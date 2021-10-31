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Взорвется? Не должно

Взорвется? Не должно (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2021 06:52
Метки: Взорвется   баллон   газовый   
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Если я вижу газовый баллон я опасаюсь, что он может взорваться. Если я вижу горящий баллон - я бегу от него очень быстро.
Почему пожарные так спокойно стоят вокруг него? Чего они знают такого, что не знаю я?

Сразу хочу уяснить один важный момент. Взрыв и горение это 2 разные вещи. Взрыв это когда все разлетается к чертовой бабушке, а горение это когда огонь просто горит и все остается на своих местах.


Вот что пишут про горящие газовые баллоны люди, имеющие с ними дело:

Газ взрывается или горит только если он смешивается с кислородом в определенных пропорциях. Внутри баллона кислорода нет, поэтому при прямом попадании пули в баллон взрыва не будет. Газ будет гореть и взрываться только смешиваясь с воздухом. То-есть снаружи баллона. Если поджечь выходящий из пулевого отверстия газ, то мы сначала получим очень большой костер. Струя пламени будет достигать более 10 метров. Сначала будет простое горение без взрыва. Далее. Очень сильный хлопок, который можно назвать взрывом, но он уже не будет иметь той мощности которую показывают в кино. Дело в том, что баллон при взрыве уже почти пустой, взрывается не весь газ, а его остатки.


Баллоны сделаны таким образом чтобы при взрыве газа внутри он не разлетался на мелкие кусочки, у него только рвется сварочный шов или выбивает вентиль. То-есть при взрыве баллон превращается в какашку, но остается целым и не делимым. В итоге при хлопке получить осколочные ранения очень проблематично. А находящиеся рядом люди получат повреждения только лишь от ударной волны и термические ожоги.

Итак: Баллон в котором закончился газ взорвется быстрее полного, но полный баллон рано или поздно взорвется а до этого создаст великий пожар. Очень часто после пожаров на дачах баллоны в сгоревших домах остаются без внешних повреждений, но пустые. Это происходит потому, что от высоких температур выгорают резинки в клапанах и газ выходит и плавно сгорает вместе с домом.


Источник:

Метки: Взорвется   баллон   газовый   
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4k
Игорь 5 часов назад
Напомнило один ролик
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9k
Александр 3 часа назад
Он убегал от горящего баллона)))
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21k
Влад 5 часов назад
В общем без разницы накроет 10-и метровой струей огня, контузит ударной волной или пришибет сорванным вентилем - лучше бежать и подальше.
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232
viktor-chikalev Влад 4 часа назад
Огню, чтобы поджечь, нужно отдать объекту тепло выше температуры возгорания. На это нужно время и топливо. Так что если обдаст 10-метрвой струей пламени из газового баллона, то можно обделаться легким испугом и подпаленными ресницами, а если пойдет взрывная волна от взрыва, то можно и без трусов остаться. В тырнете полно видосиков как рвутся шины у большегрузов, и людям поблизости очень везет, если они собирают по частям свои шмотки, а не их самих.
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1k
ПавлиноУткоЁж 6 часов назад
"Баллоны сделаны таким образом чтобы при взрыве газа внутри он не разлетался на мелкие кусочки, у него только рвется сварочный шов или выбивает вентиль."
На последнем фото... это шов или таки вентиль?
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19k
Юрий 8 часов назад
"Взрыв и горение это 2 разные вещи." -
Ванёк, ты в школе то учился?
Горение – химическая реакция окисления горючего вещества.
Взрыв – это тоже горение, только скорость высокая.
Скорость горения при детонации: тротил 6700 м/сек.
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