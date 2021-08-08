Что за «Кемска волост» такая, и почему ее столь настойчиво требовал шведский посол?

Кому Кемска волост принадлежит сейчас?
Помните один из наиболее ярких и запоминающихся моментов в великолепной комедии Леонида Гайдая по пьесе Михаила Булгакова - «Иван Васильевич меняет профессию»?
По сюжету шведский посол на приеме настойчиво требует у русского царя Ивана Грозного (в виде Бунши) некой Кемской волости. И весьма радуется, когда слышит, что лже-Иоанн оную готов иноземцам с потрохами отдать.
О,я,я, Кемска волост, - только и повторяет шведский посланник устами великого актера Сергея Филиппова.
Благо, что стоящий у трона Жорж Милославский ситуацию спасает. И Кемскую волость сохраняет для Руси. Иначе был бы эффект бабочки, просто неожиданный. Ибо, Кемская волость это вам не обычная территория...
Итак Кемская волость это небольшая территория на берегу Белого моря, вокруг и поныне существующего райцентра Кемского района республики Карелия. Город и волость получили свое название от протекающей в здешних местах речушки Кемь.Русичи освоили берега Кеми еще во времена Господина Великого Новгорода. А потом эта землица перешла по праву наследования уже к Московской Руси.
Кемская волость была весьма важная для Руси времен Ивана Грозного и последующих столетий. Ибо тут располагался один из важнейших пунктов поставки в русскую землю соли и ворвани (китового жира) - важных и весьма ценных по тем временам товаров. А вот шведам стратегически важная Кемская волость нужна была еще и по другой причине. Свеи тогда активно строили большую северную империю. И пытались прорубить из подконтрольной им Финляндии надежный выход на Белое море. Надеялись так отрезать Русь еще и от этого выхода во внешний мир. Потому шведская армия в XVI-м столетии несколько раз пыталась захватить Кемь с окрестностями. Так, в 1579-м шведам вместе с норвежцами даже удалось временно частично захватить эту ценную территорию. Но уже в следующем году врага с той земли выбил воевода Аничков.
Но шведы яростные атаки на вожделенную Кемскую волость продолжали. Для обороны от нашествий здесь нашим предкам пришлось построить надежный форт. А саму землю передать в собственность Соловецкого монастыря, важного русского военного и духовного северного форпоста. Захвати шведы Кемскую волость, Россия осталась бы без выхода не только на Балтику, но и на Белом море ей трудно б пришлось. Вся история Русского государства пошла совсем по другому пути... Возможно без Кемской волости и выхода на Белое море Русь так и осталась бы на задворках Европы. Так и не превратившись в великую державу старого света.(на фото Кемь сегодня - обычный российский райцентр).
Отмечу, что вообще сама сценка с послом была Булгаковым придумана в заведомо сатирическом ключе. Ибо если б шведский посланник так дерзко посмел разговаривать с русским царем, враз бы головушка с плеч его покатилась! В XX-м веке Кемь прославится еще раз - этот заштатный городок в гражданскую войну попытаются захватить иностранные интервенты - англо-франко-сербо-американские войска. А в начале 1920-х годов Кемь станет местом открытия первого лагеря для политических в Советской России. Такая вот, Кемская волость!
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