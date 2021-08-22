28 примеров так называемого надувательства

Каждый день нас кто-то пытается обмануть: от производителей, которые обещают исключительно натуральный состав продуктов, до политиков, зовущих за собой в счастливую жизнь. Но мы держимся настороже и стараемся распознать обман, иногда замечая его даже там, где на самом деле его и в помине нет. Кто же вызывает у нас меньше всего доверия? Пользователей социальной сети Reddit спросили, кого они считают жуликами - и вот что они ответили.

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"Католическая церковь. Имущество Ватикана оценивается в $30 миллиардов. Почему бы им не раздать деньги бедным? Ведь нас они призывают именно к этому!" 0 Источник:

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"Все продукты, которые делаются под брендом Гвинет Пэлтроу. Полная лажа" 0 Источник:

"Все продукты, которые обещают вывести яды из вашего организма. Для этого у нас есть почки" 0 Источник:

"Учителя, которые убеждают старшеклассников непременно поступать в университет. Для некоторых это не нужно, они будут счастливы и без высшего образования" 0 Источник:

"Сайентологи" 0 Источник:

"Создатели пятидневной рабочей недели. Человек не создан для того, чтобы быть собой лишь на выходных" 0 Источник:

"Вся индустрия продуктов для младенцев. Молодых родителей убеждают, что без специальных масел, кремов и чесалок для пяток ребенок будет в смертельной опасности - а через год все это выбрасывается за ненадобностью" 0 Источник:

"Создатели волшебных продуктов и напитков, якобы сжигающих жиры. На самом деле, на это не способен никакой продукт или напиток - учите физиологию" 0 Источник:

"Похоронные конторы, которые наживаются на чужом горе, получая сверхприбыли за счет того, что родственники умершего ни за что не будут торговаться" 0 Источник:

"Брачная индустрия. Все эти дикие платья, банкеты, голуби и лимузины никому не нужны - но молодожены за них платят только потому, что их убедили, будто в обществе так заведено" 0 Источник:

"Любые онлайн-курсы, которые обещают научить вас зарабатывать деньги" 0 Источник:

"Производители картриджей для принтеров. Их себестоимость - копейки, зато в магазинах цена на них весьма солидна" 0 Источник:

"Производители обычной питьевой бутилированной воды" 0 Источник:

"Любые компании, построенные по принципу пирамиды" 0 Источник:

"Владельцы игровых автоматов. Они превращают людей в зомби" 0 Источник:

"Университеты. Я поступил на работу после университета, на ту же должность и с такой же зарплатой, что и мои коллеги, кончившие лишь колледж" 0 Источник:

"Компании, которые говорят, что их главная ценность - их сотрудники. На самом деле, сотрудники для них - только средство заработать деньги" 0 Источник:

"Стандарты красоты для мужчин, которые диктуют женские журналы. Маникюр, уничтожение волос на теле... да не нужно это нам, не нужно!" 0 Источник:

"Продавцы эфирных масел, которые обещают необычайный эффект для здоровья. На самом деле, эфирные масла помогают максимум при насморке" 0 Источник:

"Зарядки и кабели для техники Apple. Они такие особенные не потому, что суперудобны, а потому, что производитель не хочет дать нам возможность покупать более дешевые варианты" 0 Источник:

"Надпись "Только натуральные ингредиенты" на товаре. На самом деле, в ней нет никакого смысла" 0 Источник:

"Производители бриллиантов и вообще драгоценностей" 0 Источник:

"Все, кто обещает увеличиение пениса" 0 Источник:

"Гербалайф" 0 Источник:

"Все, кто говорит о пользе сырых яиц. Яичный белок устваивается в организме человека только после того, укак будет разрушена его внутренняя структура. Это происходит только при нагревании" 0 Источник:

"Знаменитости, которые во время пандемии писали письма и снимали ролики, заявляя: "Мы вместе, мы с вами!" После чего отправлялись обратно в свои шикарные особняки с огромной территорией" 0 Источник:

"Организаторы лотерей" 0 Источник: