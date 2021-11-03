Успокойся, я тоже русский, я дагестанец

«У нее была разорвана блузка, я ей дал куртку. Мне пришлось на неё тоже накричать, я говорю: "Успокойся, я ничего плохого тебе не сделаю. Я из России, тоже русский, я дагестанец. Я тебя отвезу домой — и всё"», — Вагабов.