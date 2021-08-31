Весёлые картинки 3

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Продолжаем для подъёма настроения разбавляем забродившее варенье))) поехали...
5.
Хулиганы, воришки, приключенцы и даже страдальцы, ведь как еще назвать тех, кого судьба затянула под душ и в ванну - все они сегодня в видео.
24.
Я хочу это.... pic.twitter.com/UmyjtTzT2r— Подслушано в твиторе (@Podslyshano) August 31, 2021
27.
31 августа – День лошади. Лошади – грациозные создания, сочетающие в себе мощь, красоту и выносливость. «Все равно лошадь выдержит, она не исчезнет до тех пор, пока существует сам человек» (Уильям Фолкнер). pic.twitter.com/nHFlicZq10— Этна (@EtoEtna) August 31, 2021
37.
Вы слыхали, как поют киты? 😎 pic.twitter.com/llLS6E7tJX— Этна (@EtoEtna) August 31, 2021
Авторский пост
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