернет, общается с родными по мессенджерам, рассказывает, как проходят её первые дни в России.

«Больше всего маму успокаиваю, — улыбается девушка.— Она была категорически против моего отъезда в другую страну. Только совместными усилиями отца, братьев, сестёр и моими собственными мы её переубедили. Но, наверное, не до конца. Мамы, они, наверное, все такие».


О планах в сфере личной жизни Мехмангуль говорит скупо: «Никакие «женихи» в Афганистане меня не ждут. Насчёт выхода замуж принуждений в семье не было, что вы! Мы же всё-таки в Чагчаране — «шурави». И отец, и мать мне сказали: «Выйдешь, за кого захочешь и когда захочешь». Всё на мой выбор».


Есть у неё и чисто «русские» планы.


«Очень хочу встретиться с моей бабушкой по отцу Ниной, — говорит она. — Она живёт в Кургане, там же проживает и сводный брат отца Алексей. Бабушка приезжала к папе в Афганистан в начале 1990-х. Российский консул и генерал Дустум (один из лидеров Северного альянса, глава узбекских антиталибских вооружённых формирований) устроили им тогда встречу в Мазари-Шарифе. Но я бабушку Нину никогда не видела, я тогда ещё не родилась. Мы общались с ней по телефону, она хочет ко мне приехать в Екатеринбург, но она уже очень старенькая. Наверное, когда обживусь в России, я сама к ней поеду. Родных людей надо знать, это в Афганистане обязательно. Наверное, и в России это норма».

Источник:

Метки: Мехмангуль Нури   Сергей Краснопёров   дочь   
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9k
Andrei Час назад
Девушке, конечно, удачи, есть возможность приобщиться к цивилизации.
Но вы уж определитесь - пленённый или перебежчик, это сильно разные вещи.
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46k
zloykoyot 3 минуты назад
Хм, странно как-то. "По-русски молодая гражданка Афганистана с русскими корнями не говорит. Поэтому в беседе нам помогает Мухадеса, дочь афганского журналиста..." и в конце: "...Но я бабушку Нину никогда не видела, я тогда ещё не родилась. Мы общались с ней по телефону..." Бабушка на дари, пушту или фарси шпрехает?
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2k
Frank Borman 14 минут назад
Девушка на 3м курсе. Еще 2 года, и будет дипломированный программист. Ну а там Кремниевая долина в Америке уже ждет ее. Так что Россия сейчас готовит еще одну будущую американку, на деньги налогоплательщиков.
Насчет ее папы, промолчу. Как сказано в Библии: не судите, да не судимы будете.
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9k
Васильевна 18 минут назад
Не знаю почему, но девушку жалко. Наверное, выражение на лице у нее такое. Вроде уголки губ улыбаются, но глаза...
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814
poбт Полчаса назад
ой б*ляяя
очередной 3.14здострадалец - жертва режима

чем еще заниматься советским солдатам в афгане кроме как издеваться над бедненьким сереженькой
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32k
Mamin Sibiriak 53 минуты назад
Девочке удачи,
а родитель её в плен не попал, а сдался.
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48k
noName Час назад
Что ж,счастья этой девушке!А в отношение её отца у меня какие то смешанные чувства...Желание жить не осуждаю,но жить лишившись чести...
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48k
doker Час назад
Надо девушке напомнить, чтобы не выходила у нас на улицу без паранджи, тьфу, без маски.
Не талибы, конечно, но "огрести" можно.

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81k
Броненосец Потелкам Час назад
Отец - дезертир
Ничего больше говорить не хочется
Хорошо, если ума хватит вывезти детей в Россию.
Дай Бог, чтобы нашли себя и место в жизни.
Если трудолюбивы - все будет ХОРОШО !
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195
Мурчелло Дмитрий 49 минут назад
Два раза.
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64k
Серпом по молоту. Час назад
Тяжело девушкe из средневековья сразу в феодализм шагнуть..
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Иван Кемеров

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