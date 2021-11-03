Прыжок с парашютом с 16 этажа довел горе-экстремала до больницы

В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в одном из жилых дворов многоэтажки на улице Калинина в результате падения с высоты пострадал молодой человек.
И еще немного о премии Дарвина.
В среду 3 ноября с 16 этажа одной из краснодарских многоэтажек на улице Калинина совершил полет на парашюте 19-летний гость города, прибывший накануне со своим другом из Калининграда.
Полет закончился неудачно. Надо ли говорить, что исход и не мог быть другим.
Прибывшие на место происшествия представители полиции обнаружили экстремала-неудачника на земле в плачевном состоянии. По словам очевидцев, скорее всего, он получил серьезные травмы позвоночника. Пострадавший был госпитализирован в больницу для оказания помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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В больнице, на кровати, лежит человек, весь замотанный бинтами и диктует письмо:
-Уважаемый господин редактор! Спешу сообщить вам, что в вашем самоучителе по прыжкам с парашютом на пятой странице есть опечатка!