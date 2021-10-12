Почему на Руси "Перевелись Мужики"

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2. Если ты не захочешь бить первым и пойдешь просто поговорить, то тебя самого завалят с вероятностью в те же 100%. Причем, традиционным для граждан без национальности способом - сзади, как этого парня. И хорошо, если не убьют или не превратят в растение. Ну а дальше выяснится, что граждан, избивших тебя, просто не найдут. А если найдут, то, внезапно, отпустят. У нас, знаете ли, даже после убийств, представителей некоторых национальностей любят отпускать. Широта русской души! Можно вспомнить Манежку и 2010 год. И только мощнейший резонанс заставляет представителей закона работать. Так было и в 2010, и сейчас.Как мы видим, есть всего два варианта: либо, с огромной долей вероятности, сесть. Либо, с той же самой вероятностью, лечь или остаться инвалидом. Парень, влезший в конфликт, поступил смело и достойно, но, фактически, никому не помог и ничего не решил. По итогам, он разменял свое здоровье на свободу этих дегенератов. Именно благодаря его травмам их теперь и посадят. Но в его случае удачно сошлось множество факторов: его просто чудом не убили, дегенератов по горячим следам поймали, пошла дикая волна в интернете и правоохранительные органы сразу же принялись активно работать. А могло быть иначе и он потерял бы здоровье просто так: никого не спас, никого не наказали. Такое, увы, бывает очень часто.И когда кто-то в вагоне шумит, а активная тетенька призывает тех самых мужчин что-то сделать, то стоит такой мужчина, прокручивает все это у себя в голове и понимает, что сейчас, на ровном месте, может сломать себе всю дальнейшую жизнь. А, бонусом, и жизнь своих тетенек. Например, мамы, жены, дочки. Они ни разу не одобрят, когда узнают, что их сын/муж/отец из-за ругани в метро до конца жизни будет прикован к постели. Или уедет на годы пылесосить Сибирь. И что мужчине выбрать? Как расставить приоритеты? Кто для него важнее? Очень легко говорить про каких-то абстрактных мужчин, которые перевелись. Потому что на судьбу абстрактного мужчины всем насрать. Он просто должен решить проблему, а что с ним будет дальше - похер. Поэтому всем страдальцам по настоящим мужчинам всегда надо иметь ввиду под ним своего сына/мужа/брата/отца/друга. Они готовы, чтобы конкретно он погиб в драке из-за ругани в метро или сел?Но граждане, воющие про отсутствующих мужчин, живут в своем розовом мире. Там можно трех пьяных куражащихся дегенератов с ножами как-то так угомонить, что никто даже не пострадает и все закончится тихо и мирно, а все останутся друзьями. Видимо, добрым словом и отеческим советом. Но так бывает только в диванных фантазиях. В жизни агрессия подавляется только еще большей агрессией. А это, в свою очередь, ведет к проблемам со здоровьем у одних и с законом - у других. К сожалению, так устроена реальная жизнь. Она, сюрприз, цинична и жестока. И это не вопросы мужественности и смелости. Это обычный здравый расчет, без которого нельзя. Очень уж ставки высоки. Сесть или лечь, защищая себя и близких - одно. Защищая жизнь незнакомого человека - другое. А вот получить все то же самое просто из-за чьей-то ругани в метро - вообще третье.