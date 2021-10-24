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Мифы о натяжных потолках

Мифы о натяжных потолках (1 фото)

Автор:
24 октября 2021 18:23
Метки: мифы   натяжной потолок   советы   
1166
1

Стоит ли устанавливать потолки в квартире? Одни утверждают: покрытие недолговечное и со временем выгорит или провиснет. Но для многих натяжной потолок —самый оптимальный способ улучшить шумоизоляцию, скрыть все неровности на потолке, сделать интерьер ярким и свежим.

1. Вредные для здоровья

Да, материал, из которого сделаны натяжные потолки, нельзя назвать натуральным. Но вы же не собираетесьего есть или поджигать?! В обычной пластиковой бутылке не меньше опасных химических элементов, но это никого не смущает.


2. Неприятно пахнут

Это правда, но лишь в некоторой степени. Весь неприятный аромат от ПВХ-плёнки быстро улетучивается и через несколько дней от запаха не останется и следа. Но речь идёт лишь о качественных материалах.

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3. Со временем провисают

Это лишь наговоры конкурентов. Хорошее натяжное полотно при правильной эксплуатации не провиснет ни при каких условиях. Если только, конечно, вы не пытаетесь регулярно топить квартиру или разводить в ней костёр.


4. Выгорают и выцветают

Со временем цвет может потускнеть, но если следить за полотном правильно, этого не случится. А иногда достаточно просто протереть потолок — помогает.


5. Материал недостаточно прочный

Тонкую ПВХ-плёнку легко повредить острым предметом, зато она хорошо выдерживает давление и спасёт в случае, если вас затопят соседи сверху. Если герметичность плёнки не нарушена, покрытие вполне выдержит до 100 литров воды на 20 кв. м.


6. Нельзя использовать с обычными лампочками

Отчасти это правда. Лучше приобрести светодиодные светильники или подвесную люстру, в которой лампочки расположены на расстоянии не меньше 15 см от потолка, чтобы они не нагревали полотно.


7. Нельзя натягивать потолки в кухне и детской

Очень даже можно, а в кухне — тем более, поскольку это самый простой и оптимальный вариант в уходе. И детям натяжной потолок не причинит никакого вреда.


8. Вызывают аллергию

Если натяжной потолок тканевый, тогда вероятность существует. Но аллергия проявляется не на покрытие, а на скопившуюся в нём пыль. Именно поэтому многие семьи, где есть аллергики, выбирают ПВХ-плёнку как гипоаллергенную.


9. Ухудшают шумоизоляцию

С точностью до наоборот. Если потолок смонтирован правильно, он немного гасит звуки и улучшает акустический фон в комнате.


10. Дрожат при открытии/закрытии дверей

Такая проблема бывает только в том случае, если полотно установлено неправильно и неплотно закреплено.

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Метки: мифы   натяжной потолок   советы   
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519
Мы Ул 6 часов назад
Сколько сейчас за спам платят?
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1k
Петр 4 часа назад
В квартире всё замечательно, но в загородном доме есть несколько нюансов. Первое - это мухи, которые летают и стучат в него как в барабан. Второе - мышки чудесно там живут и бегают как по проспекту.
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−37
Алексей Яковлев 4 часа назад
Зато такая красота..
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13k
Владислав Грецов 4 часа назад
5 лет стоят...полет нормальный
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5k
М С 4 часа назад
В прошлой квартире, в которой прожил 15 лет, сразу сделал натяжные потолки везде. 10 раз меня затапливали соседи сверху. Потолок, бывало, провисал до середины комнаты и ничего. Приезжала фирма, аккуратно отстегивала часть потолка, воду сливала, протирала и ставила его на место. Благодаря глянцу создавалось ощущение, что высота потолков огромная(в реальности всего 2.50). В общем, окупились они многократно.
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3k
a_komolow 5 часов назад
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2k
Карагандинская Полиграфия 5 часов назад
Небольшой момент, который необходимо делать перед установкой натяжного потолка, но никто из установщиков не делает и не говорит о такой необходимости.
Нужно плотно, практически герметично, перекрыть все дыры и щели в потолке и стенах, да еще и материалами, которые не рассохнутся от времени - это выход труб отопления, отверстия для подвешивания люстр, выход проводов. Этакие "тараканьи ходы". После натяжки потолка до них не достать, а в пространстве меже натяжным потолком и перекрытиями запросто могут и без возможности выкурить оттуда поселятся ползучие гости от неопрятных соседей.
Кстати натяжной потолок отличный пылесборник, с той невидимой стороны. А небольшая вибрация (сосед с перфоратором или громкой музыкой) начинает стряхивать это через отверстия для люстры и прочие отверстия на голову живущим.
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13k
Михалыч 5 часов назад
Продаваны всё впарят! "Нельзя натягивать потолки в кухне и детской" - да, нельзя! И в спальне нельзя, вы там проводите минимум треть жизни и всё это время будете дышать испарения поливинилхлорида. Ну а если пожар, вам на голову польются горящие, раскалённые ручьи пластика, одновременно выделяющие очень токсичные газы горения. Основные жертвы пожаров - это именно отравления продуктами горения, человек живой выбегает на улицу (если не потерял сознание при первых нескольких вдохов), успевает позвонить родным, что спасся и умирает. Есть специальные негорючие натяжные потолки, но они гораздо дороже и на основе особой стеклоткани, что тоже не совсем полезно для лёгких...
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159k
☭Cheкаво☭ 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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