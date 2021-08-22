«Улыбающийся космос»

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«Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты». Юрий Гагарин
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Никита Хрущев, Герман Титов, Юрий Гагарин, Михаил Суслов и Леонид Брежнев. 9 августа 1961 года. Автор: Виктор Ахломов. Москва.
13.
Юрий Гагарин с женой и дочерью на Красной площади. 1964 год. Автор: Дмитрий Бальтерманц. Москва.
16.
«Голубой огонек». Сидят (слева направо): Клара Лучко, Валентина Терешкова, Маргарита Володина, Иван Любезнов, Юрий Гагарин, Вячеслав Тихонов, Элеонора Беляева. 1962 год. Автор: Анатолий Ковтун.
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Метки: СССР гагарин страна фотографии
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А это точно Гагарин?
Ну это он не только с женой и дочкой. Сзади видны Комаров, Феоктистов и Егоров, по всей видимости тоже с семьями. Похоже какой-то приём был в Кремле.
Как-то не "по товарищески" он её за ушко взял....