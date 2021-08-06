4281
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Коллекция автомобильных приколов на пятницу
- Свежая подборка автоприколов
- Свежая подборка автомобильных приколов
- 30 картинок для поднятия настроения
- Автомобильный юмор в картинках
87
Понравилось87
Новости партнёров
Многие винят Пугачёву за то что она перекрыла дорогу на эстраду некоторым молодым и очень талантливым. Ну так вот, дорога свобода, вот ваши молодые да талантливые, за что боролись то и получили!
Вы тут ругаете цензуру в СССР, а мы уже 30 лет живем без нее. Где же новые Магомаевы и Кобзоны, Пугачевы и Ротару, которых сдерживала цензура?