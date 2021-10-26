FISHKINET
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой... 15 непредсказуемых находок, которые попались любознательным людям 15 непредсказуемых находок, которые попались любознательным людям Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного... Короткий и содержательный разговор охранника с нарушителем общественного порядка Короткий и содержательный разговор охранника с нарушителем... Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его ролики в Instagram Тюменец выиграл суд над бывшей супругой, размещавшей порочащие его... Реакция кошек на появление хозяйки в маске кота Реакция кошек на появление хозяйки в маске кота Каков поп, таков и приход: о проблемах образования Каков поп, таков и приход: о проблемах образования Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до... Поскользнувшаяся девушка увидела, что её снимает камера и приуныла Поскользнувшаяся девушка увидела, что её снимает камера и приуныла Курский «санитар» и автомобилистка на белом BMW Курский «санитар» и автомобилистка на белом BMW Что случилось с Фишками? Что случилось с Фишками? 15 счастливчиков, которым улыбнулась удача 15 счастливчиков, которым улыбнулась удача Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь советского генерала-майора авиации Покоевого Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь... Суровые мужики тоже любят пошутить и подурачиться Суровые мужики тоже любят пошутить и подурачиться Вирусолог заявил, что россияне привезут новые штаммы коронавируса после нерабочих дней Вирусолог заявил, что россияне привезут новые штаммы коронавируса... Как правильно себя вести, если оказался на рельсах в метро? Как правильно себя вести, если оказался на рельсах в метро? Автомобиль на огромной скорости врезался в ресторан в центре Москвы Автомобиль на огромной скорости врезался в ресторан в центре Москвы Гифки дня Гифки дня Трюки Тома Круза в которые сложно поверить Трюки Тома Круза в которые сложно поверить
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
26 октября 2021 09:22
Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   рисунки   
1051
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

×

К берегам Калифорнии приближается ураган Читать далее.

Рис. Юрия Погорелова

Росгвардия выпустила книгу о роли НКВД в Великой Отечественной войне. В книжных магазинах установлены заградотряды, которые Читать далее.

Рис. Сергея Тюнина

Техник Лю Ци, забытый а техническом отсеке "Шаттла", стал первым случайным Читать далее.

Рис. Юрия Величко

Андрей Макаревич напомнил, что в СССР были проведены поголовные прививки от оспы, полиомиелита и туберкулеза, в результате чего Читать далее.

Рис. Валерия Момота

Суданские беженцы, проживающие на предназначенной к сносу Центральной автобусной станции Тель-Авива, попросили Читать далее.

Минздрав заявил, что для получения “зеленого стандарта” израильтяне Читать далее.

Рис. Марины Бондаренко

Подписаться на "Бесэдер?"

Источник:

Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   рисунки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
212k
Барон Мюнхгаузен. 9 минут назад
Не сочтите за флуд, но ОТКУДА у этого дерьма взялись 31 плюс???
Наверное весь штат фишек в обязательном порядке заставляют ставить лайки.
Но это ненадолго.
Вангую: через полчаса пост станет красным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бесэдер?

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

262



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Знакомые вещи под другим углом
2
63
Знакомые вещи под другим углом
В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом
0
68
В Канске полицейские едва не застрелили двух грабителей с игрушечным пистолетом
Набирающие популярность
Авария дня. Столкновение троллейбуса с маршруткой в Омске
0
3
Авария дня. Столкновение троллейбуса с маршруткой в Омске
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фильм#прикол#фотографии#актеры#автомир#роль#картинки#авто аварии
#интересно#Ynews#люди#история#Россия#автомобили#познавательно#аварии#приколы#съемки
#факты#кино#подборка#животные#в мире#дети#спорт#дтп#СССР#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться