Взорвется? Не должно

Сразу хочу уяснить один важный момент. Взрыв и горение это 2 разные вещи. Взрыв это когда все разлетается к чертовой бабушке, а горение это когда огонь просто горит и все остается на своих местах.



Вот что пишут про горящие газовые баллоны люди, имеющие с ними дело:



Газ взрывается или горит только если он смешивается с кислородом в определенных пропорциях. Внутри баллона кислорода нет, поэтому при прямом попадании пули в баллон взрыва не будет. Газ будет гореть и взрываться только смешиваясь с воздухом. То-есть снаружи баллона. Если поджечь выходящий из пулевого отверстия газ, то мы сначала получим очень большой костер. Струя пламени будет достигать более 10 метров. Сначала будет простое горение без взрыва. Далее. Очень сильный хлопок, который можно назвать взрывом, но он уже не будет иметь той мощности которую показывают в кино. Дело в том, что баллон при взрыве уже почти пустой, взрывается не весь газ, а его остатки.