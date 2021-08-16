Почему Япония хочет вернуть Курильские острова, если она проиграла Вторую Мировую?



После окончания Второй Мировой войны Южный Сахалин и Курильские острова были исключены из территории Японии и возвращены в состав советской России.



В 1951 году японцы официально отказались от притязаний на эти владения.

Однако впоследствии Япония начала оспаривать принадлежность нескольких островов Курильской гряды и ведёт ожесточенную политическую борьбу за их возвращение до сих пор. Как японцы объясняют свои претензии, если они отказались от них?