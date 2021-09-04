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Детские глаза поколений

Детские глаза поколений (43 фото)

Автор:
04 сентября 2021 20:45
Метки: Россия   СССР   взгляд   дети   страна   фотографии   
227
43
Утешающие и безутешные, правдивые и мечтательные, тихие и требовательные глаза юных свидетелей судьбы двадцатого века.
Просто дети, просто взгляд...
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Метки: Россия   СССР   взгляд   дети   страна   фотографии   
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50k
smakido 2 часа назад
" .... может я это, только моложе - не всегда мы себя узнаем!"
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9k
kaboza 2 часа назад
Детства моего чистые глазёнки
Съели вместо устриц алчные бабищи,
Мне оставив только сраные аккорды
И право петь эту мудацкую песню.
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