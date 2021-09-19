Охотники за йети

В кругу отечественных криптозоологов В.М. Пушкарев считается фигурой едва ли не культовой. И это невзирая на то, что на момент своего бесследного исчезновения ему не исполнилось и 40 лет. Не успел молодой исследователь оставить после себя и итогового научного труда. Лишь несколько статей, опубликованных в таких журналах, как «Вокруг света» и «Техника — молодежи».

С феноменом снежного человека Владимир Пушкарев, геолог по первой специальности, столкнулся в 1972 году, во время экспедиции в низовья рек Печора и Ижма в Коми АССР. Местные жители рассказывали ему легенды о Яг-Морте -диком лесном человеке огромного роста, покрытом черной или серой шерстью. К другим особенностям этого существа относятся мощная мускулатура, длинные волосы, пронзительный хохот и почему-то по шесть пальцев на ногах.

Тема эта всерьез увлекла недавнего выпускника Ростовского государственного университета, и он решил собирать свидетельства о встречах с дикими волосатыми людьми. Благо работать по-прежнему приходилось на Севере — в краю в данном отношении богатейшем. Практически у всех коренных народностей, населяющих тайгу и тундру, и сегодня существуют свои предания о лесных великанах. Пусть называются они по-разному, однако речь идет фактически об одном и том же. Так, к примеру, среди хантов бытует наименование «куль». Ненцы знают снежного человека как «тунгу», а манси называют его «мэнк» и «комполен». Наконец, в северной части Якутии Пушкарев неоднократно записывал рассказы о чучунаа.

Таинственный Землемер