Astra Linux, или как я стал фанатом российской операционной системы

1352
4
Случалось ли так, что у вас есть качественный компьютер, который работает уже лет десять? Вы к нему привыкли, он Вам удобен и полностью устраивает для текущих работ, вы прямо вслепую можете работать на нём и с ним связаны прекрасные воспоминания и ощущения?
И вдруг, приходит момент, когда ваш прекрасный ноутбук или десктоп перестаёт поддерживать новые программы, начинает тормозить при обновлении Windows, или при попытке обновить Windows не обновляется?
И вдруг, приходит момент, когда ваш прекрасный ноутбук или десктоп перестаёт поддерживать новые программы, начинает тормозить при обновлении Windows, или при попытке обновить Windows не обновляется?
Вы внезапно устарели.
Казалось бы, ничего не поменялось. Вы по-прежнему работаете на вашем любимом компьютере, делаете ровно то же, что и раньше. Но с каждым разом, с каждым обновлением Windows, ваш компьютер всё больше и больше задыхается. Ему не хватает оперативной памяти, объема жесткого диска, скорости процессора и периферии.
И вы начинаете нервничать.
И вы начинаете нервничать.
Да что с тобой не так?
Иногда, конечно же, эти проблемы решаются. Не всегда замедление скорости вашего любимого железа связано с устареванием его компонентов. Часто это связано с ошибками системы и программ, неэффективным размещением файлов на диске или с банальным перегревом компонентов, покрытых толстым-толстым слоем пыли и грязи. Или, к примеру, посетив сайт со знойными обнажёнными девушками (надеюсь, не мальчиками), вы намотали на свой винт нехорошую инфекцию.
И в этом случае, разумеется, чистка компьютера и переустановка Windows действительно спасают ситуацию.
Но, увы, времена безмятежного использования одних и тех же программ под Windows закончились. Производитель операционки не скрывает, что начиная с Windows 10 обновления всё больше и больше замедляют компьютер, причём никто пользователя о необходимости этих самых патчей и обновления ядра системы уже и не спрашивает. Поставится всё само, словно вор, ночью. И утром, включив свой компьютер, вы можете заметить не только положительные изменения в настройках ил удобстве пользования, но и существенное замедление системы.
В общем, ваш любимый компьютер под управлением новой операционки от Microsoft в любой момент времени может резко устареть и вы, чертыхаясь, отправитесь за новым аппаратом.
Но, на самом деле всё так безнадежно? Или всё еще есть вариант, как продолжить, назло годам и жадным тварям из глобальных корпораций, продолжить комфортно использовать свой любимый кукусик?
И в этом случае, разумеется, чистка компьютера и переустановка Windows действительно спасают ситуацию.
Но, увы, времена безмятежного использования одних и тех же программ под Windows закончились. Производитель операционки не скрывает, что начиная с Windows 10 обновления всё больше и больше замедляют компьютер, причём никто пользователя о необходимости этих самых патчей и обновления ядра системы уже и не спрашивает. Поставится всё само, словно вор, ночью. И утром, включив свой компьютер, вы можете заметить не только положительные изменения в настройках ил удобстве пользования, но и существенное замедление системы.
В общем, ваш любимый компьютер под управлением новой операционки от Microsoft в любой момент времени может резко устареть и вы, чертыхаясь, отправитесь за новым аппаратом.
Но, на самом деле всё так безнадежно? Или всё еще есть вариант, как продолжить, назло годам и жадным тварям из глобальных корпораций, продолжить комфортно использовать свой любимый кукусик?
×
Выход есть.
И этот выход называется Linux.
Причем, не абы какой. А такой, внутри которого есть именно то, что вам нужно - и нет того, что никогда вам не понадобится. Голосовые помощники, слежка за вашим местоположением, синий экран смерти после внезапной обновы - пора сказать всему этому чуду извращенцев от Microsoft "пока, бейби!"
И сделать себе подарок. Разрешить себе воспользоваться иной, надёжной и быстрой системой. Которая не устареет внезапно через пару лет, не станет тихо, словно вор, скачивать гигабайты обновлений а потом вне вашего ведома шуршать жестким диском темной ночью, чтобы утром вы орали на ни в чем не повинную железяку...
Я многократно пытался перейти на Линукс. Ставил, пожалуй, все массовые дистрибутивы. Даже FreeBSD Unix, затем RedHat Linux, Ubuntu, Mint, Slax, AltLinux и много что ещё. И ни один из них не понравился мне. Какие-то слишком сложны в установке. Какие-то слишком наворочены в плане интерфейса и каждодневного использования. Какие-то, наоборот, слишком простые и примитивные.
