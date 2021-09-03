3046
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара
- Свежая подборка автоприколов
- Автомобильный юмор в картинках
- Демотиваторы: котики, дизайнеры и красота
- Приколы на дорогах: подборка забавных картинок
67
Понравилось67
Новости партнёров
Другой раз ворона нашла засохшие ломтики сыра, собрала их аккуратно в стопочку клювом, потом эту стопку подхватила, сразу, наверно, 4 куска, и куда-то понесла.