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Тест: угадайте блюдо по ингредиентам рецепта

Тест: угадайте блюдо по ингредиентам рецепта

Автор:
28 октября 2021 11:06
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Тесты   еда   кулинария   кулинарные рецепты   кулинарные тесты   рецепты   тест   
638
1
Это будет не совсем обычный тест. Он полностью посвящён кулинарии. И если вы не отличаете гороховый суп от блинов, то лучше вообще не открывайте его. Всем остальным – добро пожаловать!
Мука - 150 г, дрожжи сухие - 3 г, вода - 80 мл, масло подсолнечное или оливковое - 1 ст. ложка, соль - 0,25 ч. ложки, сахар - 0,5 ч. ложки.
Мука - 150 г, дрожжи сухие - 3 г, вода - 80 мл, масло подсолнечное или оливковое - 1 ст. ложка, соль - 0,25 ч. ложки, сахар - 0,5 ч. ложки.
Тесто для блинов
Тесто для кекса
Тесто для пиццы

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6 сырых картофелин, 1 яйцо, 3 ст. ложки пшеничной муки, соль - 1/2 ст. ложки, специи – по вкусу, масло растительное – для жарки
6 сырых картофелин, 1 яйцо, 3 ст. ложки пшеничной муки, соль - 1/2 ст. ложки, специи – по вкусу, масло растительное – для жарки
Сырники
Драники
Оладушки

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Вишня - 500 г, кефир - 250 мл, сахар - около 200 г, крахмал - 1 ст. ложка (по желанию), желток яичный - 1 шт, мука - 450 г, соль - 1/2 ч. ложки, сода - 1/5 ч. ложки
Вишня - 500 г, кефир - 250 мл, сахар - около 200 г, крахмал - 1 ст. ложка (по желанию), желток яичный - 1 шт, мука - 450 г, соль - 1/2 ч. ложки, сода - 1/5 ч. ложки
Торт "Пьяная вишня"
Вареники с вишней
Варенье вишнёвое

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Сахар - 1 стакан, куриное яйцо - 4 штуки, пшеничная мука - 1 стакан, яблоко - 1 кг, Соль - на кончике ножа, сода - 1/2чайной ложки
Сахар - 1 стакан, куриное яйцо - 4 штуки, пшеничная мука - 1 стакан, яблоко - 1 кг, Соль - на кончике ножа, сода - 1/2чайной ложки
Пирожки с яблоками
Яблочный мусс
Шарлотка

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Копчености - 300 г, горох колотый - 1 стакан, морковь - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., картофель - 4 шт., вода - 2,5 л.
Копчености - 300 г, горох колотый - 1 стакан, морковь - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., картофель - 4 шт., вода - 2,5 л.
Суп гороховый
Гороховая запеканка
Рагу со свининой

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Картофель - 650 г, морковь - 450 г, маринованные огурцы - 200 г, консервированный зеленый горошек - 1 банка, куриное яйцо - 6 штук, докторская колбаса - 500 г, сметана - 100 г, майонез - 200 г, соль по вкусу
Картофель - 650 г, морковь - 450 г, маринованные огурцы - 200 г, консервированный зеленый горошек - 1 банка, куриное яйцо - 6 штук, докторская колбаса - 500 г, сметана - 100 г, майонез - 200 г, соль по вкусу
Оливье
Гратен дофинуа
Греческий салат

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Сливочное масло - 50 г, репчатый лук - 4 головки, пшеничная мука - 1 ст. л., белое сухое вино - 200 мл, сахар - 1 чайная ложка, куриный бульон - 1,5 л, французский багет - 1 штука, сыр грюйер - 150 г, соль по вкусу, молотый черный перец по вкусу
Сливочное масло - 50 г, репчатый лук - 4 головки, пшеничная мука - 1 ст. л., белое сухое вино - 200 мл, сахар - 1 чайная ложка, куриный бульон - 1,5 л, французский багет - 1 штука, сыр грюйер - 150 г, соль по вкусу, молотый черный перец по вкусу
Луковый суп
Солянка
Борщ

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Баклажаны - 2 шт, желтый перец - 1 шт, красный сладкий перец - 1 шт, репчатый лук - 1 головка, чеснок - 2 зубчика, помидоры - 2 штуки, сахар - щепотка, оливковое масло - 50 мл, томатная паста - 1/2 ч.л. петрушка - 10 г, соль, молотый черный перец
Баклажаны - 2 шт, желтый перец - 1 шт, красный сладкий перец - 1 шт, репчатый лук - 1 головка, чеснок - 2 зубчика, помидоры - 2 штуки, сахар - щепотка, оливковое масло - 50 мл, томатная паста - 1/2 ч.л. петрушка - 10 г, соль, молотый черный перец
Оливье
Ризотто
Рататуй

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Метки: Тесты   еда   кулинария   кулинарные рецепты   кулинарные тесты   рецепты   тест   
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1k
Pindos Полчаса назад
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Lev Asriev Минуту назад
Рецепты весьма характерны, варианты ответов-специфичны. Последний вопрос вообще порадовал. В ингредиентах нет картошки,огурцов, майонеза. Также нет риса. варианты ответов: оливье, ризотто, рататуй.
Даже если не знаешь, что такое рататуй, хрен ошибьешься.
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2k
Дмитрий 2 минуты назад
Вот, вроде повар-кондитер, а с варениками напедрил =) 7 из 8
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5k
pilgrimnl 11 минут назад
Настоящий повар! Что вы делаете на Фишках? У вас же молоко так может убежать
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10k
Dihydrogen Monoxide 13 минут назад
А я очень люблю готовить ).
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5k
Горец Ю 15 минут назад
8из8!
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58k
Александр Ломовицкий 20 минут назад
я тыкал как попало и в итоге "кулинария - это не ваше"
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13k
Андрей Ватрушкин 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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21k
Андрей Иванов Полчаса назад
Оливье с морковкой - беее
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