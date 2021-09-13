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Tesla стала самым быстрым серийным автомобилем в истории

Tesla стала самым быстрым серийным автомобилем в истории (4 фото + 3 видео)

Автор:
13 сентября 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche Taycan   Tesla Model S Plaid   Илон Маск   Нюрнбургринг   автомир   автомобили   рекорд скорости   самый быстрый   
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Автомобиль Tesla Model S Plaid установил рекорд скорости для серийных автомобиле на автодроме "Нюрнбургринг", проехав 20-километровый круг за 7 минут 35 секунд. Tesla на 7 секунд улучшила рекорд Porsche Taycan Turbo, устаноленный в 2019 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Porsche Taycan   Tesla Model S Plaid   Илон Маск   Нюрнбургринг   автомир   автомобили   рекорд скорости   самый быстрый   
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5  комментариев
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7k
Лещ 47 минут назад
На второй круг наверное заряда батарейки не хватило бы))
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4k
Барт Симпсон Полчаса назад
Ссылка coub.com
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210
Alex Furlong 40 минут назад
Alfa Romeo Giulia Guadrifoglio Время Nurburgring - 7:32
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1k
Алексей Заг 47 минут назад
В заголовке надо добавить, что среди электромобилей.
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1k
Алексей Заг 53 минуты назад
Ага, щас.
Актуальный рекорд Нюрбургринга среди серийных гражданских автомобилей принадлежит новому Porsche GT2 RS MR 991 MK2 с временем круга 6:43.30 минут. Рекорд был установлен 14 июня 2021 года. Пилотировал 700-сильный спорткар тестовый пилот и гонщик компании Porsche Ларс Керн. Porsche GT2 RS MR серийно укомплекован пакетом опций от спорт-подразделения Porsche Manthey.
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