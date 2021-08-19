35 комиксов с забавным и неожиданным финалом

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Иллюстратор и художник комиксов Тан Яу Хунг считает, что наша жизнь - прекрасное путешествие. И самое важное - шагать вперед с оптимизмом, несмотря на возникающие на пути трудности. Ведь если мы изменим свой взгляд на вещи, то и то, на что мы смотрим, может измениться!
Тан Яу Хунг рисует комиксы в стиле минимализма. В каждом из них заложена некая идея, которая понятна без слов, и каждый из них наполнен тонким юмором, добротой и надеждой на лучшее.
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7. В жизни все зависит от точки зрения. Мы видим то, что хотим увидеть
"Просто ничего не делай. Это невозможно" VS "Просто сделай это. Нет ничего невозможного"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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