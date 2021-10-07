Astra Linux, или как я стал фанатом российской операционной системы

Как раз старшая дочка на ДР получила новый ноутбук в подарок, на базе Intel iCore 10-го поколения. А я вытащил пылившийся уже несколько лет на полке старенький ноутбук на процессоре Intel Celeron 550, 1 ядро и 2 гигагерца в сердце. Он уже ни на что не был годен, даже расширение ОЗУ до 3 гигабайт не дало ему дышать нормально под полноценной Windows 7 64 bits, что уж говорить о 10-ке!!!



И вот, скачав себе общедоступный бесплатный дистрибутив "AstraLinux Common Edition 5 Орёл", я принялся за работу...



Установка - прекрасна. Все опции по умолчанию, все сделано самим установщиком. Ставил с флэшки, инструкции по закатыванию ISO просты и состоят из 3-х шагов. Сама установка заняла на новый ноутбук примерно 5 минут, на старом - около 15.



Первый же запуск, заходим в системный монитор и... Офигеваю. Я же привык, что голая система типа Windows 10 жрёт при первом же запуске больше 1,5 гигабайта ОЗУ. Здесь же - в 5(!) раз меньше. чуть более 0.3 Гига.



Процессор? Нагрузка на него (Celeron 550 2008-го года выпуска) не превышает 10% в режиме пустого рабочего стола. WIndows 7 НИКОГДА не жрал меньше 50%, а 10-ка просто не устанавливалась на него из-за отсутствия какой-либо видеокарты с видеоускорением.



Результат - окна просто летают.



Побочный результат - старенькая 6-ти летняя батарейка, которая на Windows 7 работала от силы 20 минут, теперь тянет 2 часа! Алилуйя!



Вместе с системой идут уже предустановленные программы, тот самый минимум для комфортной работы: браузер Хромиум, ЛибреОфис (на котором я уже давно работал и под Windows), куча графических редакторов, всякие мелкие приблуды типа калькулятора и пасьянсов. И даже есть научные приложения!



Скорость работы впечатлила. Если не считать того, что и под WIndows сильно тормозит на стареньком Целероне (к примеру, онлайн-приложения типа youtube), скорость работы всего остального на новом 10-м ICore и старючем одноядерном Celeron отличается несильно. Да, анимация окон отключена и при включении ее на старом ноутбуке тормоза появились - ну как же без них! На новом все отлично! Но анимацию можно и выключить, она на комфорт влияет не сильно.



А как обстоят дела с поддержкой приложений от Windows? Здесь пришлось покопаться: в комплекте с AstraLinux не идет никаких предустановленных виртуальных машин, но, поскольку ядро базируется на Debian, а репозиторий Astra и так довольно обширен, через несколько минут ползанья по официальному форуму Astra я решил обратить внимание на PlayOnLinux - графическую оболочку для Wine, под которой без труда можно запускать приложения Windows.



Дочка очень просила поставить ей Genshin Impact. Скажу честно - пришлось покопаться. Установка Playonlinux прошла без проблем через интерфейс Synaptic из основного репозитория AStra, а вот установить саму игру под него удалось только после плясок с бубном по десятку различных игровых форумов. Увы, проблема не в ОС - проблема в том, что официальных патчей, исправляющих ошибки игры, под Linux не выпускается. Пришлось качать несколько штук и ставить их, руководствуясь видео с Ютуб. Но и с этим справились.



Что же касается офисных приложений - Microsoft Office, Adobe Reader, Corel Draw и прочее ставится с полоборота через PoL, в котором уже есть опции для установки этих пакетов. Работает без нареканий и очень, очень быстро.



Периферия также не вызвала проблем. Абсолютное большинство мышек, клавиатур, вебкамер и прочей дребедени определяются PnP автоматически. Единственный момент - на всех ноутах устанавливать wifi адаптер пришлось вручную. Большой проблемы это не вызвало, но если вы не продвинутый пользователь и с Линуксом до того дел не имели, лучше обратитесь к технику.



Принтеры HP также подключились без проблем через утилиту с репозитория.



После 15 минут тыканья подключил и основной репозиторий Debian и через пару часов работы научился подключать даже PPA, так что огромный мир программ для Debian и конкретно Ubuntu здесь также работает!



Итак, друзья. 13-ти летний ноутбук на одноядерном процессоре снова в деле. 4 месяца полета - полет нормальный, впервые за 30 лет общения с Unix и Linux. И приятный бонус - расход электроэнергии снизился в разы. Для тех, кто живет в ЕС - очень актуально, нет?



Здоровья вам!