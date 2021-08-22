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«Улыбающийся космос»

«Улыбающийся космос» (24 фото)

Автор:
22 августа 2021 20:50
Метки: СССР   гагарин   страна   фотографии   
236
24
«Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты». Юрий Гагарин
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Метки: СССР   гагарин   страна   фотографии   
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8  комментариев
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11k
Михалыч 2 часа назад
Светлый человек. Лицо эпохи.
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20k
hebpat Час назад
Жаль что он так рано ушёл
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36k
jonnyD 2 часа назад
У каждого времени свои герои ...
Теперь улыбаются другие .
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11k
Вася 2 часа назад
эх.. Союз нерушимых.. Лучшие годы страны
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3k
RALEXXX 2 часа назад

А это точно Гагарин?
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3k
RALEXXX 2 часа назад

Ну это он не только с женой и дочкой. Сзади видны Комаров, Феоктистов и Егоров, по всей видимости тоже с семьями. Похоже какой-то приём был в Кремле.
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RALEXXX 3 часа назад

Как-то не "по товарищески" он её за ушко взял....
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