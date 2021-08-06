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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
06 августа 2021 08:46
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4281
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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9  комментариев
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17k
babuby 5 часов назад
К словам Арбениной:
Многие винят Пугачёву за то что она перекрыла дорогу на эстраду некоторым молодым и очень талантливым. Ну так вот, дорога свобода, вот ваши молодые да талантливые, за что боролись то и получили!
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3k
Taf Taffus 3 часа назад
Брюзжание постасканной ковырялки. Законы против гей-пропаганды и особенно перфоманс с "Крим цэ украиньска зэмля!" вдруг разом отняли таланты у известной в прошлом издавательницы звуков ртом.
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22
Максим Абвгд 4 часа назад
Мтв уже лет 15 как стало помойкой
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4k
ron 5 часов назад
К словам Арбениной:
Вы тут ругаете цензуру в СССР, а мы уже 30 лет живем без нее. Где же новые Магомаевы и Кобзоны, Пугачевы и Ротару, которых сдерживала цензура?
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71
Алексей Косецкий ron 3 часа назад
Где-где. В п... Точнее на МузТв)
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