Но в общем-то главным критерием для меня было "работать как на Windows", но быстрее, надежнее и удобнее. И до сей поры такого сочетания найти не удавалось.
Причем, не абы какой. А такой, внутри которого есть именно то, что вам нужно - и нет того, что никогда вам не понадобится. Голосовые помощники, слежка за вашим местоположением, синий экран смерти после внезапной обновы - пора сказать всему этому чуду извращенцев от Microsoft "пока, бейби!"
И сделать себе подарок. Разрешить себе воспользоваться иной, надёжной и быстрой системой. Которая не устареет внезапно через пару лет, не станет тихо, словно вор, скачивать гигабайты обновлений а потом вне вашего ведома шуршать жестким диском темной ночью, чтобы утром вы орали на ни в чем не повинную железяку...
Я многократно пытался перейти на Линукс. Ставил, пожалуй, все массовые дистрибутивы. Даже FreeBSD Unix, затем RedHat Linux, Ubuntu, Mint, Slax, AltLinux и много что ещё. И ни один из них не понравился мне. Какие-то слишком сложны в установке. Какие-то слишком наворочены в плане интерфейса и каждодневного использования. Какие-то, наоборот, слишком простые и примитивные.
Но в общем-то главным критерием для меня было "работать как на Windows", но быстрее, надежнее и удобнее. И до сей поры такого сочетания найти не удавалось.
Почему Astra?
Скажу честно - когда я услышал про то, что в России создали новую операционную систему, я даже не стал пролистывать новость до конца: столько уже их было, этих операционок! Из всех российских ОС на базе Линукс мне более-менее понравилась только Alt-Образование, специально разработанная для школ, версии 2012 года. Более поздние версии мне показались слишком урезанными, да и по скорости они мало отличались от Windows.
И вот, летом этого года снова всплывает краткая новость: Astra Linux заключает контракт с РосАтомом на переход российского атомного гиганта именно на их операционную систему. А до того, Astra была выбрана МинОбороны РФ, Почтой России и даже Сбербанком для перевода части своих систем именно на неё.
Опачки, подумал я. Пора пробовать.
И вот, летом этого года снова всплывает краткая новость: Astra Linux заключает контракт с РосАтомом на переход российского атомного гиганта именно на их операционную систему. А до того, Astra была выбрана МинОбороны РФ, Почтой России и даже Сбербанком для перевода части своих систем именно на неё.
Опачки, подумал я. Пора пробовать.
Щупаем звезду.
Как раз старшая дочка на ДР получила новый ноутбук в подарок, на базе Intel iCore 10-го поколения. А я вытащил пылившийся уже несколько лет на полке старенький ноутбук на процессоре Intel Celeron 550, 1 ядро и 2 гигагерца в сердце. Он уже ни на что не был годен, даже расширение ОЗУ до 3 гигабайт не дало ему дышать нормально под полноценной Windows 7 64 bits, что уж говорить о 10-ке!!!
И вот, скачав себе общедоступный бесплатный дистрибутив "AstraLinux Common Edition 5 Орёл", я принялся за работу...
Установка - прекрасна. Все опции по умолчанию, все сделано самим установщиком. Ставил с флэшки, инструкции по закатыванию ISO просты и состоят из 3-х шагов. Сама установка заняла на новый ноутбук примерно 5 минут, на старом - около 15.
Первый же запуск, заходим в системный монитор и... Офигеваю. Я же привык, что голая система типа Windows 10 жрёт при первом же запуске больше 1,5 гигабайта ОЗУ. Здесь же - в 5(!) раз меньше. чуть более 0.3 Гига.
Процессор? Нагрузка на него (Celeron 550 2008-го года выпуска) не превышает 10% в режиме пустого рабочего стола. WIndows 7 НИКОГДА не жрал меньше 50%, а 10-ка просто не устанавливалась на него из-за отсутствия какой-либо видеокарты с видеоускорением.
Результат - окна просто летают.
Побочный результат - старенькая 6-ти летняя батарейка, которая на Windows 7 работала от силы 20 минут, теперь тянет 2 часа! Алилуйя!
Вместе с системой идут уже предустановленные программы, тот самый минимум для комфортной работы: браузер Хромиум, ЛибреОфис (на котором я уже давно работал и под Windows), куча графических редакторов, всякие мелкие приблуды типа калькулятора и пасьянсов. И даже есть научные приложения!
