Весёлые Картинки. Часть 19

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Воскресный Калейдоскоп разного позитива, на любителя, и негатив пожалуйста оставляйте у себя, не нужно им заражать собеседников, одевайте тогда маску в комментариях).
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Доброго Всем утра и дня, и не важно если сырость на улице, главное чтобы в выходной было радостно и спокойно в душе. Приятного просмотра!
37.
Ну и про актуальненько с юморм, а в каждой смешинка всегда спрятана серьёзность...
38.
Всем здоровья и удачи.
Авторский пост
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