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На видео ученик из Воркуты нарывался на учителя всячески

На видео ученик из Воркуты нарывался на учителя всячески (1 видео)

Автор:
08 октября 2021 13:51
Метки: довёл   полная версия   школьник   
1003
1

На днях в сети разлетелось видео, как учитель из Воркуты замахивается на ученика. Со слов мальчика, он просто спросил про обувь. А теперь посмотрите полную версию происходящего. На видео ученик из Воркуты нарывался на учителя всячески оскорбляя его. Четко слышно "Дима пи*р", что было адресовано учителю. Ученик ругался матом на учителя и обращался на ты. Просто школьник, который, видимо, постоянно доводит всех учителей.

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Метки: довёл   полная версия   школьник   
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29  комментариев
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4k
Максим 3 часа назад
Они же дети (с), а учителя обслуживающий персонал (с).
Очень жаль, что у нас нельзя отстранить ученика от занятий и посещения школы. А ведь куда проще, переведи такого уродца на домашнее обучения и пусть родители пожинают плоды воспитания.
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8k
*Сергей* 56 минут назад
Мучается паренек! Родители явно не додают ему любви, внимания и ремня...
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7k
Мистер Фикс Час назад
Вот чтобы такого не было, надо в классах ставить видеонаблюдение.
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22k
Тигран Саркисян Час назад
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119
Вадим В. Новоженов 2 часа назад
Сосунок понтуется перед прыщавыми ботанами и стрёмными одноклассницами, зная, что учитель, к сожалению, ничем ответить ему не сможет. Фуфловое геройство. При СССР были спецшколы, которых, ох как боялись подобные персонажи.
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769
SeaDog 2 часа назад
Сучок!!!Ремня хорошего не помешало бы!
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8k
Alex Djeff 2 часа назад
Будущий постоялец местных колоний. И ехать этапом далеко не надо...
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7k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Очень-очень жаль, что упразднили школы для дураков. В наше время их назвали ШД. Таких уебков отправляли туда, там не давали аттестатов, только какие-то сраные справки, с которыми работа потом была только дворником.
Еще. Опять же - в первую очередь это должны видеть родители!!!
И последнее - если таким козлом вырастет мой внук (сейчас первоклашка и боготворит учительницу) - видит бог, возьму ремень и так отхерачу, что неделю сесть не сможет. И никакая толерантность не поможет!
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14k
Роберт Шекли 2 часа назад
Можно сделать проще
Ввести штраф за каждый факт оскорбления учителя в размере 10% от дохода семьи в месяц, но не менее 5 тыс. р. Т.е. за фразу "Дима п*дор и г*ндон" семья заплатит 20%, но не менее 10 тыс.
За рукоприкладство по отношению к учителю штраф 30%, но не менее 20 тыс. руб.

И все. Пусть родители воспитывают, а школа учит.
Водителей штрафами отучили парковаться в неположенном месте, так и подростков тоже можно
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22k
Ваня 2 часа назад
возвращайте макаренко и его систему воспитания...
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5k
Ya 3 часа назад
Первое что надо сделать-это запретить входить в школу с смартфонами и телефонами. Тот кто пронесет незаметно, в случае обнаружения отбирать и на глазах у всех превращать смарт в месиво, включая симку. Это сразу на 90% уменьшит такие вые..оны, ведь все делается ради ролика в инете, это главная цель подонков. А второе-таких подонков уже не вылечишь, поэтому потихоньку без свидетелей поймать и харей об асфальт, а потом еще и в унитазе с говном подержать морду.
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482
Ольга 3 часа назад
Малолетний ушлепок. Из такого вырастает большая гнида.
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7k
КОСТЯН 3 часа назад
переепать несколько раз сученка, чтоб звезда на жопе отпечаталась, лучше лекарства не придумаешь...

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10k
Шурум-бурум 3 часа назад
цитирую цитирующую

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1k
Mowgley 3 часа назад
Выгнать у@бана из школы с такой поганой характеристикой, чтобы никуда не принимали.
За его образование ни у кого не должна болеть голова - только у него самого и его родителей.
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810
poбт 3 часа назад
это так мило
еще вчера в комментах травили физрука, сегодня те же самые будут пинать 3.14здюка
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9k
insaider 3 часа назад
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4k
tamin 3 часа назад
Выгнать из школы, доску позора и.т.д.
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25k
Батончик с маком 3 часа назад
Родаков надо наказывать. Штраф пару лямов. Вот тогда дурь из башки сопляка сразу выбьют и другим будет неповадно
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1k
AGold 3 часа назад
очередной говна кусок растет...
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Владимир

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