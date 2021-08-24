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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

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24 августа 2021 08:07
Метки: Юмор   бесэдер   журнал   карикатуры   рисунки   
1844
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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По Евросоюзу прокатились демонстрации сирийских беженцев, протестующих против приема цивилизованными Читать далее.

Рис. Александра Шмидта

Сын президента США Хантер Байден заявил, что отцовский компьютер с секретными данными украли у него украинские Читать далее.

Рис. Александра Зудина

В Казахстане начали действовать “языковые патрули”, проверяющие граждан на знание национального языка. Первые же рейды Читать далее.

Рис. Валерия Тарасенко

 

В лесу под Иерусалимом прошла массовая демонстрация антиэвакуантов, протестующих Читать далее.

Рис. Сергея Дудченко

 

Историки заявили, что ошибка ГКЧП заключалась в том, что надо было не свергать Горбачева, а Читать далее.

Рис. Сергея Тюнина

 

Представитель Талибана заявил, что даст время Байдену эвакуироваться Читать далее.

 

Рис. Юрия Погорелова

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Метки: Юмор   бесэдер   журнал   карикатуры   рисунки   
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Прораб 55 минут назад
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15k
speaktr-st Минуту назад
Шуточки старого иммигранта уже давно потеряли свою остроту, но приобрели вполне определённую политическую направленность. Уехав на историческую родину автор карикатур продолжает пытаться рубить бабло в информационном поле рунета, так как только тут остались те, кому его карикатуры еще нужны: эхо москвы и прочие ресурсы.
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120k
DeOrio 6 минут назад
О, говнеца подвезли.
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205k
Барон Мюнхгаузен 6 минут назад
Наконец-то...
Я всё жду когда же появится беСЕРдер чтобы вперить заслуженный минус...
Вам самим не противно лизать жопу хозяину?
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24k
Ashabad 7 минут назад
Зашёл сюда только чтобы выразить недовольство редакционной политикой фишек.
Ссылка coub.com
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