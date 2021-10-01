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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
01 октября 2021 08:39
Метки: Юмор   картинки   приколы   
5776
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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11  комментариев
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22k
Очевидное-Невероятное 10 часов назад
матраса не хватает...
я так три года жил, пока не женился...
это были лучшие годы
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1k
DHC 4 часа назад
- Девченки, пойдемте к нам - чайку попьем?!
- А это не больно?
- Что? Почему должно быть больно?
- Ну нас на прошлой неделе на вафли позвали, так чуть весь рот не порвали...
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1k
Vovan Petroff 5 часов назад
Когда этот нанайка был пацанёнком, он снял с этого дерева кору полоской по спирали.
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6k
Евгений 5 часов назад


Так в этом весь смысл. Если нужен ускоренный курс похудения, вместо орехов, ешьте чёрную икру.
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28k
Татьяна Юсова 8 часов назад
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39k
dima423 9 часов назад
Всмысле она себя явно переоценила? окуенная попка, окуенная фигурка, окуенные шортики...че не так то?
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