8 слов, которые ставят перед выбором: слитно или раздельно

О чём нужно помнить?





Союз - это служебная часть речи, служащая для связи однородных членов предложения, частей сложного предложения и отдельных предложений в тексте.





По строению союзы делятся на простые и составные: простые состоят из одного слова, составные – из двух и более.





Примеры простых союзов: и, а. но, или, как, если, что, чтобы, зато, тоже, также, причём, притом и т.д.

Примеры составных союзов: так как, в то время как, в связи с тем что и т.д.





Чтобы не путать союзы и местоимения с предлогом, союзы и местоимения с частицей, удобно пользоваться памятками, приведёнными выше.