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Почему Япония хочет вернуть Курильские острова, если она проиграла Вторую Мировую?

Почему Япония хочет вернуть Курильские острова, если она проиграла Вторую Мировую? (4 фото)

Автор:
16 августа 2021 13:39
Метки: зоны конфликтов   курильские острова   россия-япония   
7451
4


После окончания Второй Мировой войны Южный Сахалин и Курильские острова были исключены из территории Японии и возвращены в состав советской России.


В 1951 году японцы официально отказались от притязаний на эти владения.

Однако впоследствии Япония начала оспаривать принадлежность нескольких островов Курильской гряды и ведёт ожесточенную политическую борьбу за их возвращение до сих пор. Как японцы объясняют свои претензии, если они отказались от них?

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Источник:

Метки: зоны конфликтов   курильские острова   россия-япония   
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−202
Сергей 14 часов назад
Есть чем гордиться стране. Особенно когда летишь на самолёте, видна Русь - болота, тайга, маленькие и разваленные городишки да деревеньки
Надо гордиться своими болотами. Или лучше продать, то что сгнивает, тем кто будет лучше управлять.
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7k
Злобный 6 часов назад
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2k
Vic Twin 6 часов назад
Японцы просто трусоватые. Они под ядерным зонтиком США. Вполне могли бы занять свои острова в то время, когда Россия Крым брала. И основания на острова у них точно такие же как и у России на Крым. И бодаться на два фронта России было бы не с руки. Начала бы бодаться, потеряла бы ещё и Кёнигсберг. Анжела бы не отказалась под шумок.
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1k
Атомный Крот 8 часов назад
Я был на встрече с Ельциным, где ему задали вопрос о передаче Курильских островов Японии.

Он ничего определенного не стал отвечать. Причем президентом он еще тогда не был, а Горбачев ни о какой передаче островов японцам тогда даже слышать не хотел и всегда это подчеркивал.

Так что делайте выводы. Повезло, в общем, России, что Борух вовремя убрался.
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59k
Опиум для народа 10 часов назад
По мне так по результатам войны,учитывая зверства данных узкоглазых,япония,как государство вообще не должно существовать.
Мало их поджарили.
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7k
Ф Ив 10 часов назад
Курилы вошли в состав нашей страны по законности и справедливости. Нам нужно просто проявлять стойкость и не отступать.
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12k
хз 10 часов назад
Почему мы не шлем их [мат] раз они капитулировали и вообще надо через ООН пиндосов обязать дать [мат] еще раз япошкам, раз они гарант и базы в Японии разместили.
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1k
Vladimir 10 часов назад
Как то так
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7k
Maxim 10 часов назад
Историю нужно учить. Японцы были готовы подписать соглашение и заключить мир, но им запретили пиндосы, которые действовали в своих интересах естественно.
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121k
Игорь 11 часов назад
Вопрос в том, что географически Хокайддо самый южный остров Курильской гряды. Который лежит на материковом шельфе. В отличии от Японских островов. Так остров при последнем обледенении был частью Приморья, вместе с Сахалином и южными островами Курильской гряды. И был отделён от остальных островов Японии проливом. А по решению союзников вся Курильская гряда должна была отойти СССР. Так что пусть джапы возвращают островок. Да и ещё за эксплуатацию заплатят. Потом, так уж и быть, смогут и выкупить назад.
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17k
Robin Hood 11 часов назад
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17k
Robin Hood 11 часов назад
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2k
Frank Borman 12 часов назад
Япония быстро стареет, Россия быстро вымирает. Так что спор закончится чисто биологическим путем: кого первым сожрет Китай, тот проиграет и уступит Курилы.
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35k
Example 6.2.6 13 часов назад
С этими островами Япония получит бесконтрольный доступ в Охотское море на ровне с РФ. А пока острова у нас - Охотское море - фактически наше внутреннее, согласно мировым нормам. Если отдать острова - утратим монополию на этот бассейн. В общем речь на самом деле не про сушу, а про воду.
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1k
Скальпы Гуронов 13 часов назад
Вообще-то, за вступление Советского Союза в войну с Японией, США обещали СССР кроме Курильских островов ещё и Хоккайдо. Заполучив бомбу и испытав её, тут же отказались. Хоккайдо СССР не получил, но на все Курильские острова уже был высажен советский десант. Так что пендосы тоже отсосали. Япошки пускай радуются, что у них, а вернее у пендосов хоть Хоккайдо остался.
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30k
turyst 13 часов назад
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1k
azuver 13 часов назад
Японии вместе с США можно предложить лапу пожилого зайца пососать.
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2k
Sergius SPb 14 часов назад
Попытка не пытка, как говаривал Лаврентий Палыч.
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23k
Батончик с маком 14 часов назад
Япошки ядерную бомбу выпрашивают. После таких подарков они становятся очень дружественными
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7k
insaider 14 часов назад
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65k
Максим 14 часов назад
о-моему спор окончен. И толкьо япошки как Хохлы скачут.. только у тех Крым, а у этих Курилы. никто не будет отдавать даже 2 островов открывая доступ япам в охотское, отдавая запасов редкоземельки на Триллионы и размещение баз США. Ситуация возврата островов может быть только в случае прихода к власти гипотетического Немцова (который планировал объявить богатства России общемировым достоянием) или Навального. Что конечно же будет вряд-ли.
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Настя Кузнецова

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