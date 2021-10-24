Мифы о натяжных потолках

1. Вредные для здоровья

Да, материал, из которого сделаны натяжные потолки, нельзя назвать натуральным. Но вы же не собираетесьего есть или поджигать?! В обычной пластиковой бутылке не меньше опасных химических элементов, но это никого не смущает.





2. Неприятно пахнут

Это правда, но лишь в некоторой степени. Весь неприятный аромат от ПВХ-плёнки быстро улетучивается и через несколько дней от запаха не останется и следа. Но речь идёт лишь о качественных материалах.

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3. Со временем провисают

Это лишь наговоры конкурентов. Хорошее натяжное полотно при правильной эксплуатации не провиснет ни при каких условиях. Если только, конечно, вы не пытаетесь регулярно топить квартиру или разводить в ней костёр.





4. Выгорают и выцветают

Со временем цвет может потускнеть, но если следить за полотном правильно, этого не случится. А иногда достаточно просто протереть потолок — помогает.





5. Материал недостаточно прочный

Тонкую ПВХ-плёнку легко повредить острым предметом, зато она хорошо выдерживает давление и спасёт в случае, если вас затопят соседи сверху. Если герметичность плёнки не нарушена, покрытие вполне выдержит до 100 литров воды на 20 кв. м.





6. Нельзя использовать с обычными лампочками

Отчасти это правда. Лучше приобрести светодиодные светильники или подвесную люстру, в которой лампочки расположены на расстоянии не меньше 15 см от потолка, чтобы они не нагревали полотно.





7. Нельзя натягивать потолки в кухне и детской

Очень даже можно, а в кухне — тем более, поскольку это самый простой и оптимальный вариант в уходе. И детям натяжной потолок не причинит никакого вреда.





8. Вызывают аллергию

Если натяжной потолок тканевый, тогда вероятность существует. Но аллергия проявляется не на покрытие, а на скопившуюся в нём пыль. Именно поэтому многие семьи, где есть аллергики, выбирают ПВХ-плёнку как гипоаллергенную.





9. Ухудшают шумоизоляцию

С точностью до наоборот. Если потолок смонтирован правильно, он немного гасит звуки и улучшает акустический фон в комнате.





10. Дрожат при открытии/закрытии дверей

Такая проблема бывает только в том случае, если полотно установлено неправильно и неплотно закреплено.