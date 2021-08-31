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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
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На меня пыталась наехать, типа машиной дорогу порчу, не там ставлю и тп.
Вежливо ей ответил - на х*й! Мамке моей пожаловалась
Ну после этого, я взял старую плащ накидку, маску кинг-конга у ребёнка, косу и заипошил пугало, чтоб с её окон было видно.
Её корежит, матери жалуется, маман смеётся и говорит не могу убрать, сын сделал, ругаться будет
К слову птицам пох на эту инсталляцию