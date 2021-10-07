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Astra Linux, или как я стал фанатом российской операционной системы

Astra Linux, или как я стал фанатом российской операционной системы (4 фото)

Автор:
07 октября 2021 13:57
Сообщество : Windows
Метки: AstraLinux   Сделано у нас   система операционная   
1352
4
Случалось ли так, что у вас есть качественный компьютер, который работает уже лет десять? Вы к нему привыкли, он Вам удобен и полностью устраивает для текущих работ, вы прямо вслепую можете работать на нём и с ним связаны прекрасные воспоминания и ощущения?
И вдруг, приходит момент, когда ваш прекрасный ноутбук или десктоп перестаёт поддерживать новые программы, начинает тормозить при обновлении Windows, или при попытке обновить Windows не обновляется?
×

Выход есть.

И этот выход называется Linux.

Причем, не абы какой. А такой, внутри которого есть именно то, что вам нужно - и нет того, что никогда вам не понадобится. Голосовые помощники, слежка за вашим местоположением, синий экран смерти после внезапной обновы - пора сказать всему этому чуду извращенцев от Microsoft "пока, бейби!"

И сделать себе подарок. Разрешить себе воспользоваться иной, надёжной и быстрой системой. Которая не устареет внезапно через пару лет, не станет тихо, словно вор, скачивать гигабайты обновлений а потом вне вашего ведома шуршать жестким диском темной ночью, чтобы утром вы орали на ни в чем не повинную железяку...

Я многократно пытался перейти на Линукс. Ставил, пожалуй, все массовые дистрибутивы. Даже FreeBSD Unix, затем RedHat Linux, Ubuntu, Mint, Slax, AltLinux и много что ещё. И ни один из них не понравился мне. Какие-то слишком сложны в установке. Какие-то слишком наворочены в плане интерфейса и каждодневного использования. Какие-то, наоборот, слишком простые и примитивные.

Но в общем-то главным критерием для меня было "работать как на Windows", но быстрее, надежнее и удобнее. И до сей поры такого сочетания найти не удавалось.

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Метки: AstraLinux   Сделано у нас   система операционная   
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8k
Тудаблин 6 часов назад
"впервые за 30 лет общения с Unix и Linux" - это прорыв, ещё лет 30 и что-нить серьёзное запустят, помимо офиса
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4k
Fishki_surfer Час назад
Автор опоздал на холивар лет на двадцать.
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1
Константин Пиявкин Fishki_surfer 18 минут назад
автору похеру, он отрабатывает.
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153
Far Seer 2 часа назад
Дизайнеры - выбирают MacOS или Windows из-за софта
Геймеры - выбирают MacOS или Windows по тем же причинам.
Разработчики - всё очень сугубо, зависит от того, кем работаешь, к примеру .Net, MSSQL -> Windows, мобильная разработка iOS - macOS, Android - по тенденции чаще выбирает MacOS, несмотря на работу Android Studio также по Windows или Linux (shell-скрипты, поддержка одновременно приложения для 2-х платформ и т.д.)
Php - Linux ( Из Линукса - выбирают чаще всего или Ubuntu, CentOs, Debian, Suse)
Если посмотреть на AWS, GoogleCloud, Azure - то чаще всего как раз эти 3 дистрибутива линукс Ubuntu, CentOs, Debian используются. Нужен очень легковесный линукс без всего лишнего (например для докеров) - Alpine
В офисах компаний сисадмины/девопсы не приветствует "разношерстность", стараются иметь как можно меньше различных версий операционных систем, чтобы было легче и эффективно централизовано поддерживать операционные системы.
Для домашнего пользования? С развитием смартфонов оказалось, что многим комп и не нужен. Роутер + смартфон - и всё...
Те, которым дома компьютер всё-таки нужен, но слабо разбираются - возьмут или Mac или Windows.
Те, которые дома хорошо разбираются - вот наверное эта прослойка и будет использовать подобные дистрибутивы.
Даже в этой статье автор пишет, что поставил дочери виндовую программу с некоторыми усилиями. Сомневаюсь, что много людей пойдут на это. Во многих комментариях автор вспоминает про Wine: семь бед - один ответ. Зачем тогда линкус, если запускать набор виндовых программ?
Энергоэффективность? - Mint, Alpine и другие в помощь. Там ещё меньше процессор будет работать.
Русский язык? - Да много в каких дистрибутивых и операционных системах можно выставить русский язык.

