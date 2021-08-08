Что за «Кемска волост» такая, и почему ее столь настойчиво требовал шведский посол?

Итак Кемская волость это небольшая территория на берегу Белого моря, вокруг и поныне существующего райцентра Кемского района республики Карелия. Город и волость получили свое название от протекающей в здешних местах речушки Кемь.Русичи освоили берега Кеми еще во времена Господина Великого Новгорода. А потом эта землица перешла по праву наследования уже к Московской Руси.

Кемская волость была весьма важная для Руси времен Ивана Грозного и последующих столетий. Ибо тут располагался один из важнейших пунктов поставки в русскую землю соли и ворвани (китового жира) - важных и весьма ценных по тем временам товаров. А вот шведам стратегически важная Кемская волость нужна была еще и по другой причине. Свеи тогда активно строили большую северную империю. И пытались прорубить из подконтрольной им Финляндии надежный выход на Белое море. Надеялись так отрезать Русь еще и от этого выхода во внешний мир. Потому шведская армия в XVI-м столетии несколько раз пыталась захватить Кемь с окрестностями. Так, в 1579-м шведам вместе с норвежцами даже удалось временно частично захватить эту ценную территорию. Но уже в следующем году врага с той земли выбил воевода Аничков.