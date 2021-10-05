Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили

Родители мотивировали требования отменить «культурные мероприятия» тем, что в своих песнях рэпер использует мат, а также открыто пропагандирует запрещённые вещества и аморальный образ жизни. Правда, власти городов отмену концертов объяснили «антиковидными» мерами.



Однако концерты других исполнителей из-за ковида не отменены. Вероятно, в случае с Моргенштерном работает какой-то другой вирус? Так или иначе, цель достигнута. Рэпер, нахально заявляющий, что он «летает высоко, всем богам назло», кажется, на этот раз «долетался».



Между тем к акции протеста против выступлений Моргенштерна присоединилась Казань. Родители татарстанских подростков опубликовали обращение к главе республики с просьбой запретить мероприятие, запланированное на 3 октября. Обращение активистов уже направили в прокуратуру,​ также была опубликована петиция для сбора подписей, авторы которой напоминают, что студент, устроивший недавно массовый расстрел в Перми, был поклонником «творчества» Моргенштерна. В пятницу, 24 сентября стало известно, что Моргенштерну взять Казань не удастся — вместо его концерта в «Татнефть Арене» пройдёт хоккейный матч.



Впрочем, продюсеры стараются держать лицо. Говорят, концерт не отменён, а перенесён. Только вот незадача: новая дата выступления не называется.



Между тем многие организации пытаются заигрывать с популярными у молодёжи артистами, чтобы расширить свою клиентскую базу. Так, например, Альфа-Банк в своё время назначил Моргенштерна на пост директора по работе с молодёжью. Проработал рэпер недолго. Финансовая организация решила расторгнуть с ним контракт после того как против исполнителя было возбуждено административное дело по статье «Пропаганда наркотиков».



Под псевдонимом «Моргенштерн» скрывается выходец из Уфы, 23-летний Валеев Алишер Тагирович. Алишер умудрился быть трижды отчисленным из разных учебных заведений за непотребства. Из уфимской гимназии — за систематическое пьянство, из педагогического университета — за сексуальные домогательства к школьнице.



Поддерживаете ли вы такое движение против творчества Моргенштерна или считаете, что у Моргенштерна есть право выступать там, где он планировал?

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