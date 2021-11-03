Успокойся, я тоже русский, я дагестанец

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Контрактник спас девушку от четверых грабителей
Сержант-контрактник Шамиль Вагабов родился в Дагестане, сейчас он служит в Северной Осетии. Некоторое время назад мужчина был в Санкт-Петербурге, где помог девушке отбиться от грабителей.
В тот вечер Шамиль возвращался от товарища домой. Когда он остановился, чтобы распутать запутанные в кармане наушники, то услышал просьбу о помощи.
«Пошел в том направлении, и мысли в голове: "Может, сейчас нарвусь на пацанов каких-то молодых — сидят, отдыхают". Потом уже увидел очертания — на девушке сидел парень и рядом стояли другие, всего четверо» — Шамиль Вагабов.
Мужчина рассказал, что попросил у парней сигареты, а затем «просто ломанулся» на грабителей. Девушка сильно не пострадала, однако была напугана и всё время кричала.
«У нее была разорвана блузка, я ей дал куртку. Мне пришлось на неё тоже накричать, я говорю: "Успокойся, я ничего плохого тебе не сделаю. Я из России, тоже русский, я дагестанец. Я тебя отвезу домой — и всё"», — Вагабов.
Обращаться в полицию пострадавшая тогда не стала. При этом сам Шамиль о том случае особо не распространялся, пока потерпевшая не сообщила о произошедшем в соцсетях.
После чего ему вручили почётную грамоту.
После чего ему вручили почётную грамоту.
«Смотрю, в интернете что творится: "Дагестанец спас русскую от русских парней" — меня вот это задевает очень, если честно, очень сильно. Какая разница? Мы — многонациональный народ, государство», — Шамиль.
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Я был в России 5 лет назад , ни одного культурного кавказца не видел.
Нет желания их больше вытягивать , у большинства мозги застряли в каменном веке.
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Если не видел - это не означает, что их нет. Попадаются.
Просто на фоне остальной массы их не видно.
Дикость и хамство - это как грязная пена, как говно...плещется на поверхности и бросается в глаза, забивая все остальное.