Скорость работы впечатлила. Если не считать того, что и под WIndows сильно тормозит на стареньком Целероне (к примеру, онлайн-приложения типа youtube), скорость работы всего остального на новом 10-м ICore и старючем одноядерном Celeron отличается несильно. Да, анимация окон отключена и при включении ее на старом ноутбуке тормоза появились - ну как же без них! На новом все отлично! Но анимацию можно и выключить, она на комфорт влияет не сильно.
А как обстоят дела с поддержкой приложений от Windows? Здесь пришлось покопаться: в комплекте с AstraLinux не идет никаких предустановленных виртуальных машин, но, поскольку ядро базируется на Debian, а репозиторий Astra и так довольно обширен, через несколько минут ползанья по официальному форуму Astra я решил обратить внимание на PlayOnLinux - графическую оболочку для Wine, под которой без труда можно запускать приложения Windows.
Дочка очень просила поставить ей Genshin Impact. Скажу честно - пришлось покопаться. Установка Playonlinux прошла без проблем через интерфейс Synaptic из основного репозитория AStra, а вот установить саму игру под него удалось только после плясок с бубном по десятку различных игровых форумов. Увы, проблема не в ОС - проблема в том, что официальных патчей, исправляющих ошибки игры, под Linux не выпускается. Пришлось качать несколько штук и ставить их, руководствуясь видео с Ютуб. Но и с этим справились.
Что же касается офисных приложений - Microsoft Office, Adobe Reader, Corel Draw и прочее ставится с полоборота через PoL, в котором уже есть опции для установки этих пакетов. Работает без нареканий и очень, очень быстро.
Периферия также не вызвала проблем. Абсолютное большинство мышек, клавиатур, вебкамер и прочей дребедени определяются PnP автоматически. Единственный момент - на всех ноутах устанавливать wifi адаптер пришлось вручную. Большой проблемы это не вызвало, но если вы не продвинутый пользователь и с Линуксом до того дел не имели, лучше обратитесь к технику.
Принтеры HP также подключились без проблем через утилиту с репозитория.
После 15 минут тыканья подключил и основной репозиторий Debian и через пару часов работы научился подключать даже PPA, так что огромный мир программ для Debian и конкретно Ubuntu здесь также работает!
Итак, друзья. 13-ти летний ноутбук на одноядерном процессоре снова в деле. 4 месяца полета - полет нормальный, впервые за 30 лет общения с Unix и Linux. И приятный бонус - расход электроэнергии снизился в разы. Для тех, кто живет в ЕС - очень актуально, нет?
Здоровья вам!
И вот, скачав себе общедоступный бесплатный дистрибутив "AstraLinux Common Edition 5 Орёл", я принялся за работу...
Установка - прекрасна. Все опции по умолчанию, все сделано самим установщиком. Ставил с флэшки, инструкции по закатыванию ISO просты и состоят из 3-х шагов. Сама установка заняла на новый ноутбук примерно 5 минут, на старом - около 15.
Первый же запуск, заходим в системный монитор и... Офигеваю. Я же привык, что голая система типа Windows 10 жрёт при первом же запуске больше 1,5 гигабайта ОЗУ. Здесь же - в 5(!) раз меньше. чуть более 0.3 Гига.
Процессор? Нагрузка на него (Celeron 550 2008-го года выпуска) не превышает 10% в режиме пустого рабочего стола. WIndows 7 НИКОГДА не жрал меньше 50%, а 10-ка просто не устанавливалась на него из-за отсутствия какой-либо видеокарты с видеоускорением.
Результат - окна просто летают.
Побочный результат - старенькая 6-ти летняя батарейка, которая на Windows 7 работала от силы 20 минут, теперь тянет 2 часа! Алилуйя!
Вместе с системой идут уже предустановленные программы, тот самый минимум для комфортной работы: браузер Хромиум, ЛибреОфис (на котором я уже давно работал и под Windows), куча графических редакторов, всякие мелкие приблуды типа калькулятора и пасьянсов. И даже есть научные приложения!
Скорость работы впечатлила. Если не считать того, что и под WIndows сильно тормозит на стареньком Целероне (к примеру, онлайн-приложения типа youtube), скорость работы всего остального на новом 10-м ICore и старючем одноядерном Celeron отличается несильно. Да, анимация окон отключена и при включении ее на старом ноутбуке тормоза появились - ну как же без них! На новом все отлично! Но анимацию можно и выключить, она на комфорт влияет не сильно.
А как обстоят дела с поддержкой приложений от Windows? Здесь пришлось покопаться: в комплекте с AstraLinux не идет никаких предустановленных виртуальных машин, но, поскольку ядро базируется на Debian, а репозиторий Astra и так довольно обширен, через несколько минут ползанья по официальному форуму Astra я решил обратить внимание на PlayOnLinux - графическую оболочку для Wine, под которой без труда можно запускать приложения Windows.