Пост больше построен на эмоциях, чем на реальных каких-то преимуществах этой системы
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13k
Генка 2 часа назад
Я периодически на линукс пытаюсь перейти. С периодичностью в 5 лет примерно. Пока что не получается. Через 5 лет еще попробую, наверное, хотя винда вполне удовлетворяет все мои потребности. Просто интересно что там, с альтернативами.
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34
Сергей 3 часа назад
Скромней надо быть господа разработчики Astra, реклама так и прет.
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32k
Aleksandr 3 часа назад
"Дочка очень просила поставить ей Genshin Impact. Скажу честно - пришлось покопаться. Установка Playonlinux прошла без проблем через интерфейс Synaptic из основного репозитория AStra, а вот установить саму игру под него удалось только после плясок с бубном по десятку различных игровых форумов."
А на винде достаточно два раза щелкнуть по ярлычку.
Вот когда линукс так сможет-я сразу же на него перейду...
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820
poбт 4 часа назад
к слову астру внедрили так же на китайской тяньваньской аэс в системе противопожарной защиты вместе с соответствующим российским софтом
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8k
БарНалей 4 часа назад
У меня один вопрос "как пропатчить kde2 под freebsd"
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4k
Ыукп 4 часа назад
Ну поставил я линукс на ноут. Поюзал. Тормозит, как с хр-кой, семерой или десяткой. Да, железо старенькие, но тормоза во всех системах одинаковые.
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30k
Растрелли В.В. 4 часа назад
Имел дела с Linux со времён Fedora 6. Но как-то фу. Тут от 11 винды плюёшься, а линь - далеко не винда по количеству багов, ошибок и просто пробелов (не доделали студенты-контрибьютеры :) )
Хотя, если винда пойдёт по той же дорожке, как сейчас, то они сравняются.
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3k
aed 4 часа назад
Все в линуксе хорошо, вот только большинство игр не идет. Вот так вот захочешь Героев3 погонять по старой памяти, а хер там. Или какой-неть farcry или stalker на максималках - а хрен там.
Молчу уж всякие редакторы фото и видео.
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855
Алексей Попов 4 часа назад
И забудь про корелы, мусы, адоб, и просто рисуй в ворде :-) Больше то нам и не надо :-)
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187
Vitaly Vitalik Maks Es 9 минут назад
а причем тут игры? корел, арткам, иллюстратор, не игры, автокад как будут работать? если комп только почту пересылать, то да пойдет твоя астра
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57k
pynh 5 часов назад
чо там российского? потертые копирайты?
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28k
Антон 5 часов назад
Я так понимаю, кроме АНБ мои данные теперь будут доступны и ФСБ? Спасибо, не надо.
Эта Астра уже лет 12 пишется, как передовая российская ось. Видимо, в какой-то параллельной России.
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3k
Андрей 5 часов назад
Окей, афтор, а как быть с CAD-системами? Есть что-то нормальное, хотябы как ActCAD например
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 часов назад
обновления Windows 10 отключаются 3 действиями...
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45k
zloykoyot 5 часов назад
Может быть всё действительно замечательно в этой операционке. Но что, к примеру, делать мне, не понявшему и половины перечисленных аббревиатур? Я в такие дебри даже и пытаться лезть не буду.
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3k
Ильдар Суюндиков 5 часов назад
не ось кушает память а браузер
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1k
Андрей Ы. 5 часов назад
KDE Neon. В отличии от Кубунты софтом не перегружен, ничего лишнего. Стабильный. А вообще Дебиан наше всё.
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726
Kruma 6 часов назад
"Для тех, кто живет в ЕС - очень актуально, нет?" нет))) вообще пофик сколько комп жрет
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7k
Тёплый Ламповый 6 часов назад
Для тех, кто не умеет плясать с бубном, не рекомендуется ))
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Maks Es

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