Знакомьтесь: внучка Фрэнка Синатры, которая пошла по стопам знаменитого деда

В свои 20-30 лет Анджела Ламберт, известная под творческим псевдонимом AJ Lambert, играла на басу в нескольких инди-группах, но, по ее словам, полностью посвятила себя пению только в более позднем возрасте. По признанию самой Ламберт, отчасти это произошло именно из-за ее статуса внучки Фрэнка Синатры. «Заняться тем же самым бизнесом могут только сумасшедшие!», – сказала она в интервью британскому изданию Daily Mail в 2019 году.

В 2015 году Ламберт начала перепевать дискографию своего деда после того, как члены ее семьи предложили ей выступить на концерте в его честь, сообщает The Guardian. «Они обратились ко мне, влиятельные члены семьи, управленцы», – объяснила она изданию в 2019 году. «Мне казалось смешным, что 41-летняя женщина будет петь «Love and Marriage» и «My Way». Я ответила: «Мне неловко это делать, но я очень горжусь своей родословной и чувствую, что должна что-то ради нее сделать».

Результат? Эклектичный альбом каверов 2019 года под названием Careful You с песнями артистов, которыми она больше всего восхищается, включая несколько песен ее деда. «Прошло много времени, прежде чем я почувствовала, что могу вроде бы как поговорить об этом наследии, почувствовать, что могу отдать ему должное», – сказала Ламберт радио WYNC в интервью 2019 года.