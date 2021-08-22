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28 примеров так называемого надувательства

28 примеров так называемого надувательства (29 фото)

Автор:
22 августа 2021 08:30
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Reddit   жульничество   имидж подкачал   надувательство   недоверие   неожиданно   обман   опрос   
10224
29
Каждый день нас кто-то пытается обмануть: от производителей, которые обещают исключительно натуральный состав продуктов, до политиков, зовущих за собой в счастливую жизнь. Но мы держимся настороже и стараемся распознать обман, иногда замечая его даже там, где на самом деле его и в помине нет. Кто же вызывает у нас меньше всего доверия? Пользователей социальной сети Reddit спросили, кого они считают жуликами - и вот что они ответили.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   жульничество   имидж подкачал   надувательство   недоверие   неожиданно   обман   опрос   
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772
iKrek 3 часа назад
С постом тоже обман; он должен был быть интересным, но нет, опять фигня.
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195
Macht 14 минут назад
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5k
IceBazooka 17 минут назад
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2k
SanSapSan 37 минут назад
Кто-то начал о чём-то догадываться
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5k
Denis Cudreacov 44 минуты назад
Я правильно понимаю, что к Гвинет Пэлтроу есть личная неприязнь? Сомневаюсь, что косметика от Рианы, Дж. Энистон или других личностей известных в кино сильно отличается.
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28k
Кот Баюн 54 минуты назад
Помимо тупых надписей, не мешало бы хоть немного конкретики и аргументов, так-как за аксиому можно принять лишь некоторые утверждения.
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4k
Василий Час назад
Небывалые аргументы. Особенно про яйца. Автора прошу выпить чего-нибудь цианистого...
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24k
Андрей Час назад
А зачем , чтобы продукты, в частности яйца усваивались быстрее? Главное не чтобы усваивались быстрее или медленнее , а чтобы те полезные вещества (белки, минералы, витамины) усваивались полнее, а после варки часть из них разрушается.
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9k
Valiko Час назад
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1k
ДоХтУрСтоун Час назад
Пост ни о чем, кроме самих же, подобных липовых УТВЕРЖДЕНИЙ и не более. Обьяснения, разоблачения, научные доказательства в оазвернутом виде? Не, нафиг надо, да? Просто забабахаем пост ни о чем с такой же липой в куче утверждений автора, который совершенно не понимает во всех тематиках. Например, хочу увидеть как тот же ВУЗовец устроится на те же профессии, которым обучают только в универе, и которые таки да, прибыльнее и с намного быстрее наймом, чем те, что изучаются лишь в ВУЗе и имеют только диплом из ВУЗа чем из Универа.... И т.д. и т.п. В общем, да, есть правильные утверждения, но они совершенно не раскрыты, не обоснованы, а посему пост ни о чем.
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18k
иванов дмитрий Час назад
"Католическая церковь. Имущество Ватикана оценивается в $30 миллиардов. Почему бы им не раздать деньги бедным? Ведь нас они призывают именно к этому!"
.
Как автор предлагает это сделать ? Выставить здания\лавочки\книги и иконы на продажу ?
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484
Максим Борисов Час назад
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647
uid-5j7c27kq Час назад
Раз токсины ничто не выводит кроме почек, то активированный уголь это херь? Скорее пост это херь
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11k
Дядя Саша 2 часа назад
Ну, про член не правда :)
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1k
Василий 2 часа назад
"Все продукты, которые делаются под брендом Гвинет Пэлтроу. Полная лажа"
Наконец то сильные аргументы)
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9k
Михаил 2 часа назад
опять перевод иностранного контента)
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1k
Sergey 2 часа назад
Кэп вышел с отпуска?
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916
Виталий 2 часа назад
Ватикан 30 лярдов - это фигня. У РПЦ наверно намного больше. И Ватикан не строит по всей Италии церкви, при этом отбирая землю под строительство школы или больницы. И для Папы не покупают дорогие машины и яхты.
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9k
Andrey 2 часа назад
Депутаты и правительство. Особенно перед выборами!!!
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4k
Shtoppi 2 часа назад
<<"Брачная индустрия. Все эти дикие платья, банкеты, голуби и лимузины никому не нужны - но молодожены за них платят только потому, что их убедили, будто в обществе так заведено">>
Когда то было дело с одной особью что дело шло к свадьбе и тут понеслась. 200 рыл гостей как минимум, гулять чуть ли не неделю будем, типа это событие должно остаться в анналах истории. На вопрос: "А на какие такие не трудовые все это будет?" - ответ был до тупого прост - "Кредит возьмем". Слил ее в течении следующего месяца.
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1k
K_II_T 2 часа назад
Начинается с того, что без высшего образования можно быть счастливым.

Дальше подтверждение, что без образования счастливым быть нельзя.
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