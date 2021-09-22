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Герои, настоящие герои

Герои, настоящие герои (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 16:58
Метки: Владимир Макаров   ДПС ГИБДД Перми   Константин Калинин   
857
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В жуткой истории о стрельбе в университете Перми совершенно поразили вот эти два человека - сотрудники ДПС ГИБДД Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин и старший лейтенант полиции Владимир Макаров.

Они у себя в отделении оформляли ДТП. В помещение кто-то вбежал и сообщил о том, что неподалеку раздается стрельба. И они вдвоем бросились в университет, где Макаров стал организовывать эвакуацию, а Калинин нашел преступника, ранил его и начал оказывать ему помощь, пока не прибыли спецназ и скорая.


Вот он сам рассказывает, как это было. Поразительного мужества человек - так обыденно говорит о том, что "тот произвел выстрел в мою сторону". Он же сам запросто мог погибнуть.


Кто знает, сколько бы еще человек мог застрелить этот безумный Тимур Бекмансуров, если бы не эти люди. Герои, настоящие герои!


Прочитал, что их представят к наградам.


Источник:

Метки: Владимир Макаров   ДПС ГИБДД Перми   Константин Калинин   
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17  комментариев
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719
poбт 7 часов назад
меня больше поразило, как он так его ранил, что е*блану пришлось ногу отрезать

это нужно вписать в учебники по задержанию
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6k
sumrаknn 3 часа назад
почему не в голову?
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1k
denis karablev 6 часов назад
Могли бы уже лейтенанта дать ..
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Barachek_Obachek 6 часов назад
Обычная работа. только я бы конечно не удержался от контрольного
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Hunde Beißer2 8 часов назад
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