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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 7 постов • 1 подписчик подписаться
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Прыжок с парашютом с 16 этажа довел горе-экстремала до больницы

Прыжок с парашютом с 16 этажа довел горе-экстремала до больницы (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 21:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: краснодар   падение   парашют   прыжок   экстрим   
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В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в одном из жилых дворов многоэтажки на улице Калинина в результате падения с высоты пострадал молодой человек.

И еще немного о премии Дарвина.

В среду 3 ноября с 16 этажа одной из краснодарских многоэтажек на улице Калинина совершил полет на парашюте 19-летний гость города, прибывший накануне со своим другом из Калининграда.

Полет закончился неудачно. Надо ли говорить, что исход и не мог быть другим.

Прибывшие на место происшествия представители полиции обнаружили экстремала-неудачника на земле в плачевном состоянии. По словам очевидцев, скорее всего, он получил серьезные травмы позвоночника. Пострадавший был госпитализирован в больницу для оказания помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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Метки: краснодар   падение   парашют   прыжок   экстрим   
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95
Снежный Барс Час назад
"Секс, наркотики, рок-н-рол", но возможно теперь только на инвалидной каляске. Это жизненный опыт, полученный слишком дорогой ценой. Желаю здоровья
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29k
Антон Минуту назад
Допрыгался.
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973
Ольга 7 минут назад
Мозгов нет - считай калека.
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4k
Виктор 37 минут назад
Да и хрен с ним, с идиотом .
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6k
workmen77 47 минут назад
Вот что значит плохо учить физику в школе.
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19k
иванов дмитрий 56 минут назад
16 этаж - примерно 48 метров.
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23k
Юрьевич Час назад
Почитал бы инструкцию к парашюту прежде чем прыгать с 50-ти метров. Во-первых купол не успеет наполниться воздухом, а во-вторых, если даже и наполнится, то не успеет погасить скорость до безопасной, которая составляет порядка 7-8 м/c.
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
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747
Лебовски Час назад
А где сам этот фантастический полет? Это же тиктокеры, наверняка снимали....
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