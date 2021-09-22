Они у себя в отделении оформляли ДТП. В помещение кто-то вбежал и сообщил о том, что неподалеку раздается стрельба. И они вдвоем бросились в университет, где Макаров стал организовывать эвакуацию, а Калинин нашел преступника, ранил его и начал оказывать ему помощь, пока не прибыли спецназ и скорая.





Вот он сам рассказывает, как это было. Поразительного мужества человек - так обыденно говорит о том, что "тот произвел выстрел в мою сторону". Он же сам запросто мог погибнуть.





Кто знает, сколько бы еще человек мог застрелить этот безумный Тимур Бекмансуров, если бы не эти люди. Герои, настоящие герои!





Прочитал, что их представят к наградам.



