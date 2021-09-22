Особенно пронзительно-синим и низким кажется небо осенью. Почему именно для этого сезона характерно такое ощущение? Не только листья, но и небосвод меняет своей оттенок с приходом осени. Это не оптический обман: небеса действительно выглядят более голубыми, чем в другие времена года.
С приходом осени солнечные лучи пересекают небо все ближе и ближе к горизонту, поскольку солнце располагается над ним не особо высоко. Это создает для белого света условия раскладываться на спектры, в которых превалируют разные оттенки синего. Длина волны именно этого цвета одна из самых коротких.
Одновременно с этим уменьшается уровень зеленого и красного, что делает синий еще более чистым и глубоким.
Понижение температуры – это еще один фактор, влияющий на цвет осеннего неба. Влажность уменьшается, нижние слои атмосферы освобождаются от туманной дымки, что позволяет лучше, яснее и четче видеть небеса.
И, наконец, последний фактор – это листва. Желтые, оранжевые и красные оттенки листьев сильнее контрастируют с синим, нежели летние зеленые. И с психофизиологической позиции небо в ясную погоду выглядит более ярким и синим.
На ощущение высокого или низкого небосклона влияют не только оттенки, но и облачность. В хорошую погоду обычно можно наблюдать перистые или перисто-слоистые облака, которые создают ощущение более высокого небосвода.
Когда пасмурно или идет дождь, то облака располагаются относительно низко над землей. Нередко в осенний период такая облачность сохраняется днями, а то и неделями и не очень хорошо влияет на психологическое состояние, вызывая тяжелое ощущение подавленности.
Источник:
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