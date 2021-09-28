Знакомьтесь: внучка Фрэнка Синатры, которая пошла по стопам знаменитого деда

Фрэнк Синатра считается одним из самых влиятельных исполнителей 20 века. Но на пике своей карьеры Синатра также был занят бурной семейной жизнью: он был женат четыре раза, и от первой жены Нэнси Барбато у него было трое детей. И дочь старшей, Нэнси Синатры, сама прославилась как певица. 47-летняя Анджела Дженнифер Ламберт пошла по стопам деда и продолжает чтить его вклад в музыку. Читайте дальше, чтобы узнать больше о внучке великого Голоса и ее детстве.
В свои 20-30 лет Анджела Ламберт, известная под творческим псевдонимом AJ Lambert, играла на басу в нескольких инди-группах, но, по ее словам, полностью посвятила себя пению только в более позднем возрасте. По признанию самой Ламберт, отчасти это произошло именно из-за ее статуса внучки Фрэнка Синатры. «Заняться тем же самым бизнесом могут только сумасшедшие!», – сказала она в интервью британскому изданию Daily Mail в 2019 году.
В 2015 году Ламберт начала перепевать дискографию своего деда после того, как члены ее семьи предложили ей выступить на концерте в его честь, сообщает The Guardian. «Они обратились ко мне, влиятельные члены семьи, управленцы», – объяснила она изданию в 2019 году. «Мне казалось смешным, что 41-летняя женщина будет петь «Love and Marriage» и «My Way». Я ответила: «Мне неловко это делать, но я очень горжусь своей родословной и чувствую, что должна что-то ради нее сделать».
Результат? Эклектичный альбом каверов 2019 года под названием Careful You с песнями артистов, которыми она больше всего восхищается, включая несколько песен ее деда. «Прошло много времени, прежде чем я почувствовала, что могу вроде бы как поговорить об этом наследии, почувствовать, что могу отдать ему должное», – сказала Ламберт радио WYNC в интервью 2019 года.
Помимо грандиозной музыкальной карьеры, Синатра также добился успеха в кино. Он снимался в таких фильмах, как «Маньчжурский кандидат», «Одиннадцать друзей Оушена», «И подбежали они», «Высшее общество», «Поднять якоря», и многих других. В 1954 году он даже получил «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Отныне и вовеки веков».
Хотя сама Ламберт не снималась в фильмах, она вошла в мир кино через музыку. В 1993 году она работала ассистентом продюсера фильма «Мир Уэйна», а позже нашла свое призвание в Голливуде, работая над музыкой в разных фильмах. В начале 2000-х она была помощником музыкального руководителя в нескольких фильмах, включая «Только ты и я», а затем сама работала в качестве музыкального руководителя над такими фильмами, как «Война теней» 2005 года и «Теннесси» 2008 года.
В 2007 году Ламберт впервые появилась на экране в популярном сериале HBO «Клан Сопрано», где они вместе с ее матерью, Нэнси Синатрой, сыграли лаунж-певиц. В эпизоде они исполнили песню «Bossman», написанную Ламберт, которая вышла в одноименном альбоме ее матери 2004 года.
Несмотря на то, что она была внучкой короля музыки, Ламберт говорит, что у нее было нормальное детство. «Все хотят услышать, что мы каждый день вертелись вокруг пианино и пели «My Way». Все было не так», – сказала она The Guardian.
«Вопреки тому, что звучит как супер захватывающая жизнь, на самом деле [детство] было вполне нормальным, – добавила она в WNYC. – У нас было действительно относительно нормальное детство».
Ламберт рассказал, что, поскольку Синатра не писал песни сам, никакого огромного семейного состояния у них не было – только скромный фиксированный доход от мастер-копий Синатры. «Но жить за счет этого недостаточно, потому что нас много», – пояснила она в разговоре с The Guardian.
Ламберт чтит память деда не только через музыкальные трибьюты: она также ведет ежемесячную радиопередачу на канале Siriusly Sinatra от Sirius XM. В шоу «Третье поколение» она исполняет свои любимые хиты Синатры вместе с другими песнями из «Великого американского песенника». Ее мать также ведет собственное шоу на станции, «Нэнси для Фрэнка», где делится записями из семейных архивов и размышляет о жизни и наследии Синатры.
Ламберт говорит, что шоу помогло ей переосмыслить музыку своего деда в новом свете. «Когда я слышу то, что он поет, я слышу это через какой-то другой фильтр, – сказала она The Guardian. – Я слышу их как фанат, но также слышу человека, которого я знала».
«Для меня это почти как два разных человека, – добавила она позже. – Я могу видеть его как тотем, и я могу видеть его как личность, и это очень разные люди, но я знаю их обоих».
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Понравилось14
напоминает ситуацию с россияненскими чиновниками. У каждого из них жена - талантливая бизнесвуманша, а детки - сверхталантливые манаджеры, и все подряд - в правлениях госконтор и госбанков.
Бывает же такое.
Та тоже пела My way, причем в не менее оригинальном стиле, чем Фрэнк.