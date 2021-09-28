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Знакомьтесь: внучка Фрэнка Синатры, которая пошла по стопам знаменитого деда

Знакомьтесь: внучка Фрэнка Синатры, которая пошла по стопам знаменитого деда (5 фото)

Автор:
28 сентября 2021 08:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: aj lambert   анджела ламберт   звезды   знаменитости   музыка   фрэнк синатра   шоу-бизнесы   
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Фрэнк Синатра считается одним из самых влиятельных исполнителей 20 века. Но на пике своей карьеры Синатра также был занят бурной семейной жизнью: он был женат четыре раза, и от первой жены Нэнси Барбато у него было трое детей. И дочь старшей, Нэнси Синатры, сама прославилась как певица. 47-летняя Анджела Дженнифер Ламберт пошла по стопам деда и продолжает чтить его вклад в музыку. Читайте дальше, чтобы узнать больше о внучке великого Голоса и ее детстве.

В свои 20-30 лет Анджела Ламберт, известная под творческим псевдонимом AJ Lambert, играла на басу в нескольких инди-группах, но, по ее словам, полностью посвятила себя пению только в более позднем возрасте. По признанию самой Ламберт, отчасти это произошло именно из-за ее статуса внучки Фрэнка Синатры. «Заняться тем же самым бизнесом могут только сумасшедшие!», – сказала она в интервью британскому изданию Daily Mail в 2019 году.

В 2015 году Ламберт начала перепевать дискографию своего деда после того, как члены ее семьи предложили ей выступить на концерте в его честь, сообщает The Guardian. «Они обратились ко мне, влиятельные члены семьи, управленцы», – объяснила она изданию в 2019 году. «Мне казалось смешным, что 41-летняя женщина будет петь «Love and Marriage» и «My Way». Я ответила: «Мне неловко это делать, но я очень горжусь своей родословной и чувствую, что должна что-то ради нее сделать».

Результат? Эклектичный альбом каверов 2019 года под названием Careful You с песнями артистов, которыми она больше всего восхищается, включая несколько песен ее деда. «Прошло много времени, прежде чем я почувствовала, что могу вроде бы как поговорить об этом наследии, почувствовать, что могу отдать ему должное», – сказала Ламберт радио WYNC в интервью 2019 года.

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Помимо грандиозной музыкальной карьеры, Синатра также добился успеха в кино. Он снимался в таких фильмах, как «Маньчжурский кандидат», «Одиннадцать друзей Оушена», «И подбежали они», «Высшее общество», «Поднять якоря», и многих других. В 1954 году он даже получил «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Отныне и вовеки веков».

Хотя сама Ламберт не снималась в фильмах, она вошла в мир кино через музыку. В 1993 году она работала ассистентом продюсера фильма «Мир Уэйна», а позже нашла свое призвание в Голливуде, работая над музыкой в разных фильмах. В начале 2000-х она была помощником музыкального руководителя в нескольких фильмах, включая «Только ты и я», а затем сама работала в качестве музыкального руководителя над такими фильмами, как «Война теней» 2005 года и «Теннесси» 2008 года.

В 2007 году Ламберт впервые появилась на экране в популярном сериале HBO «Клан Сопрано», где они вместе с ее матерью, Нэнси Синатрой, сыграли лаунж-певиц. В эпизоде ​​они исполнили песню «Bossman», написанную Ламберт, которая вышла в одноименном альбоме ее матери 2004 года.

Несмотря на то, что она была внучкой короля музыки, Ламберт говорит, что у нее было нормальное детство. «Все хотят услышать, что мы каждый день вертелись вокруг пианино и пели «My Way». Все было не так», – сказала она The Guardian.

«Вопреки тому, что звучит как супер захватывающая жизнь, на самом деле [детство] было вполне нормальным, – добавила она в WNYC. – У нас было действительно относительно нормальное детство».

Ламберт рассказал, что, поскольку Синатра не писал песни сам, никакого огромного семейного состояния у них не было – только скромный фиксированный доход от мастер-копий Синатры. «Но жить за счет этого недостаточно, потому что нас много», – пояснила она в разговоре с The Guardian.

Ламберт чтит память деда не только через музыкальные трибьюты: она также ведет ежемесячную радиопередачу на канале Siriusly Sinatra от Sirius XM. В шоу «Третье поколение» она исполняет свои любимые хиты Синатры вместе с другими песнями из «Великого американского песенника». Ее мать также ведет собственное шоу на станции, «Нэнси для Фрэнка», где делится записями из семейных архивов и размышляет о жизни и наследии Синатры.

Ламберт говорит, что шоу помогло ей переосмыслить музыку своего деда в новом свете. «Когда я слышу то, что он поет, я слышу это через какой-то другой фильтр, – сказала она The Guardian. – Я слышу их как фанат, но также слышу человека, которого я знала».

«Для меня это почти как два разных человека, – добавила она позже. – Я могу видеть его как тотем, и я могу видеть его как личность, и это очень разные люди, но я знаю их обоих».

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Метки: aj lambert   анджела ламберт   звезды   знаменитости   музыка   фрэнк синатра   шоу-бизнесы   
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2k
Frank Borman Час назад
Вот что значит хорошие гены. У Фрэнка дочка Нэнси получилась талантливая, а внучка Энджела так вообще сверхталантливая.
напоминает ситуацию с россияненскими чиновниками. У каждого из них жена - талантливая бизнесвуманша, а детки - сверхталантливые манаджеры, и все подряд - в правлениях госконтор и госбанков.
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
Странно, я-то думал внучка Сенатры полы в Макдаке моет или баранку трака крутит.
Бывает же такое.
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24k
aolti 56 минут назад
Глядя мельком на первое фото, показалось, что это Саманта Джонс. Очень похожа.
Та тоже пела My way, причем в не менее оригинальном стиле, чем Фрэнк.

Ссылка youtu.be
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