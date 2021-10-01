5776
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Демотиваторы: котики, дизайнеры и красота
- Автомобильный юмор в картинках
- Автомобильные приколы на пятницу
- Пятничная подборка автомобильных приколов
- "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара
80
Понравилось80
Новости партнёров
я так три года жил, пока не женился...
это были лучшие годы
- А это не больно?
- Что? Почему должно быть больно?
- Ну нас на прошлой неделе на вафли позвали, так чуть весь рот не порвали...
Так в этом весь смысл. Если нужен ускоренный курс похудения, вместо орехов, ешьте чёрную икру.