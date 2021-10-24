Мессенджеры по паспорту

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По мнению автора Telegram-канала «ЗаТелеком», именно по этому постановлению в России могут быть заблокированы все иностранные мессенджеры, которые не пойдут на сотрудничество. А те, которые останутся работать, будут фактически небезопасны для пользователей, так как должны будут проводить идентификацию своих пользователей путем достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи и заключать для этого договора с операторами связи.Согласно тексту постановления, пользователь каждого разрешенного для работы в РФ мессенджера должен будет законодательно идентифицировать себя и использовать только свой абонентский номер при регистрации. Операторы связи, предоставляющие каждый абонентский номер, и администрация мессенджера, должны будут проверить эту информацию и подтвердить между собой за 20 минут. Если данные пользователя не будут подтверждены или будут неполные, то идентификация пользователя не должна считаться пройденной, а мессенджер не должен позволять пользователю писать любые сообщения.Также, по этому документу, каждому пользователю любого мессенджера будет назначаться уникальный код идентификации. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить клиента и провести с ним новую идентификацию, если он перейдет к другому оператору.В начале октября Минцифры совместно с ФСБ, операторами связи и научными организациями, включая Институт точной механики и вычислительной техники РАН им. Лебедева, объявили о планах по скорому внедрению технологии по применению усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Пока что проект находится на стадии обсуждения. Участие в нем подтвердили МТС и ВТБ. Госведомства считают, что УКЭП в сим-карте значительно облегчит жизнь пользователей, так как им будет проще подтвердить свою личность, оформлять различные договора и работать в сети.