Tesla стала самым быстрым серийным автомобилем в истории

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Автомобиль Tesla Model S Plaid установил рекорд скорости для серийных автомобиле на автодроме "Нюрнбургринг", проехав 20-километровый круг за 7 минут 35 секунд. Tesla на 7 секунд улучшила рекорд Porsche Taycan Turbo, устаноленный в 2019 году.
Илон Маск объявил в твиттере, что «полностью немодифицированная, прямо с завода» Tesla Model S Plaid установила новый мировой рекорд скорости для серийных электромобилей. Модель S Plaid завершила полный круг на трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе в Германии протяженностью 20 километров за 7минут 35,579 секунды. Это время превосходит предыдущий рекорд в 7 минут и 42 секунды, который был зафиксирован на Porsche Taycan Turbo в 2019 году.
Немецкая трасса "Нюрнбургринг" - это место, где автопроизводители могут проверить характеристики новых автомобилей на фоне конкурентов. Комментарий Маска о том, что трехмоторный красный седан мощностью 1020 лошадиных сил не был модифицирован, предполагает, что в него были включены только стандартные шины. Однако генеральный директор Tesla планирует протестировать на треке модифицированную Model S Plaid, которая будет иметь «аэродинамическое покрытие, карбоновые тормоза и гусеничные шины».
Немецкая трасса "Нюрнбургринг" - это место, где автопроизводители могут проверить характеристики новых автомобилей на фоне конкурентов. Комментарий Маска о том, что трехмоторный красный седан мощностью 1020 лошадиных сил не был модифицирован, предполагает, что в него были включены только стандартные шины. Однако генеральный директор Tesla планирует протестировать на треке модифицированную Model S Plaid, которая будет иметь «аэродинамическое покрытие, карбоновые тормоза и гусеничные шины».
"Tesla Model S Plaid только что поставила официальный мировой рекорд для серийных электромобилей на Нюрнбургринге. Совершенно не модифицированная, только что с завода", - тут же написал Маск в твиттере
Маск вместе с ведущим дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном представили автомобиль стоимостью около $130 000 в начале июня, с гордостью заявив, что он разгоняется с нуля до 100 км/ч менее чем за две секунды. Однако для достижения максимальной скорости 320 километров в час водителям нужны "подходящие колеса и шины", стоимость которых пока не сообщается, и которые, согласно веб-сайту компании, не будут доступны ранее осени 2021 года.
«Быстрее, чем Porsche, но безопаснее, чем Volvo», - сказал Маск о машине во время прямой трансляции мероприятия.
Модель S Plaid в ходе испытаний развила среднюю скорость в 166 км/ч. По словам создателей, электромобиль может проехать 400 метров за 9,23 секунды и разогнаться до 100 км/ч всего за 1,99 секунды, что, по словам Маска, позволило этому автомобилю установить новый мировой рекорд в Германии. Ранее Tesla представила Model S в Колорадо-Спрингс в июне, где она участвовала в гонке автомобилей в гонке Pikes Peak Hill Climb. Однако на этот раз автомобиль был модифицирован, чтобы подняться на гору высотой почти 4 километра. Модель S Plaid выиграла выставочный класс гонки и показала финишное время 6, 57,220, заняв 10-е место в общем зачете.
Tesla начала поставки модели S Plaid 11 июня. Она представляет собой новую версию роскошного седана девятилетней давности. Согласно веб-сайту компании, трехмоторная модель S Plaid имеет максимальную скорость 320 километров в час и мотор мощностью 1020 лошадиных сил. В конфигурации с двумя двигателями он может проехать почти 650 километров без подзарядки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Porsche Taycan Tesla Model S Plaid Илон Маск Нюрнбургринг автомир автомобили рекорд скорости самый быстрый
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