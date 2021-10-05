Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили

Прочитал сейчас новость о том, что уже десять русских городов добились отмены концертов Моргенштерна. В итоге тур скандального рэпера по России фактически сорван.
Сообщается, что это настоящая победа родителей.
Родительские организации добились отмены концертов рэпера Моргенштерна уже в десяти городах России. Вначале стало известно о пяти городах — площадки в Новосибирске, Орле, Краснодаре, Хабаровске и Владивостоке отказались принимать Моргенштерна. Однако сегодня источники Царьграда сообщили, что ещё пять концертов Алишера Валеева (таково настоящее имя артиста) не состоятся.
Родители мотивировали требования отменить «культурные мероприятия» тем, что в своих песнях рэпер использует мат, а также открыто пропагандирует запрещённые вещества и аморальный образ жизни. Правда, власти городов отмену концертов объяснили «антиковидными» мерами.
Однако концерты других исполнителей из-за ковида не отменены. Вероятно, в случае с Моргенштерном работает какой-то другой вирус? Так или иначе, цель достигнута. Рэпер, нахально заявляющий, что он «летает высоко, всем богам назло», кажется, на этот раз «долетался».
Между тем к акции протеста против выступлений Моргенштерна присоединилась Казань. Родители татарстанских подростков опубликовали обращение к главе республики с просьбой запретить мероприятие, запланированное на 3 октября. Обращение активистов уже направили в прокуратуру, также была опубликована петиция для сбора подписей, авторы которой напоминают, что студент, устроивший недавно массовый расстрел в Перми, был поклонником «творчества» Моргенштерна. В пятницу, 24 сентября стало известно, что Моргенштерну взять Казань не удастся — вместо его концерта в «Татнефть Арене» пройдёт хоккейный матч.
Впрочем, продюсеры стараются держать лицо. Говорят, концерт не отменён, а перенесён. Только вот незадача: новая дата выступления не называется.
Между тем многие организации пытаются заигрывать с популярными у молодёжи артистами, чтобы расширить свою клиентскую базу. Так, например, Альфа-Банк в своё время назначил Моргенштерна на пост директора по работе с молодёжью. Проработал рэпер недолго. Финансовая организация решила расторгнуть с ним контракт после того как против исполнителя было возбуждено административное дело по статье «Пропаганда наркотиков».
Под псевдонимом «Моргенштерн» скрывается выходец из Уфы, 23-летний Валеев Алишер Тагирович. Алишер умудрился быть трижды отчисленным из разных учебных заведений за непотребства. Из уфимской гимназии — за систематическое пьянство, из педагогического университета — за сексуальные домогательства к школьнице.
Поддерживаете ли вы такое движение против творчества Моргенштерна или считаете, что у Моргенштерна есть право выступать там, где он планировал?
Источник:
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Как я понимаю, на подобные концерты идут люди, знающие творчество (если это так можно назвать) исполнителя (ну или как вы его там называете). Попасть на концерт куда сложней чем зайти в интернет и найти в открытом доступе клипы (youtube) и аудио (куча площадок, где можно скачать или купить треки). На концерте как минимум нужно заплатить за билет и, скорее всего, более жесткое ограничение по возрасту на входе.
В статье указано что «открыто пропагандирует запрещённые вещества», так может это уже не отменой концертов должно грозить, а вниманием со стороны прокуратуры?
Что касается мата, то с 1 июля 2014 г он запрещен на концертах. Правда там штраф всего-то до 50 000 руб. Но люди и так уже слышали тексты исполнителя, в которых это все используется. Что нового они там узнают?
Если вкратце – какой смысл запрещать исполнять в живую то, что подростки и так уже слышали и видели на вполне официальных площадках в Интернете? Если творчество какого-либо исполнителя противоречит законам РФ, то выкашивайте этого исполнителя отовсюду! Если нет, то пусть выступает для своей аудитории.
P.S. родители, уделяйте больше внимания своим детям. Тогда будете в курсе их предпочтений и увлечений. Найдя правильный подход можно оградить их от подобных исполнителей. Не будет у них аудитории, не будет и таких фриков на сцене.
Молодёжь!
Не слушайте этого сатаниста, лучше мамке помогите по дому.
А у твоего любимого педераста вряд-ли такие есть.
Вот сейчас Сектор Газа для тебя - "...немало хороших песен", а для твоих родителей в то самое время, когда ты его слушал - "убогость и дерьмо".
Так получается что это ты шизофреник.
Я не слышал, что это поет. Видел в каких то шоу на ютубе.
Но считаю мракобесием запреты.
Пусть Пугачеву тогда отправят в тур по стране, посмотрим кто туда ломанет.
В самом деле, бред. Это как с Линдерманом (Рамштайн) запретили выступать на концерте организованном одной партии(неправильной) но разрешили выступить на другом