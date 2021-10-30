Просите у детей своих

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Депутат Мосгордумы Наталья Метлина на последнем заседании городского парламента заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку от государства, а должны опираться на своих детей.
Всю жизнь такой платишь налоги и различные отчисления, а потом тебе говорят, что государство тебе ничего не должно.
❌ Депутат Мосгордумы Наталья Метлина возмутилась тем, что пенсионеры ждут повышения пенсий от государства, и предложила старикам требовать помощи у своих детей.— Рустем Адагамов (@adagamov) October 30, 2021
Да и деньжонки у пенсионеров, на самом деле, есть, заявила Метлина. Недаром их постоянно грабят мошенники! pic.twitter.com/Ze9lETPSYc
Давайте не будем платить налоги, а зарплату депутатам пусть их дети платят
Авторский пост
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-вот именно то, о чем я писал и чего ждал.
Все эти периодические ограбления пенсионеров-миллионеров-брехня таких вот прикормушечников.
В одном она права: пенсионеров действительно часто грабят мошенники, и что ни новость, то суммы пенсионерских накоплений впечатляют: миллионы у них лямзят. Начнешь читать новость, типа как под видом соцработников или переписчиков пришли цыганки и вытащили 400 тыс. рублей, 20 тыс евро и ещё чего-нибудь, так и думаешь, вот же ж блин, как так-то... В то время как их дети колотятся, обеспечивая своих детей.