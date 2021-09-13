Tesla стала самым быстрым серийным автомобилем в истории

Илон Маск объявил в твиттере, что «полностью немодифицированная, прямо с завода» Tesla Model S Plaid установила новый мировой рекорд скорости для серийных электромобилей. Модель S Plaid завершила полный круг на трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе в Германии протяженностью 20 километров за 7минут 35,579 секунды. Это время превосходит предыдущий рекорд в 7 минут и 42 секунды, который был зафиксирован на Porsche Taycan Turbo в 2019 году. Немецкая трасса "Нюрнбургринг" - это место, где автопроизводители могут проверить характеристики новых автомобилей на фоне конкурентов. Комментарий Маска о том, что трехмоторный красный седан мощностью 1020 лошадиных сил не был модифицирован, предполагает, что в него были включены только стандартные шины. Однако генеральный директор Tesla планирует протестировать на треке модифицированную Model S Plaid, которая будет иметь «аэродинамическое покрытие, карбоновые тормоза и гусеничные шины».

2021-09-13T08:30:17+03:00