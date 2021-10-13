15 неожиданных снимков, которые были сделаны в тот самый момент

Многие говорят, что случайностей не существует, и что все вокруг нас является частью гениального плана Вселенной. И в этот раз, она решила немного позабавиться. В противном случае просто невозможно объяснить, каким образом фотографы подловили такие замечательные моменты. ..

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Я заснял удар молнии 0 Источник:

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Зато в любви повезло 0 Источник:

Эти качели оказались слишком велики 0 Источник:

Показалось 0 Источник:

Воздушный поцелуй 0 Источник:

Кот-терминатор 0 Источник:

Улов решил вернуться в реку 0 Источник:

Очень вовремя 0 Источник:

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