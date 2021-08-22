28 примеров так называемого надувательства

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Каждый день нас кто-то пытается обмануть: от производителей, которые обещают исключительно натуральный состав продуктов, до политиков, зовущих за собой в счастливую жизнь. Но мы держимся настороже и стараемся распознать обман, иногда замечая его даже там, где на самом деле его и в помине нет. Кто же вызывает у нас меньше всего доверия? Пользователей социальной сети Reddit спросили, кого они считают жуликами - и вот что они ответили.
"Католическая церковь. Имущество Ватикана оценивается в $30 миллиардов. Почему бы им не раздать деньги бедным? Ведь нас они призывают именно к этому!"
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"Все продукты, которые обещают вывести яды из вашего организма. Для этого у нас есть почки"
"Учителя, которые убеждают старшеклассников непременно поступать в университет. Для некоторых это не нужно, они будут счастливы и без высшего образования"
"Создатели пятидневной рабочей недели. Человек не создан для того, чтобы быть собой лишь на выходных"
"Вся индустрия продуктов для младенцев. Молодых родителей убеждают, что без специальных масел, кремов и чесалок для пяток ребенок будет в смертельной опасности - а через год все это выбрасывается за ненадобностью"
"Создатели волшебных продуктов и напитков, якобы сжигающих жиры. На самом деле, на это не способен никакой продукт или напиток - учите физиологию"
"Похоронные конторы, которые наживаются на чужом горе, получая сверхприбыли за счет того, что родственники умершего ни за что не будут торговаться"
"Брачная индустрия. Все эти дикие платья, банкеты, голуби и лимузины никому не нужны - но молодожены за них платят только потому, что их убедили, будто в обществе так заведено"
"Производители картриджей для принтеров. Их себестоимость - копейки, зато в магазинах цена на них весьма солидна"
"Университеты. Я поступил на работу после университета, на ту же должность и с такой же зарплатой, что и мои коллеги, кончившие лишь колледж"
"Компании, которые говорят, что их главная ценность - их сотрудники. На самом деле, сотрудники для них - только средство заработать деньги"
"Стандарты красоты для мужчин, которые диктуют женские журналы. Маникюр, уничтожение волос на теле... да не нужно это нам, не нужно!"
"Продавцы эфирных масел, которые обещают необычайный эффект для здоровья. На самом деле, эфирные масла помогают максимум при насморке"
"Зарядки и кабели для техники Apple. Они такие особенные не потому, что суперудобны, а потому, что производитель не хочет дать нам возможность покупать более дешевые варианты"
"Надпись "Только натуральные ингредиенты" на товаре. На самом деле, в ней нет никакого смысла"
"Все, кто говорит о пользе сырых яиц. Яичный белок устваивается в организме человека только после того, укак будет разрушена его внутренняя структура. Это происходит только при нагревании"
"Знаменитости, которые во время пандемии писали письма и снимали ролики, заявляя: "Мы вместе, мы с вами!" После чего отправлялись обратно в свои шикарные особняки с огромной территорией"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как автор предлагает это сделать ? Выставить здания\лавочки\книги и иконы на продажу ?
Испытано лично.
Точнее, он сорбирует всё подряд и ему пофиг что там вредно, а что полезно.
Кстати, существуют куда более эффективные сорбенты.
Но то, что прошло через стенку кишечника - уже вне его поля деятельности.
А так называемые "шлаки" - это хрень из альтернативной медицины, которая к реальному положению дел отношения не имеет.
С выводом продуктов метаболизма, которые образуются в организме в нормальных условиях, реально, в основном справляются именно почки. А также лёгкие, кожа, печень (через желчь) и т.д.
Интернет всё помнит ;)
Наконец то сильные аргументы)
Когда то было дело с одной особью что дело шло к свадьбе и тут понеслась. 200 рыл гостей как минимум, гулять чуть ли не неделю будем, типа это событие должно остаться в анналах истории. На вопрос: "А на какие такие не трудовые все это будет?" - ответ был до тупого прост - "Кредит возьмем". Слил ее в течении следующего месяца.
Дальше подтверждение, что без образования счастливым быть нельзя.