Дочка очень просила поставить ей Genshin Impact. Скажу честно - пришлось покопаться. Установка Playonlinux прошла без проблем через интерфейс Synaptic из основного репозитория AStra, а вот установить саму игру под него удалось только после плясок с бубном по десятку различных игровых форумов. Увы, проблема не в ОС - проблема в том, что официальных патчей, исправляющих ошибки игры, под Linux не выпускается. Пришлось качать несколько штук и ставить их, руководствуясь видео с Ютуб. Но и с этим справились.
Что же касается офисных приложений - Microsoft Office, Adobe Reader, Corel Draw и прочее ставится с полоборота через PoL, в котором уже есть опции для установки этих пакетов. Работает без нареканий и очень, очень быстро.
Периферия также не вызвала проблем. Абсолютное большинство мышек, клавиатур, вебкамер и прочей дребедени определяются PnP автоматически. Единственный момент - на всех ноутах устанавливать wifi адаптер пришлось вручную. Большой проблемы это не вызвало, но если вы не продвинутый пользователь и с Линуксом до того дел не имели, лучше обратитесь к технику.
Принтеры HP также подключились без проблем через утилиту с репозитория.
После 15 минут тыканья подключил и основной репозиторий Debian и через пару часов работы научился подключать даже PPA, так что огромный мир программ для Debian и конкретно Ubuntu здесь также работает!
Итак, друзья. 13-ти летний ноутбук на одноядерном процессоре снова в деле. 4 месяца полета - полет нормальный, впервые за 30 лет общения с Unix и Linux. И приятный бонус - расход электроэнергии снизился в разы. Для тех, кто живет в ЕС - очень актуально, нет?
Здоровья вам!
Авторский пост
20
Понравилось20
Новости партнёров
Геймеры - выбирают MacOS или Windows по тем же причинам.
Разработчики - всё очень сугубо, зависит от того, кем работаешь, к примеру .Net, MSSQL -> Windows, мобильная разработка iOS - macOS, Android - по тенденции чаще выбирает MacOS, несмотря на работу Android Studio также по Windows или Linux (shell-скрипты, поддержка одновременно приложения для 2-х платформ и т.д.)
Php - Linux ( Из Линукса - выбирают чаще всего или Ubuntu, CentOs, Debian, Suse)
Если посмотреть на AWS, GoogleCloud, Azure - то чаще всего как раз эти 3 дистрибутива линукс Ubuntu, CentOs, Debian используются. Нужен очень легковесный линукс без всего лишнего (например для докеров) - Alpine
В офисах компаний сисадмины/девопсы не приветствует "разношерстность", стараются иметь как можно меньше различных версий операционных систем, чтобы было легче и эффективно централизовано поддерживать операционные системы.
Для домашнего пользования? С развитием смартфонов оказалось, что многим комп и не нужен. Роутер + смартфон - и всё...
Те, которым дома компьютер всё-таки нужен, но слабо разбираются - возьмут или Mac или Windows.
Те, которые дома хорошо разбираются - вот наверное эта прослойка и будет использовать подобные дистрибутивы.
Даже в этой статье автор пишет, что поставил дочери виндовую программу с некоторыми усилиями. Сомневаюсь, что много людей пойдут на это. Во многих комментариях автор вспоминает про Wine: семь бед - один ответ. Зачем тогда линкус, если запускать набор виндовых программ?
Энергоэффективность? - Mint, Alpine и другие в помощь. Там ещё меньше процессор будет работать.
Русский язык? - Да много в каких дистрибутивых и операционных системах можно выставить русский язык.
Пост больше построен на эмоциях, чем на реальных каких-то преимуществах этой системы
А на винде достаточно два раза щелкнуть по ярлычку.
Вот когда линукс так сможет-я сразу же на него перейду...
Хотя, если винда пойдёт по той же дорожке, как сейчас, то они сравняются.
Молчу уж всякие редакторы фото и видео.
Эта Астра уже лет 12 пишется, как передовая российская ось. Видимо, в какой-то параллельной России.
(с) дед пингвин .
https://www.freecadweb.org/?lang=ruhttps://www.freecadweb.org/?lang=ru
https://www.comss.ru/page.php?id=5267https://www.comss.ru/page.php?id=5267
суть в том, что при желании отключить можно.
есть Synaptic но он очень примитивный.
И, на мой взгляд, Synaptic не примитивный, он на лицо ужасный, но добрый внутри.