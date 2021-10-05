FISHKINET
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами 40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами В России отмечается сбой в работе WhatsApp и Instagram В России отмечается сбой в работе WhatsApp и Instagram Лось практически навылет прошёл автомобиль Toyota Camry Лось практически навылет прошёл автомобиль Toyota Camry В России учредили День отца В России учредили День отца Ночная подборка приколюшек Ночная подборка приколюшек Кухонный работник эффектно отбился от грабителя Кухонный работник эффектно отбился от грабителя Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и были избиты прохожими Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Курица удивила петуха необычными детенышами Курица удивила петуха необычными детенышами "Доступное жильё": опасные для жизни дома в поселке под Краснодаром "Доступное жильё": опасные для жизни дома в поселке под Краснодаром Привинтили на славу: автомобильные номера Привинтили на славу: автомобильные номера Водитель не пропустил женщину с коляской и угрожал людям пистолетом: полиция уже задержала агрессора Водитель не пропустил женщину с коляской и угрожал людям... Знак свыше: очень неожиданное ДТП на трассе Знак свыше: очень неожиданное ДТП на трассе 18 гениальных решений на каждый день 18 гениальных решений на каждый день Эффектный вылет с "кольца" в Санкт-Петербурге Эффектный вылет с "кольца" в Санкт-Петербурге 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку... 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной... Вечерние картинки понедельника Вечерние картинки понедельника В Грозном избили двух болельщиков «Спартака» В Грозном избили двух болельщиков «Спартака»
Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили

Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 01:05
Метки: #моргенштерн   концерты   факты   
717
1
1

Прочитал сейчас новость о том, что уже десять русских городов добились отмены концертов Моргенштерна. В итоге тур скандального рэпера по России фактически сорван.
Сообщается, что это настоящая победа родителей.

Родительские организации добились отмены концертов рэпера Моргенштерна уже в десяти городах России. Вначале стало известно о пяти городах — площадки в Новосибирске, Орле, Краснодаре, Хабаровске и Владивостоке отказались принимать Моргенштерна. Однако сегодня источники Царьграда сообщили, что ещё пять концертов Алишера Валеева (таково настоящее имя артиста) не состоятся.

Родители мотивировали требования отменить «культурные мероприятия» тем, что в своих песнях рэпер использует мат, а также открыто пропагандирует запрещённые вещества и аморальный образ жизни. Правда, власти городов отмену концертов объяснили «антиковидными» мерами.

Однако концерты других исполнителей из-за ковида не отменены. Вероятно, в случае с Моргенштерном работает какой-то другой вирус? Так или иначе, цель достигнута. Рэпер, нахально заявляющий, что он «летает высоко, всем богам назло», кажется, на этот раз «долетался».

Между тем к акции протеста против выступлений Моргенштерна присоединилась Казань. Родители татарстанских подростков опубликовали обращение к главе республики с просьбой запретить мероприятие, запланированное на 3 октября. Обращение активистов уже направили в прокуратуру,​ также была опубликована петиция для сбора подписей, авторы которой напоминают, что студент, устроивший недавно массовый расстрел в Перми, был поклонником «творчества» Моргенштерна. В пятницу, 24 сентября стало известно, что Моргенштерну взять Казань не удастся — вместо его концерта в «Татнефть Арене» пройдёт хоккейный матч.

Впрочем, продюсеры стараются держать лицо. Говорят, концерт не отменён, а перенесён. Только вот незадача: новая дата выступления не называется.

Между тем многие организации пытаются заигрывать с популярными у молодёжи артистами, чтобы расширить свою клиентскую базу. Так, например, Альфа-Банк в своё время назначил Моргенштерна на пост директора по работе с молодёжью. Проработал рэпер недолго. Финансовая организация решила расторгнуть с ним контракт после того как против исполнителя было возбуждено административное дело по статье «Пропаганда наркотиков».

Под псевдонимом «Моргенштерн» скрывается выходец из Уфы, 23-летний Валеев Алишер Тагирович. Алишер умудрился быть трижды отчисленным из разных учебных заведений за непотребства. Из уфимской гимназии — за систематическое пьянство, из педагогического университета — за сексуальные домогательства к школьнице.

