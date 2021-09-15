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В 1987 году вышел фантастический фильм "Хищник". Картина так сильно полюбилась зрителям, что позже появилась целая череда фильмов о Хищнике. По мотивам ленты стали выпускать книги и игры. Тест сделан таким образом, чтобы его смог пройти тот, кто смотрел ленту хотя бы дважды.
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