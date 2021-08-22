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Макароны по-флотски

Макароны по-флотски (3 фото)

Автор:
22 августа 2021 12:59
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: блюда   история   рецепты   
519
3
Маленький очерк на позитиве.

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Метки: блюда   история   рецепты   
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4  комментария
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doker 3 часа назад
Если бы в то время спросили моего деда и отца - что такое макароны? Не ответили бы.
Дед, воевавший в Великую Отечественную, сказал бы: "Лапша с американской тушёнкой".
Если бы не фамилия Автора "макаронов по флотски", то никто бы не признал это Шедевром кулинарии.
Да, сытно, вкусно, но...
Эта история со Сталиным - миф.
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289
Dmitry Час назад
Макароны по-флотски, а не эти вам "болоньезе"
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