Поддерживаете ли вы такое движение против творчества Моргенштерна или считаете, что у Моргенштерна есть право выступать там, где он планировал?

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: #моргенштерн   концерты   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
34
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
76
333 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vi 24 секунды назад
Я не фанат данного исполнителя, да и жанра в целом. Но объясните мне в чем смысл запрета концертов? (вопрос риторический)

Как я понимаю, на подобные концерты идут люди, знающие творчество (если это так можно назвать) исполнителя (ну или как вы его там называете). Попасть на концерт куда сложней чем зайти в интернет и найти в открытом доступе клипы (youtube) и аудио (куча площадок, где можно скачать или купить треки). На концерте как минимум нужно заплатить за билет и, скорее всего, более жесткое ограничение по возрасту на входе.

В статье указано что «открыто пропагандирует запрещённые вещества», так может это уже не отменой концертов должно грозить, а вниманием со стороны прокуратуры?

Что касается мата, то с 1 июля 2014 г он запрещен на концертах. Правда там штраф всего-то до 50 000 руб. Но люди и так уже слышали тексты исполнителя, в которых это все используется. Что нового они там узнают?

Если вкратце – какой смысл запрещать исполнять в живую то, что подростки и так уже слышали и видели на вполне официальных площадках в Интернете? Если творчество какого-либо исполнителя противоречит законам РФ, то выкашивайте этого исполнителя отовсюду! Если нет, то пусть выступает для своей аудитории.

P.S. родители, уделяйте больше внимания своим детям. Тогда будете в курсе их предпочтений и увлечений. Найдя правильный подход можно оградить их от подобных исполнителей. Не будет у них аудитории, не будет и таких фриков на сцене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
Константин 19 минут назад
самое печальное, что если сгинет этот у.ё.б.о.к, то появится другой моргенштерн...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу Полчаса назад
Хорошая новость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Мерзкая тварь.
Молодёжь!
Не слушайте этого сатаниста, лучше мамке помогите по дому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
aolti 3 часа назад
Люди, слушавшие в подростковом возрасте "Сектор Газа" и "Красную плесень" запрещают своим детям слушать Моргенштерна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RomaXz 5 часов назад
Царьград? Серьезно? А нормальных источников не нашлось ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
333 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев 6 часов назад
А то все такие дебилы и не видят, как по методичкам дежурных фуфлометов разослали - отвлекать биомассу Моргенштерном, чтобы поменьше задумывались о взлетевшей инфляции (при высоких ценах на нефть) и о том, что едроссня на выборах, за которую никто по опросам не голосовал, опять якобы 146% голосов набрала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел 7 часов назад
Глупость какая то. Ну не пускайте свое чадо туда.
Я не слышал, что это поет. Видел в каких то шоу на ютубе.
Но считаю мракобесием запреты.
Пусть Пугачеву тогда отправят в тур по стране, посмотрим кто туда ломанет.
В самом деле, бред. Это как с Линдерманом (Рамштайн) запретили выступать на концерте организованном одной партии(неправильной) но разрешили выступить на другом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев 7 часов назад
Проблем других нет, какое-то нечто раздувать, про которое я никогда не слышал и не услышал бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
Показать ещё
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах 7 людей, погулявших на своих похоронах 7 людей, погулявших на своих похоронах Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3911550



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Я имел 36 лет заключения" - как бывший уголовник стал Героем Советского Союза, считался гением разведки и погиб в 28 лет?
6
45
"Я имел 36 лет заключения" - как бывший уголовник стал Героем Советского Союза,...
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
4
87
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
Набирающие популярность
Один из моментов прошедшего в выходные матча; Зенит-Сочи, счёт 1-2
0
8
Один из моментов прошедшего в выходные матча; Зенит-Сочи, счёт 1-2
Делать или не делать: вопросы к вакцине
1
162
Делать или не делать: вопросы к вакцине
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#люди#подборка#дтп#автомир#полиция#авто аварии#позитив
#факты#история#Разное#животные#Россия#сша#ynews#аварии#прикольные#фильм
#Юмор#новости#картинки#кино#автомобили#фотографии#прикол#еда#актеры#кулинария

На что жалуетесь?

Вернуться