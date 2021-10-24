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Мессенджеры по паспорту

Мессенджеры по паспорту (1 фото)

Автор:
24 октября 2021 02:32
Метки: безопасность   интернет   мессенджеры   
243
1
Ожидаемо, но тем не менее. С марта 2022-го года пользоваться мессенджерами в РФ можно будет лишь при предоставлении паспортных данных. Анонимная регистрация будет запрещена.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое запрещает анонимную регистрацию в мессенджерах. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, с весны 2022 года сделать это можно будет только по паспорту.

Из документа также следует, что компания-владелец мессенджера будет обязана запросить у оператора мобильной связи данные о клиенте, а оператору, в свою очередь, придется предоставить сведения о его наличии или отсутствии в своей телефонной базе. Персональные данные при этом передаваться не будут.

Отмечается, что подтвердить достоверность номера оператор должен будет в течение 20 минут с момента запроса. Если идентификация не пройдена, то владелец мессенджера не позволит пользователю сделать регистрацию. Если же данные абонента изменятся, то в течение 24 часов должна будет произойти повторная идентификация
По мнению автора Telegram-канала «ЗаТелеком», именно по этому постановлению в России могут быть заблокированы все иностранные мессенджеры, которые не пойдут на сотрудничество. А те, которые останутся работать, будут фактически небезопасны для пользователей, так как должны будут проводить идентификацию своих пользователей путем достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи и заключать для этого договора с операторами связи.
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Согласно тексту постановления, пользователь каждого разрешенного для работы в РФ мессенджера должен будет законодательно идентифицировать себя и использовать только свой абонентский номер при регистрации. Операторы связи, предоставляющие каждый абонентский номер, и администрация мессенджера, должны будут проверить эту информацию и подтвердить между собой за 20 минут. Если данные пользователя не будут подтверждены или будут неполные, то идентификация пользователя не должна считаться пройденной, а мессенджер не должен позволять пользователю писать любые сообщения.

Также, по этому документу, каждому пользователю любого мессенджера будет назначаться уникальный код идентификации. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить клиента и провести с ним новую идентификацию, если он перейдет к другому оператору.

В начале октября Минцифры совместно с ФСБ, операторами связи и научными организациями, включая Институт точной механики и вычислительной техники РАН им. Лебедева, объявили о планах по скорому внедрению технологии по применению усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Пока что проект находится на стадии обсуждения. Участие в нем подтвердили МТС и ВТБ. Госведомства считают, что УКЭП в сим-карте значительно облегчит жизнь пользователей, так как им будет проще подтвердить свою личность, оформлять различные договора и работать в сети.

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Метки: безопасность   интернет   мессенджеры   
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16  комментариев
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359
bobobo 3 часа назад
Честному человеку бояться нечего. Я вот даже на Фишках под своим именем зарегистрировался.
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4k
livaneth 19 минут назад
Анонимная регистрация в соцсетях была в девяностых. Тогда просто у людей еще не было мобильгых телефонов, принимающих СМС.
Потом был переод, когда можно было анонимно купить предоплаченную карточку, проговорить и выбросить.
ICQ - помнится, были только номера, их друг у друга воровали.
Последние лет пятнадцать юзер строго привязан к телефону а телефон - к владельцу. Ничего нового.
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37k
Андрей 24 минуты назад
А "дочерям офицеров" у которых всё не так однозначно и сколько ещё можно терпеть?!, с паспортами из ближнего и дальнего зарубежья как быть?
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5k
Борис Карабанов 45 минут назад
А почему нет? В чём ущемление прав? Ущемление права гнилого слова? Права на безнаказанную ложь?
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47k
doker Час назад
Если не лениться, то можно "замутить" маленький бизнес.

Но не официально. Иначе получится как с дронами.

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907
Алексей Попов Час назад
А че только по паспорту? Надо еще кюэр код :-)
И инн, и снилс - и все бумажки которые требуют мфц и всякие тетушки в гупшмубмфц
им же один паспорт не документ :-)
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359
bobobo 3 часа назад
КНДР - Корейская Народная Демократическая Россия.
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512
Мы Ул 4 часа назад
Ты бухал 3 дня? Уже из каждого уьюга про это постили и только на фишках раз 5!
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80k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Сын работает в IT-технологиях
Ходил в МФЦ, писал заявление о запрете осуществления каких-либо действий от его имени на основании электронной подписи
Только личное участие с личным предоставлением паспорта, живая подпись
.
Я как-то смеялся над ним.
Но когда на мой мобильный позвонили с "телефона Доверия ГУВД Краснодарского края" (номер соответствует указанному на официальном сайте ГУВД) , представились ФИО высокопоставленного сотрудника (есть на сайте ГУВД), и начали "разводить" меня на "назовите данные своей карты и СМС с кодом" - я понял, что современные технологии могут подделать ЛЮБОЙ КОД и совершить любую операцию
.
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