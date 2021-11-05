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Вассерман поделился простым способом стать умнее

Вассерман поделился простым способом стать умнее (3 фото)

Автор:
05 ноября 2021 10:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анатолий Вассерман   депутат Госдумы   интеллектуальные игры   как стать умнее   монополия   эрудит   
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Интеллектуальные игры помогают развивать умственные способности, а "Монополия" не больше чем развлечение.
Эрудит, многократный победитель интеллектуальных телеигр и депутат Госдумы рассказал, как интеллектуальные игры могут помочь стать умнее.  «Интеллектуальные игры — это сильно упрощённый вариант научной деятельности. Например, классическая игра „Что? Где? Когда?“ или её спортивный вариант. Интеллектуальное развитие через игры идёт за счёт поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами», — говорит Анатолий Вассерман.
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Другого мнения Вассерман об играх, связанных с финансовой деятельностью. Публицист считает, что такие игры не могут научить человека управлять деньгами. 
«Не уверен, что игры могут поднять финансовую грамотность. Насколько мне известно, распространение „Монополии“ в тех же Соединённых Штатах Америки мало поменяло состояние бизнеса, по крайней мере, как банкротилась половина малых бизнесов в первый год существования игры, так и банкротилась после. Эта игра — развлечение и не более», — объясняет Анатолий Александрович.
Впервые настольная игра "Монополия" была выпущена 5 ноября 1935 года. Цель игры была в рациональном использовании стартового капитала и банкротстве других предприятий. "Монополия" быстро завоевала любовь аудитории и стала одной из самых популярных в мире игр. А в какие интеллектуальные игры любите играть вы?

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Метки: Анатолий Вассерман   депутат Госдумы   интеллектуальные игры   как стать умнее   монополия   эрудит   
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7  комментариев
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5k
Дмитрий Час назад
Поиск взаимосвязей конечно круто но и библиотечку в голову нужно вкладывать, базу данных, так сказать. А это совсем не тикток. Минимум книги, максимум - гипертрофированное стремление к самообучению. Всю жизнь)))
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29k
ACU900 Полчаса назад
"А в какие интеллектуальные игры любите играть вы?"

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241
Киса Кацман 53 минуты назад
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Нюся Час назад
Может я не права. Раньше про таких говорили, что он такой умный, что даже дурак. Я не столь деликатна. Я его считаю идиотом с энциклопедическими знаниями. Опять же, лично мое мнение.
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Sanar 2 часа назад
Отличный способ стать умнее это уйти в госдуму)))
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