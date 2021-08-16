Почему Япония хочет вернуть Курильские острова, если она проиграла Вторую Мировую?

После окончания Второй Мировой войны Южный Сахалин и Курильские острова были исключены из территории Японии и возвращены в состав советской России.
В 1951 году японцы официально отказались от притязаний на эти владения.
Однако впоследствии Япония начала оспаривать принадлежность нескольких островов Курильской гряды и ведёт ожесточенную политическую борьбу за их возвращение до сих пор. Как японцы объясняют свои претензии, если они отказались от них?
Земля обетованная
Территориальный спор возник из-за 3 островов: Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также архипелага Хабомаи общей площадью 5 тыс. км². Кроме того, данные острова обеспечивают 200 тыс. км² исключительной экономической зоны, где страна-владелец может добывать природные ресурсы.
К слову, ресурсами регион невероятно богат. На Итурупе расположено крупнейшее на планете месторождение рения – стратегического важного минерала, который используется в производстве военных реактивных и ракетных двигателей.
В регионе обнаружены крупные запасы природного газа, нефти и драгоценных металлов. Местная рыболовная зона приносит более трех миллионов тонн рыбы в год.
Всё вместе делает острова невероятно ценной собственностью. Настолько ценной, что регион не уплыл к японцам ни во время распада СССР, ни в 90-е. Российские лидеры проявили твердость в вопросе о Курилах и не отдали их Японии. Но как вообще появился этот вопрос?
Вечный спор
Из-за политики закрытых границ восточные мореплаватели практически не исследовали окружающее Японию пространство. Первыми карту Курильских островов составили голландские путешественники в 1643 году, а вслед за ними острова посетили русские казаки-первопроходцы.
1786 году Екатерина II официально включила Курилы в состав империи. К этому моменту здесь уже были первые русские рыбацкие поселки. Спор за Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи возник в том же 1786 году.
Ввиду близости островов к основной границе, японцы автоматически считали их своими. Ситуацию усугубляло то, что реального военного контроля над землями у России не было.
7 февраля 1855 года в обмен на торговое соглашение Николай I уступил эти владения азиатам. Сегодня дата ежегодно отмечается японцами как День северных территорий. Таким образом, первые японские поселения здесь появились лишь в середине XIX века.
Долгое время регион населяли айны, но они были ассимилированы Россией и Японией
В дальнейшем Курилы несколько раз переходили из рук в руки. Окончательно территория стала российской после Второй Мировой войны. В 1951 году на конференции в Сан-Франциско японцы подписали мир с западными союзниками, где отказались от притязаний на Курильские острова.
Впрочем, мирный договор не подписали страны социалистического блока, поскольку соглашение не рассматривало интересы Китая и не закрепляло Сахалин и Курилы конкретно за СССР.
Чем обосновывают японцы своё желание урвать часть Курильской гряды?
Согласно японской позиции, в 1951 году они действительно отказались от Курил и Сахалина, но не имели в виду вышеперечисленные острова. Эти земли – их исторические владения и они под условия мирного договора не попадают.
В этом и заключается фактический спор: Япония не считает «Северные территории» частью Курил и потому не отказывалась от них после Второй Мировой
Более того, мирного договора с Россией со времен Второй Мировой войны заключено так и не было, а значит все послевоенные территориальные пертурбации, проводимые СССР, юридически не закреплены. Считается, что спорные земли русские просто оккупировали.
В довершение, по мнению политологов, территориальный спор с Россией активно подогревается США. В рамках союзного договора, составленного между американцами и японцами в 1960 году, Япония признается американским доминионом.
Советские, а затем и российские власти много раз пытались заключить мирное соглашение с Японией и вернуть хотя бы 2 острова из 4. Но для восточного соседа это слишком большой обмен: пара территорий вместо заокеанского союзника, который защищает Японию.
Из-за неразрешимого спора мирное соглашение так и не подписано, и стороны ведут бесконечные переговоры, которые каждый раз кончаются ничем. Кому-то придётся уступить.
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Он ничего определенного не стал отвечать. Причем президентом он еще тогда не был, а Горбачев ни о какой передаче островов японцам тогда даже слышать не хотел и всегда это подчеркивал.
Так что делайте выводы. Повезло, в общем, России, что Борух вовремя убрался.
Мало их поджарили.
Кстати,
1. СССР тоже заключал такие соглашения, только назывались они "соглашениями о товарообороте и платежах" или "соглашениями о взаимных поставках товаров", но, фактически, имели такой же смысл. А до этого в ленинский и сталинский период существовали иностранные концессии.
2. В настоящее время продолжают действовать два Соглашения о разделе продукции - "Сахалин-1" и "Сахалин-2"