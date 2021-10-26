"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Росгвардия выпустила книгу о роли НКВД в Великой Отечественной войне. В книжных магазинах установлены заградотряды, которые Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Техник Лю Ци, забытый а техническом отсеке "Шаттла", стал первым случайным Читать далее.
Рис. Юрия Величко
Андрей Макаревич напомнил, что в СССР были проведены поголовные прививки от оспы, полиомиелита и туберкулеза, в результате чего Читать далее.
Рис. Валерия Момота
Суданские беженцы, проживающие на предназначенной к сносу Центральной автобусной станции Тель-Авива, попросили Читать далее.
Минздрав заявил, что для получения “зеленого стандарта” израильтяне Читать далее.
Рис. Марины Бондаренко
Источник:
Понравилось21
Наверное весь штат фишек в обязательном порядке заставляют ставить лайки.
Но это ненадолго.
Вангую: через полчаса пост станет красным.