Мессенджеры по паспорту

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Ожидаемо, но тем не менее. С марта 2022-го года пользоваться мессенджерами в РФ можно будет лишь при предоставлении паспортных данных. Анонимная регистрация будет запрещена.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое запрещает анонимную регистрацию в мессенджерах. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, с весны 2022 года сделать это можно будет только по паспорту.
Из документа также следует, что компания-владелец мессенджера будет обязана запросить у оператора мобильной связи данные о клиенте, а оператору, в свою очередь, придется предоставить сведения о его наличии или отсутствии в своей телефонной базе. Персональные данные при этом передаваться не будут.
Отмечается, что подтвердить достоверность номера оператор должен будет в течение 20 минут с момента запроса. Если идентификация не пройдена, то владелец мессенджера не позволит пользователю сделать регистрацию. Если же данные абонента изменятся, то в течение 24 часов должна будет произойти повторная идентификация
Из документа также следует, что компания-владелец мессенджера будет обязана запросить у оператора мобильной связи данные о клиенте, а оператору, в свою очередь, придется предоставить сведения о его наличии или отсутствии в своей телефонной базе. Персональные данные при этом передаваться не будут.
Отмечается, что подтвердить достоверность номера оператор должен будет в течение 20 минут с момента запроса. Если идентификация не пройдена, то владелец мессенджера не позволит пользователю сделать регистрацию. Если же данные абонента изменятся, то в течение 24 часов должна будет произойти повторная идентификация
По мнению автора Telegram-канала «ЗаТелеком», именно по этому постановлению в России могут быть заблокированы все иностранные мессенджеры, которые не пойдут на сотрудничество. А те, которые останутся работать, будут фактически небезопасны для пользователей, так как должны будут проводить идентификацию своих пользователей путем достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи и заключать для этого договора с операторами связи.
Согласно тексту постановления, пользователь каждого разрешенного для работы в РФ мессенджера должен будет законодательно идентифицировать себя и использовать только свой абонентский номер при регистрации. Операторы связи, предоставляющие каждый абонентский номер, и администрация мессенджера, должны будут проверить эту информацию и подтвердить между собой за 20 минут. Если данные пользователя не будут подтверждены или будут неполные, то идентификация пользователя не должна считаться пройденной, а мессенджер не должен позволять пользователю писать любые сообщения.
Также, по этому документу, каждому пользователю любого мессенджера будет назначаться уникальный код идентификации. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить клиента и провести с ним новую идентификацию, если он перейдет к другому оператору.
В начале октября Минцифры совместно с ФСБ, операторами связи и научными организациями, включая Институт точной механики и вычислительной техники РАН им. Лебедева, объявили о планах по скорому внедрению технологии по применению усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Пока что проект находится на стадии обсуждения. Участие в нем подтвердили МТС и ВТБ. Госведомства считают, что УКЭП в сим-карте значительно облегчит жизнь пользователей, так как им будет проще подтвердить свою личность, оформлять различные договора и работать в сети.
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Согласно тексту постановления, пользователь каждого разрешенного для работы в РФ мессенджера должен будет законодательно идентифицировать себя и использовать только свой абонентский номер при регистрации. Операторы связи, предоставляющие каждый абонентский номер, и администрация мессенджера, должны будут проверить эту информацию и подтвердить между собой за 20 минут. Если данные пользователя не будут подтверждены или будут неполные, то идентификация пользователя не должна считаться пройденной, а мессенджер не должен позволять пользователю писать любые сообщения.
Также, по этому документу, каждому пользователю любого мессенджера будет назначаться уникальный код идентификации. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить клиента и провести с ним новую идентификацию, если он перейдет к другому оператору.
В начале октября Минцифры совместно с ФСБ, операторами связи и научными организациями, включая Институт точной механики и вычислительной техники РАН им. Лебедева, объявили о планах по скорому внедрению технологии по применению усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Пока что проект находится на стадии обсуждения. Участие в нем подтвердили МТС и ВТБ. Госведомства считают, что УКЭП в сим-карте значительно облегчит жизнь пользователей, так как им будет проще подтвердить свою личность, оформлять различные договора и работать в сети.
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Метки: безопасность интернет мессенджеры
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Потом был переод, когда можно было анонимно купить предоплаченную карточку, проговорить и выбросить.
ICQ - помнится, были только номера, их друг у друга воровали.
Последние лет пятнадцать юзер строго привязан к телефону а телефон - к владельцу. Ничего нового.
А чего баранам то ещё надо?
Но не официально. Иначе получится как с дронами.
И инн, и снилс - и все бумажки которые требуют мфц и всякие тетушки в гупшмубмфц
им же один паспорт не документ :-)
Ходил в МФЦ, писал заявление о запрете осуществления каких-либо действий от его имени на основании электронной подписи
Только личное участие с личным предоставлением паспорта, живая подпись
.
Я как-то смеялся над ним.
Но когда на мой мобильный позвонили с "телефона Доверия ГУВД Краснодарского края" (номер соответствует указанному на официальном сайте ГУВД) , представились ФИО высокопоставленного сотрудника (есть на сайте ГУВД), и начали "разводить" меня на "назовите данные своей карты и СМС с кодом" - я понял, что современные технологии могут подделать ЛЮБОЙ КОД и совершить любую операцию
.
И это... я тебе могу позвонить с номера усопшей 20 лет назад собаки или написать письмо на мыло с адреса твоего сына. Хотя второе и 20 лет назад было просто.