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8 слов, которые ставят перед выбором: слитно или раздельно

8 слов, которые ставят перед выбором: слитно или раздельно (9 фото)

Автор:
12 октября 2021 09:17
200
9

Как часто нам приходится ломать голову над тем, слитно или раздельно писать слово. Особенно это касается написания союзов и местоимений с предлогами.

На одном из учительских сайтов «Я - учитель начальных классов» (не реклама) нашла полезные плакатики на эту тему. Не могла не поделиться. Очень просто и понятно.

×

О чём нужно помнить?


Союз - это служебная часть речи, служащая для связи однородных членов предложения, частей сложного предложения и отдельных предложений в тексте.


По строению союзы делятся на простые и составные: простые состоят из одного слова, составные – из двух и более.


Примеры простых союзов: и, а. но, или, как, если, что, чтобы, зато, тоже, также, причём, притом и т.д.

Примеры составных союзов: так как, в то время как, в связи с тем что и т.д.


Чтобы не путать союзы и местоимения с предлогом, союзы и местоимения с частицей, удобно пользоваться памятками, приведёнными выше.


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dima423 Полчаса назад
я то же зато что бы все говорили грамотно)
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