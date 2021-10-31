Взорвется? Не должно

Если я вижу газовый баллон я опасаюсь, что он может взорваться. Если я вижу горящий баллон - я бегу от него очень быстро.
Почему пожарные так спокойно стоят вокруг него? Чего они знают такого, что не знаю я?
Сразу хочу уяснить один важный момент. Взрыв и горение это 2 разные вещи. Взрыв это когда все разлетается к чертовой бабушке, а горение это когда огонь просто горит и все остается на своих местах.
Вот что пишут про горящие газовые баллоны люди, имеющие с ними дело:
Газ взрывается или горит только если он смешивается с кислородом в определенных пропорциях. Внутри баллона кислорода нет, поэтому при прямом попадании пули в баллон взрыва не будет. Газ будет гореть и взрываться только смешиваясь с воздухом. То-есть снаружи баллона. Если поджечь выходящий из пулевого отверстия газ, то мы сначала получим очень большой костер. Струя пламени будет достигать более 10 метров. Сначала будет простое горение без взрыва. Далее. Очень сильный хлопок, который можно назвать взрывом, но он уже не будет иметь той мощности которую показывают в кино. Дело в том, что баллон при взрыве уже почти пустой, взрывается не весь газ, а его остатки.
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Баллоны сделаны таким образом чтобы при взрыве газа внутри он не разлетался на мелкие кусочки, у него только рвется сварочный шов или выбивает вентиль. То-есть при взрыве баллон превращается в какашку, но остается целым и не делимым. В итоге при хлопке получить осколочные ранения очень проблематично. А находящиеся рядом люди получат повреждения только лишь от ударной волны и термические ожоги.
Итак: Баллон в котором закончился газ взорвется быстрее полного, но полный баллон рано или поздно взорвется а до этого создаст великий пожар. Очень часто после пожаров на дачах баллоны в сгоревших домах остаются без внешних повреждений, но пустые. Это происходит потому, что от высоких температур выгорают резинки в клапанах и газ выходит и плавно сгорает вместе с домом.
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На последнем фото... это шов или таки вентиль?
Горение – химическая реакция окисления горючего вещества.
Взрыв – это тоже горение, только скорость высокая.
Скорость горения при детонации: тротил 6700 м/сек.
Но помимо этих элементов есть ряд "условных очень сильных окислителей", которые даже благородные газы окисляют (а такое даже фтор не способен) Эти вещества: гексафторид платины, диоксидифторид, дифторид криптона, гексафтороникелат(IV) калия.