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35 комиксов с забавным и неожиданным финалом

35 комиксов с забавным и неожиданным финалом (36 фото)

Автор:
19 августа 2021 14:45
Сообщество : Комиксы
Метки: Про жизнь   добрый пост   добрый юмор   иллюстрации   комиксы   комиксы про жизнь   художник   
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36
Иллюстратор и художник комиксов Тан Яу Хунг считает, что наша жизнь - прекрасное путешествие. И самое важное - шагать вперед с оптимизмом, несмотря на возникающие на пути трудности. Ведь если мы изменим свой взгляд на вещи, то и то, на что мы смотрим, может измениться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Про жизнь   добрый пост   добрый юмор   иллюстрации   комиксы   комиксы про жизнь   художник   
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6  комментариев
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1k
Sam 2 часа назад
мягко говоря, меня устало это "изображение сердечка", я внучке пытался объяснить, что сердце не так выглядит, не поверила...

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6k
AIRON_FIRST Час назад
Комментарий к фото
Типичная работа нашего отдела маркетинга и рекламы)
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45k
doker 2 часа назад
Ненавижу вот эту мотивацию. Чистый фашизм - попирание прав других людей ради "невозможного", ограничений то нет.

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205k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Херь какая-то, либо я ничего не понимаю в искусстве...
Или "искусстве".
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15k
Serg2001 3 часа назад
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