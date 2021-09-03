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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
03 сентября 2021 08:57
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3046
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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9  комментариев
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40k
Raush 4 часа назад
О да, и на плиты и на трубы было.... Кстати уже и забыл, если бы не это напоминание.
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−19
Дмитрий Иванов 3 минуты назад
Ну, если взять большевичков или китайских хунвейбинов, то воинствующие атеисты уж всяко не лучше, чем остальные.
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159
lan 2 часа назад
№ 17 penis informibus quinque-ray luscus
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56k
Андрей 3 часа назад
Видел, как ворона нашла чёрствую горбушку, не стала её клевать, а аккуратно взяла - и положила в ближайшую лужу. Стояла над ней, придерживая лапой и отгоняя дурных голубей, периодически переворачивала, чтобы горбушка намокла со всех сторон. Когда размокла - вытащила и склевала.
Другой раз ворона нашла засохшие ломтики сыра, собрала их аккуратно в стопочку клювом, потом эту стопку подхватила, сразу, наверно, 4 куска, и куда-то понесла.
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28k
АнтонПолднев 4 часа назад
Агрессивно, это как? "А если найду?" Так что ли?
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