"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
По Евросоюзу прокатились демонстрации сирийских беженцев, протестующих против приема цивилизованными Читать далее.
Рис. Александра Шмидта
Сын президента США Хантер Байден заявил, что отцовский компьютер с секретными данными украли у него украинские Читать далее.
Рис. Александра Зудина
В Казахстане начали действовать “языковые патрули”, проверяющие граждан на знание национального языка. Первые же рейды Читать далее.
Рис. Валерия Тарасенко
В лесу под Иерусалимом прошла массовая демонстрация антиэвакуантов, протестующих Читать далее.
Рис. Сергея Дудченко
Историки заявили, что ошибка ГКЧП заключалась в том, что надо было не свергать Горбачева, а Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Представитель Талибана заявил, что даст время Байдену эвакуироваться Читать далее.
Рис. Юрия Погорелова
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Я всё жду когда же появится беСЕРдер чтобы вперить заслуженный минус...
Вам самим не противно лизать жопу хозяину?