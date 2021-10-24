Мифы о натяжных потолках

Стоит ли устанавливать потолки в квартире? Одни утверждают: покрытие недолговечное и со временем выгорит или провиснет. Но для многих натяжной потолок —самый оптимальный способ улучшить шумоизоляцию, скрыть все неровности на потолке, сделать интерьер ярким и свежим.
1. Вредные для здоровья
Да, материал, из которого сделаны натяжные потолки, нельзя назвать натуральным. Но вы же не собираетесьего есть или поджигать?! В обычной пластиковой бутылке не меньше опасных химических элементов, но это никого не смущает.
2. Неприятно пахнут
Это правда, но лишь в некоторой степени. Весь неприятный аромат от ПВХ-плёнки быстро улетучивается и через несколько дней от запаха не останется и следа. Но речь идёт лишь о качественных материалах.
3. Со временем провисают
Это лишь наговоры конкурентов. Хорошее натяжное полотно при правильной эксплуатации не провиснет ни при каких условиях. Если только, конечно, вы не пытаетесь регулярно топить квартиру или разводить в ней костёр.
4. Выгорают и выцветают
Со временем цвет может потускнеть, но если следить за полотном правильно, этого не случится. А иногда достаточно просто протереть потолок — помогает.
5. Материал недостаточно прочный
Тонкую ПВХ-плёнку легко повредить острым предметом, зато она хорошо выдерживает давление и спасёт в случае, если вас затопят соседи сверху. Если герметичность плёнки не нарушена, покрытие вполне выдержит до 100 литров воды на 20 кв. м.
6. Нельзя использовать с обычными лампочками
Отчасти это правда. Лучше приобрести светодиодные светильники или подвесную люстру, в которой лампочки расположены на расстоянии не меньше 15 см от потолка, чтобы они не нагревали полотно.
7. Нельзя натягивать потолки в кухне и детской
Очень даже можно, а в кухне — тем более, поскольку это самый простой и оптимальный вариант в уходе. И детям натяжной потолок не причинит никакого вреда.
8. Вызывают аллергию
Если натяжной потолок тканевый, тогда вероятность существует. Но аллергия проявляется не на покрытие, а на скопившуюся в нём пыль. Именно поэтому многие семьи, где есть аллергики, выбирают ПВХ-плёнку как гипоаллергенную.
9. Ухудшают шумоизоляцию
С точностью до наоборот. Если потолок смонтирован правильно, он немного гасит звуки и улучшает акустический фон в комнате.
10. Дрожат при открытии/закрытии дверей
Такая проблема бывает только в том случае, если полотно установлено неправильно и неплотно закреплено.
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Нужно плотно, практически герметично, перекрыть все дыры и щели в потолке и стенах, да еще и материалами, которые не рассохнутся от времени - это выход труб отопления, отверстия для подвешивания люстр, выход проводов. Этакие "тараканьи ходы". После натяжки потолка до них не достать, а в пространстве меже натяжным потолком и перекрытиями запросто могут и без возможности выкурить оттуда поселятся ползучие гости от неопрятных соседей.
Кстати натяжной потолок отличный пылесборник, с той невидимой стороны. А небольшая вибрация (сосед с перфоратором или громкой музыкой) начинает стряхивать это через отверстия для люстры и прочие отверстия на голову живущим.