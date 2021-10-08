На днях в сети разлетелось видео, как учитель из Воркуты замахивается на ученика. Со слов мальчика, он просто спросил про обувь. А теперь посмотрите полную версию происходящего. На видео ученик из Воркуты нарывался на учителя всячески оскорбляя его. Четко слышно "Дима пи*р", что было адресовано учителю. Ученик ругался матом на учителя и обращался на ты. Просто школьник, который, видимо, постоянно доводит всех учителей.