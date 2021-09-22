С приходом осени солнечные лучи пересекают небо все ближе и ближе к горизонту, поскольку солнце располагается над ним не особо высоко. Это создает для белого света условия раскладываться на спектры, в которых превалируют разные оттенки синего. Длина волны именно этого цвета одна из самых коротких.

Одновременно с этим уменьшается уровень зеленого и красного, что делает синий еще более чистым и глубоким.

Понижение температуры – это еще один фактор, влияющий на цвет осеннего неба. Влажность уменьшается, нижние слои атмосферы освобождаются от туманной дымки, что позволяет лучше, яснее и четче видеть небеса.

И, наконец, последний фактор – это листва. Желтые, оранжевые и красные оттенки листьев сильнее контрастируют с синим, нежели летние зеленые. И с психофизиологической позиции небо в ясную погоду выглядит более ярким и синим.