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Весёлые картинки 3

Весёлые картинки 3 (50 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 16:12
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   сатира   
1347
50
1
Продолжаем для подъёма настроения разбавляем забродившее варенье))) поехали...

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Метки: Разное   Юмор   сатира   
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13  комментариев
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3k
Тупняк 2 часа назад
Комментарий к фото
Провафлил первые два пункта, но второй добрал Семипалатинском.
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22k
Татьяна Юсова Полчаса назад
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38k
dima423 46 минут назад
Про ноты автор сам придумал?))
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6k
Сергей Ко 57 минут назад
Всё пережил...
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173k
Кaleidoscope Автор поста Час назад
Спасибо Фишкам за первую картинку, жизненно)))
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13k
Ser Час назад
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173k
Кaleidoscope Автор поста Час назад
пока постил и искал выдали в инет приколы...
Ссылка www.youtube.com
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pynh Час назад
Комментарий к фото
дом
река
мир
фара
соль
лягуха
сиська
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156
Вадим pynh 55 минут назад
Комментарий к фото
Ну, почти. Это из гимна святому Иоанну.
Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Ioannes
в XVII веке Ut заменили на более мелодичное Do (Dominus)
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