8 слов, которые ставят перед выбором: слитно или раздельно

Как часто нам приходится ломать голову над тем, слитно или раздельно писать слово. Особенно это касается написания союзов и местоимений с предлогами.
На одном из учительских сайтов «Я - учитель начальных классов» (не реклама) нашла полезные плакатики на эту тему. Не могла не поделиться. Очень просто и понятно.
О чём нужно помнить?
Союз - это служебная часть речи, служащая для связи однородных членов предложения, частей сложного предложения и отдельных предложений в тексте.
По строению союзы делятся на простые и составные: простые состоят из одного слова, составные – из двух и более.
Примеры простых союзов: и, а. но, или, как, если, что, чтобы, зато, тоже, также, причём, притом и т.д.
Примеры составных союзов: так как, в то время как, в связи с тем что и т.д.
Чтобы не путать союзы и местоимения с предлогом, союзы и местоимения с частицей, удобно пользоваться памятками, приведёнными выше.
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