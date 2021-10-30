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Просите у детей своих

Просите у детей своих (2 фото)

Автор:
30 октября 2021 19:13
Метки: депутаты   пенсии   факты   
254
2

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина на последнем заседании городского парламента заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку от государства, а должны опираться на своих детей.

Всю жизнь такой платишь налоги и различные отчисления, а потом тебе говорят, что государство тебе ничего не должно.



Давайте не будем платить налоги, а зарплату депутатам пусть их дети платят

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Метки: депутаты   пенсии   факты   
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23  комментария
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477
Maximka 47 минут назад
я вот тоже считаю, что у депутатов не должно быть ни каких привилегий и зарплату они должны получать среднюю по своему региону.....тогда глядишь, может и законы правильные начнут принимать.
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1k
max 2 минуты назад
Канэшна, всё украденое за время служения народу и государству перевела на своих детей, и отправила их учиться за границу. Мерзкая тварь, блатная сука. Извиняюсь, но такой пост в суботу вечером, как удар по яйцам.
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17k
Александр Сучков 13 минут назад
всегда подобное требоют те, кто и так сосёт у государства, кто потом и так будет в шоколаде на пенсии. Знал я такую одну толстозадую. Просидела в обкоме всю жизнь, а после пенсию 30+ начислили. Те, кто на заводах пахал- 15 в лучшем случае, кто с детьми в детсадах работал и того меньше, а эти "руководящие" бл...ди под 40 тысяч....
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7k
Rus77 23 минуты назад
А эта шмара не хочет кушать на 15 тр в месяц интересно...
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706
zeros68 Полчаса назад
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480
Куртуазный Маньерист Полчаса назад
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468
svarog19692007 Полчаса назад
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Недаром их постоянно грабят мошенники"-
-вот именно то, о чем я писал и чего ждал.
Все эти периодические ограбления пенсионеров-миллионеров-брехня таких вот прикормушечников.
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21k
ПаганецЪ Полчаса назад
Если государство нам ничего не должно, то мы ему тем более.
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14k
Мария Коненкова 39 минут назад
В Туркмении такое было при Ниязове - отменил пенсии, мол, стариков должны дети кормить, и вся недолга. Потом Бердымухамедов вернул.
В одном она права: пенсионеров действительно часто грабят мошенники, и что ни новость, то суммы пенсионерских накоплений впечатляют: миллионы у них лямзят. Начнешь читать новость, типа как под видом соцработников или переписчиков пришли цыганки и вытащили 400 тыс. рублей, 20 тыс евро и ещё чего-нибудь, так и думаешь, вот же ж блин, как так-то... В то время как их дети колотятся, обеспечивая своих детей.
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1k
Broscan 40 минут назад
Господи, Отведи нас от кнопконажимателей бездарных и алчных!
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38k
Александр 40 минут назад
Ахахаха Герман Греф отчитался о триллионных прибылях, как она это соотнесла свообще с доходами пенсионеров? Это у германа Грефа есть прибыли, а не у холопов бесправных. И еще фразочка, государство не просило рожать? Что????
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38k
Александр 44 минуты назад
Я считаю что при таком раскладе нам депутаты всякие нахрен не нужны. Мы у детей просить будем. и налоги мы будем платить не в черную дыру с бездонными желудками, а в детей вкладывать.
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