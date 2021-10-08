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На днях в сети разлетелось видео, как учитель из Воркуты замахивается на ученика. Со слов мальчика, он просто спросил про обувь. А теперь посмотрите полную версию происходящего. На видео ученик из Воркуты нарывался на учителя всячески оскорбляя его. Четко слышно "Дима пи*р", что было адресовано учителю. Ученик ругался матом на учителя и обращался на ты. Просто школьник, который, видимо, постоянно доводит всех учителей.
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Метки: довёл полная версия школьник
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Очень жаль, что у нас нельзя отстранить ученика от занятий и посещения школы. А ведь куда проще, переведи такого уродца на домашнее обучения и пусть родители пожинают плоды воспитания.
Еще. Опять же - в первую очередь это должны видеть родители!!!
И последнее - если таким козлом вырастет мой внук (сейчас первоклашка и боготворит учительницу) - видит бог, возьму ремень и так отхерачу, что неделю сесть не сможет. И никакая толерантность не поможет!
Ввести штраф за каждый факт оскорбления учителя в размере 10% от дохода семьи в месяц, но не менее 5 тыс. р. Т.е. за фразу "Дима п*дор и г*ндон" семья заплатит 20%, но не менее 10 тыс.
За рукоприкладство по отношению к учителю штраф 30%, но не менее 20 тыс. руб.
И все. Пусть родители воспитывают, а школа учит.
Водителей штрафами отучили парковаться в неположенном месте, так и подростков тоже можно
а где денег нет на оплату штрафов (алкаши там скажем), то передавать детей в детдом, там их живо научат отвечать за слова.
За его образование ни у кого не должна болеть голова - только у него самого и его родителей.