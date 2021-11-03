Прыжок с парашютом с 16 этажа довел горе-экстремала до больницы

И еще немного о премии Дарвина.

В среду 3 ноября с 16 этажа одной из краснодарских многоэтажек на улице Калинина совершил полет на парашюте 19-летний гость города, прибывший накануне со своим другом из Калининграда.

Полет закончился неудачно. Надо ли говорить, что исход и не мог быть другим.

Прибывшие на место происшествия представители полиции обнаружили экстремала-неудачника на земле в плачевном состоянии. По словам очевидцев, скорее всего, он получил серьезные травмы позвоночника. Пострадавший был госпитализирован в больницу для оказания помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка.