Вассерман поделился простым способом стать умнее

Другого мнения Вассерман об играх, связанных с финансовой деятельностью. Публицист считает, что такие игры не могут научить человека управлять деньгами.

«Не уверен, что игры могут поднять финансовую грамотность. Насколько мне известно, распространение „Монополии“ в тех же Соединённых Штатах Америки мало поменяло состояние бизнеса, по крайней мере, как банкротилась половина малых бизнесов в первый год существования игры, так и банкротилась после. Эта игра — развлечение и не более», — объясняет Анатолий Александрович.