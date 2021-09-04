Детские глаза поколений

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Утешающие и безутешные, правдивые и мечтательные, тихие и требовательные глаза юных свидетелей судьбы двадцатого века.
Просто дети, просто взгляд...
Просто дети, просто взгляд...
1.
Лизочка, Верочка, Валечка Фридлейн и их троюродный брат Юлек. 1915 год. Неизвестный автор. Москва.
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7.
Фотопортрет Майи и Пети Голиковых – детей Петра Исидоровича Голикова от второго брака. 1930-е. Неизвестный автор. Арзамас.
8.
Комсостав районного отделения ИТР и прокуратура Катайского района. 1934 год. Неизвестный автор. Челябинская область, Ялано-Катайский район.
14.
Зайцы из пьесы «Красная шапочка» в постановке Детского дома культуры. 1941 год. Неизвестный автор. Череповец.
15.
Юный партизан-разведчик Петр Гурко из отряда «За власть Советов» награждается медалью «За отвагу». 1942 год. Автор: Михаил Трахман.
18.
Детская железная дорога. 1945–1949 годы. Автор: Михаил Грачев. Московская область, поселок Кратово.
22.
Дети поселка. 1954–1956 годы. Автор: Григорий Сухарев. Якутская АССР, Булунский улус, пгт. Тикси.
23.
Сельские дети. 1955 год. Автор: Сергей Сухарев. Рязанская область, Скопинский район, село Березняги.
41.
Пастушонок. 1979 год. Автор: Владимир Соколаев. Кемеровская область, Мариинский район, село Бологородка.
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Съели вместо устриц алчные бабищи,
Мне оставив только сраные аккорды
И право петь эту мудацкую песню.