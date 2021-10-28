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Это будет не совсем обычный тест. Он полностью посвящён кулинарии. И если вы не отличаете гороховый суп от блинов, то лучше вообще не открывайте его. Всем остальным – добро пожаловать!
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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