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Тест по фильму "Хищник"

Тест по фильму "Хищник"

Автор:
15 сентября 2021 10:54
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Джона МакТирнана   тесты по фильмам восьмидесятых   хищник   
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В 1987 году вышел фантастический фильм "Хищник". Картина так сильно полюбилась зрителям, что позже появилась целая череда фильмов о Хищнике. По мотивам ленты стали выпускать книги и игры. Тест сделан таким образом, чтобы его смог пройти тот, кто смотрел ленту хотя бы дважды.
Все называли персонажа "Датч". Какое имя было у персонажа, которого сыграл Арнольд Шварценеггер?
1/8Все называли персонажа "Датч". Какое имя было у персонажа, которого сыграл Арнольд Шварценеггер?
В каком спектре мог видеть Хищник?
2/8В каком спектре мог видеть Хищник?
Каким образом главный герой прятался в конце фильма от Хищника?
3/8Каким образом главный герой прятался в конце фильма от Хищника?

cdn.pixabay.com

Мак и Блейн
4/8Мак и Блейн "занялись постом", на Билли и Пончо была охрана, Хоукинс и Дилан прикрывали. Чем же занялся Датч?
Кого первым из команды Датча убил Хищник?
5/8Кого первым из команды Датча убил Хищник?
Что убил Мак ночью?
6/8Что убил Мак ночью?

www.mirf.ru

Какого цвета кровь у Хищника?
7/8Какого цвета кровь у Хищника?

mfst.igromania.ru

Что в конце фильма стало с Хищником?
8/8Что в конце фильма стало с Хищником?

mfst.igromania.ru

Источник:

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Джона МакТирнана   тесты по фильмам восьмидесятых   хищник   
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34k
Антон Час назад
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Секрет фирмы 19 минут назад
Единственный вопрос где не ответила, это кого Хищник убил первым
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16k
Пумба 37 минут назад
"Мак и Блейн занились постом"
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5k
Александр Зотов 54 минуты назад
правильнописание хромает
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125k
Аааа Час назад
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Вася 2 часа назад
ну вот, теперь я зачем-то нахрена узнал, что Дач это Алан..
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