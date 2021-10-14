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Сила в правильных ответах: тест по фильму "Брат"

Сила в правильных ответах: тест по фильму "Брат"

Автор:
14 октября 2021 10:17
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   брат   кино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Сергея Бодрова   тесты по фильмам девяностых   
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Данный тест полностью построен на базе первого фильма "Брат", вышедшего на экраны в 1997 году. Внимательный зритель с лёгкостью ответит на этот пост.
Какую песню спрашивал в магазинах главный герой в самом начале фильма?
1/8Какую песню спрашивал в магазинах главный герой в самом начале фильма?
Как звали брата Данилы?
2/8Как звали брата Данилы?
На какое кладбище Гофман привёл Данилу?
3/8На какое кладбище Гофман привёл Данилу?
За какую сумму Данила купил ружьё?
4/8За какую сумму Данила купил ружьё?
Где Данила нашёл Кэт в конце фильма?
5/8Где Данила нашёл Кэт в конце фильма?
Куда в конце фильма направился Данила?
6/8Куда в конце фильма направился Данила?
Продолжите фразу: "Плеер такой реальный..."
7/8Продолжите фразу: "Плеер такой реальный..."
Данила всем говорил, что служил...
8/8Данила всем говорил, что служил...
Пост посвящён памяти Бодрова Сергея Сергеевича.

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Метки: Тесты   брат   кино   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Сергея Бодрова   тесты по фильмам девяностых   
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533
Дмитрий 2 часа назад
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161k
Aion Минуту назад
все вопросы норм. а вот про кладбище и цену пришлось гуглить.
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2k
Максим F 10 минут назад
эм... а как на вопрос про ружьё отвечать? Он же его за рубли продавал - за миллион вроде. А тут доллары. Только на нём срезался
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1k
Г. Бухарь-Заколдырский 24 минуты назад

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3k
leto2016 Полчаса назад
только кладбище неправильно назвал.
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9k
Cornho 43 минуты назад
Многие, смотрю, срезались на вопросе о кладбище. Мне, как петербуржцу, на него ответить было легко, достаточно представить местность. А вот со стоимостью ружья просто угадал, сумма в долларах там не называлась. Только если постараться разглядеть купюры.
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1k
jug 56 минут назад
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1k
Алексей Заг 59 минут назад
На все ответил правильно, кроме кладбища.
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1k
Lovels Travel 59 минут назад
- А у вас Наутилуса "Крылья" есть компакт-диск?
- Тебе чего надо? Иди отсюда! А то милицию позову!
***
- Помру ведь я уже скоро, а он вместо отца тебе был. Это кровь твоя. Самый родной тебе человек на всём свете. Витенька мой!
***
- Ты куда меня привёл-то?
- Родина. Здесь предки мои лежат.
***
- Чего надо?
- Дед, продай ружьё.
- Миллион.
- Неси.
- Деньги наперёд давай. Доллары?
- Здесь миллион двести. Патроны тащи все.
***
- Ребята, Кэт не видели?
- В "МакДональдсе" посмотри.
***
- А едешь-то куда?
- В Москву.
***
- Ты что, немой?
- Нет.
- Плеер такой реальный, а одет как обсос.
***
- Как в армии-то?
- Нормально.
- Мать писала, на войне был.
- Да нет, в штабе, там отсиделся писарем.
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34k
Netyn Час назад
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12k
Элитный тигр Час назад
Ружье не помню за какую сумму купил, остальное правильно.
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16
Алексей Н Час назад
На покупке ружья срезался. Помню, что мужик просил "Мульён", а сколько это в баксах запамятовал.
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18k
Lesha86 Час назад
По первому вопросу не песня, а альбом.
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25k
Vazari 2 часа назад
Фильм знаю наизусть почти, но вот с кладбищем пролетел. Так что 7 из 8.
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181
денис Vazari Час назад
там табличка у входа
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11k
Дядя Саша 2 часа назад
Идеально Из 8 вопросов ответили верно на 8. Вы настоящий фанат этого фильма. Подскажите, какие ещё фильмы вам нравятся?
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