2744
26
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
26.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара
- Пятничная подборка автомобильных приколов
- Автомобильный юмор в картинках
- Демотиваторы: котики, дизайнеры и красота
- Автомобильные приколы на пятницу
61
Понравилось61
Новости партнёров
---
А то что выше это сплошное надувательство, мало того что 90г, так еще и доля животного жира всего 15,5%
Современное дерьмо в классической упаковке.
Порода называется мейн-кун (maine coon)
-Поздравляю! Все-таки ты помирился с женой! Вчера я видел, как вы
вместе пилили дрова.
- Да нет, это были не дрова, а мебель.
...сырки!
Победила "Дружба"!
Не единственная.