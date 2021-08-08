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Что за «Кемска волост» такая, и почему ее столь настойчиво требовал шведский посол?

Что за «Кемска волост» такая, и почему ее столь настойчиво требовал шведский посол? (4 фото)

Автор:
08 августа 2021 19:17
Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Кемска волост   Леонида Гайдая   
764
4

Кому Кемска волост принадлежит сейчас?
Помните один из наиболее ярких и запоминающихся моментов в великолепной комедии Леонида Гайдая по пьесе Михаила Булгакова - «Иван Васильевич меняет профессию»?
По сюжету шведский посол на приеме настойчиво требует у русского царя Ивана Грозного (в виде Бунши) некой Кемской волости. И весьма радуется, когда слышит, что лже-Иоанн оную готов иноземцам с потрохами отдать.

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Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Кемска волост   Леонида Гайдая   
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NAZARETH Час назад
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