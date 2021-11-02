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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото + 1 гиф)

Автор:
02 ноября 2021 13:17
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2744
26
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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11  комментариев
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22k
Очевидное-Невероятное 4 часа назад
Настоящая Дружба - 100 г
---
А то что выше это сплошное надувательство, мало того что 90г, так еще и доля животного жира всего 15,5%
Современное дерьмо в классической упаковке.
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10k
Majul 4 часа назад
Что еще за мейкун?
Порода называется мейн-кун (maine coon)
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3k
Евгений 4 часа назад
Мой батя всегда смеялся, что "Дружба" это вот такая пила, потому что пилить надо дружно)))
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2k
Mowgley 4 часа назад
Автор, а в чем разница между первым и вторым фото?
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7k
Фельдъегерь 4 часа назад
а в этот раз на что она открыла огонь?
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32k
KiploksAKS 5 часов назад

...сырки!
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697
Мы Ул 5 часов назад

Не единственная.
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